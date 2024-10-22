30,000 من عشاق الماراثون يشعلون جمال داليان بجريهم

داليان، الصين, 22 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في الساعة 7:30 من صباح يوم 20 أكتوبر، انطلق الماراثون الـ34 في داليان، حيث اندفع 30,000 من عشاق الماراثون عبر خط البداية على التوالي. وقطعوا المدينة، يركضون بحماس في الطقس البارد، بينما كان المواطنون المتحمسون يشجعونهم على طول المسار.

The 34th Dalian Marathon witnessed 30,000 participants start the race at the sound of the starting gun. (PRNewsfoto/Information Office of Dalian Municipal Government) The beautiful scenery of the Dalian Xinghai Bay Bridge. (PRNewsfoto/Information Office of Dalian Municipal Government)

تحظى داليان بالعديد من الألقاب الرفيعة مثل "المدينة العالمية القابلة للعيش"، و"مدينة الثقافة في شرق آسيا"، و"أفضل مدينة سياحية في الصين"، و"واحدة من أفضل عشر مدن قابلة للعيش في الصين". ولهذا السبب، جذب ماراثون داليان، أو "دا ما"، العديد من عشاق الماراثون من داخل وخارج البلاد للمشاركة في السباق. هذا الحدث، الذي بدأ في عام 1987، هو أول ماراثون في الصين يصل إلى مقياس عشرة آلاف مشارك، ويتمتع بسمعة وتأثير كبيرين في الداخل والخارج.

بصفته ماراثونًا من الدرجة A1 معتمدًا من الاتحاد الصيني لألعاب القوى، تبنى ماراثون داليان لهذا العام تنظيمًا ذكيًا للحدث من خلال إدخال نظام التعرف على الوجه وأنظمة جمع المواد الذكية لتوفير تجربة سباق فعالة ومريحة للعدائين. كما يوفر تكنولوجيا الأقمار الصناعية "بي دو" دعمًا تقنيًا دقيقًا لسلامة الحدث، مما يمكن من المراقبة والإدارة الدقيقة. على جانبي المسار، توجد محطات تشجيع ثقافية مميزة تشمل الطبول الحربية، ونقاط تسجيل الدخول بالصور، وعروض التشجيع، وفرق الموسيقى الشعبية، ورقصات الميدان، بالإضافة إلى عروض ثقافية غير ملموسة من داليان مثل رقص الطبل "دانشيان باي تشيو"، ورقص الطبل "تايبينغ"، ورقص "تشانغسويهوا" (رقصة طبل الزهور ذو الشرابات الطويلة)، وعروض الدمى في داليان.

يتضمن حدث هذا العام ثلاث فئات: الماراثون الكامل، ونصف الماراثون، والجري الترفيهي. يبدأ مسار الماراثون الكامل بطول 42.195 كم من منطقة الأعمال العصرية الحديثة في "دونغقانغ"، ويمر عبر ميدان "تشونغشان" الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمن، ويعبر شارع "تشونغشان"، الشارع الرئيسي للمدينة. ثم يتجه إلى خليج "شينغهاي" الشاسع، يليه جسر عابر للبحر، ويعود عبر شارع "هويهوا" المظلل بالأشجار وعربة الترام "الممتدة عبر القرون". في كل اتجاه هناك مناظر رائعة يمكن الاستمتاع بها، حيث يمكنك مشاهدة شروق الشمس من المحيط، وتناول وليمة المأكولات البحرية في موعد رومانسي، والتمتع بمناظر المنارات التي تتصل بطواحين الهواء، واندماج العناصر الكلاسيكية والحديثة، وكلها ستوفر لك تجربة جري لا تُنسى في داليان.

من أجل تعزيز تجربة المدينة للعدائين، قدمت داليان أيضًا مجموعة من السياسات الثقافية والسياحية التفضيلية، والتي ستستمر حتى نهاية أكتوبر. هذا العام، هناك عدد من المشاريع الجديدة المحدثة لتجربة المدينة في داليان - شارع "دونغوان"، الذي يشهد على تطور وتحول المدينة. التجول فيه يشبه تجربة التاريخ الذي يمتد لأكثر من قرن لداليان القديمة. الشارع الخامس في "غاندونغ"، المشهور بصوره الجميلة للسفن الكبيرة وناطحات السحاب في إطار واحد، يُعتبر أجمل طريق في داليان. يمكن للزوار التنزه على الشاطئ في خليج "سوي"، والاستماع إلى هتافات الجماهير الحماسية من ملعب دوري الصين الأول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الصعود على متن اليخت الفاخر "لاوهوتان" المغادر من رصيف ميناء داليان القديم، للاستمتاع بالمناظر الخلابة والطعام اللذيذ من على سطحه.

أخبر العداء المخضرم كانجي إيتو، الذي جاء خصيصًا من اليابان للمشاركة في ماراثون داليان، الصحفيين أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها في الحدث. وقال: "كل جزء من المسار جميل بشكل خاص؛ يشعرني وكأننا نركض داخل لوحة فنية! مواطنو داليان متحمسون بشكل خاص، يشجعوننا طوال السباق. في البداية، رأيت أيضًا العديد من العدائين المشهورين من الخارج، وهو دليل على الجاذبية القوية لماراثون داليان."

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