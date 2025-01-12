2024 هو عام التميز لسوق صناديق المؤشرات المتداولة في الصين مع نمو غير مسبوق

غوانغتشو، الصين، 12 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أظهر سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الصين أداءً استثنائيًا في عام 2024، مع تحقيق عوائد ملحوظة ونمو كبير في الأصول المُدارة. وفقًا لـ Wind، بلغ متوسط عائدات صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم من الفئة A (باستثناء صناديق المؤشرات المتداولة التي تم إطلاقها في عام 2024) 11.36% للعام بحلول 31 دجنبر/كانون الأول، وبلغ الحجم الإجمالي لسوق صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم من الفئة A ما يقدر بِـ508 مليار دولار أمريكي، بزيادة صافية قدرها 223 مليار دولار أمريكي عن العام السابق. والجدير بالذكر أن صندوق CSI 300 (الرمز: 510310)، وصندوق ChiNext ETF (الرمز: 159915)، وصندوق Star 50 ETF (الرمز: 58808080) التي تديرها شركة E Fund Management (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"E Fund")، أكبر مدير لصناديق الاستثمار في الصين، قد احتلت مرتبة بين العشرة الأوائل في نمو الأصول، مما يؤكد على مكانة الشركة القوية في الصناعة.

رحلة نمو استمرت لعقدين من الزمن

منذ إطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة في البورصة المحلية في دجنبر/كانون الأول 2004، توسعت سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الصين بشكل كبير. لا يتسم هذا النمو بالزيادة في الأصول فحسب، بل يتسم أيضًا بتسارع إصدار صناديق المؤشرات المتداولة. في عام 2024، أطلقت 30 شركة صندوق 156 صندوقا جديدا من صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2024، حيث تصدرت شركة E Fund السوق بطرح 14 منتجًا جديدًا، وهو أكبر عدد من بين جميع جهات الإصدار.

على مر السنين، تطور سوق صناديق المؤشرات المتداولة من التركيز في المقام الأول على المؤشرات واسعة النطاق إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات عبر القطاعات وفئات الأصول والمواضيع. وقد أدت هذه الابتكارات إلى توسيع فرص الاستثمار، مما أتاح للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء أدوات منخفضة التكلفة وشفافة ومرنة لتحقيق أهدافهم المالية.

التوجه نحو الاستثمار منخفض التكلفة

في عام 2024، سرّعت شركات الصناديق الصينية من وتيرة الاتجاه نحو تخفيض رسوم الإدارة، لا سيما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة واسعة النطاق. ويأتي على رأس هذه الشركات صندوق E Fund، الذي لطالما كان رائدًا في الترويج للاستثمار الفعال من حيث التكلفة. في وقت مبكر من عام 2015، وضع صندوق E Fund سابقة في السوق بتخفيض رسوم إدارة صندوق المؤشرات المتداولة الرائد CSI 300 (الرمز: 510310) من 0.5% إلى 0.2%، ثم خفضها إلى 0.15% في عام 2019.

تتجسد ريادة شركة E Fund في استراتيجية الرسوم المنخفضة من خلال مجموعة منتجاتها الواسعة، ما يقرب من 50 منتجًا من صناديق المؤشرات المتداولة التي تقدم أقل رسوم إدارية بنسبة 0.15%، وهو ما يمثل 60% من محفظة صناديق المؤشرات المتداولة.

تشكيل مستقبل سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الصين

مع وجود أكثر من 80 صندوقًا من صناديق المؤشرات المتداولة تحت الإدارة وإجمالي أصول يتجاوز 83.7 مليار دولار أمريكي، تواصل E Fund الابتكار من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة.

مع تطور سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الصين وتوسعها، يظل صندوق E Fund في الطليعة، حيث يقود الابتكار ويضع معايير جديدة لسهولة الوصول والكفاءة. لا يؤكد النمو السريع في عام 2024 على الشعبية المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة فحسب، بل يؤكد أيضًا على دورها الحاسم في تشكيل مستقبل المشهد الاستثماري في الصين.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management المحدودة (المعروفة بِـ"E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة المشتركة في الصين مع أكثر من 3.5 تريليون يوان صيني (505 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها.* وتقدم حلولاً استثمارية للعملاء المحليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام طويل الأجل. يشمل عملاء E Fund كلاً من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والبنوك. ومنذ تأسيسها، تركز الشركة على إدارة الاستثمارات على المدى الطويل، مؤمنة بأهمية إجراء أبحاث متعمقة والوقت في الاستثمار. كما أنها شركة رائدة وممارِسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقةً وتميزًا.

المصدر: E Fund. تشمل الأصول الخاضعة للإدارة الشركات الفرعية التابعة للشركة. هذه البيانات اعتبارًا من 30 شتنبر/أيلول 2024. سعر صرف العملات الأجنبية FX صادر عن بنك الشعب الصيني PBoC.

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