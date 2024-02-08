3DMakerpro تطرح منتجاتها الجديدة لأول مرة في مؤتمر AEEDC Dubai 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أزاحت شركة 3DMakerpro Medical، وهي علامة تجارية تابعة لشركة 3DMakerpro الرائدة في مجال تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد، الستار عن أربعة منتجات جديدة في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي لعام 2024 (AEEDC Dubai 2024)، وهو أكبر مؤتمر ومعرض علمي يُعقد سنويًا لأطباء الأسنان في العالم، ويقام هذا العام في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024.

3DMakerpro Medical at the AEEDC Dubai 2024

خلال المعرض، استقبل الحضور منتجات شركة 3DMakerpro Medical باهتمام كبير، حيث لفت جهاز المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد للفم ، المعروف بسهولة استخدامه الفائقة وسعره المناسب مقارنة بأدائه، انتباههم على نحو ملحوظ، وخصتهم الشركة أيضًا بعرض جهاز مسح الوجه الضوئي قبل طرحه في الأسواق في شهر يوليو القادم، وحصل كذلك جهاز المسح الضوئي المكتبي JMA1 وجهاز مسح الجسم الضوئي المحمول JMM1 على ردود أفعال إيجابية منهم.

قال Yong Ding، رئيس شركة 3DMakerpro التنفيذي: "إن خدمات العناية بالأسنان الرقمية هي مستقبل صناعة طب الأسنان، وقد لعبت أجهزة المسح الضوئية ثلاثية الأبعاد ومازالت تلعب دورًا أساسيًا في هذا التطور، وتلتزم شركة 3DMakerpro Medical في عام 2024 بالتوسع في الأسواق الدولية، فإننا نتطلع إلى التعامل مع المتخصصين في طب الأسنان في مختلف المعارض العالمية للتعاون معًا في مواصلة تطوير خدمات العناية بالأسنان الرقمية."

تطمح شركة 3DMakerpro Medical لعرض منتجاتها في عدة معارض ستقام في عام 2024، من ضمنها:

EXPODENTAL 2024 : المعرض التجاري الكبير في قطاع طب الأسنان الدولي الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 مارس 2024 في مدريد.

IDEM Singapore 2024 : المعرض والمؤتمر الرائدان في طب الأسنان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2024 في سنغافورة.

IDEX Istanbul 2024 : أحد المعارض رفيعة المستوى المتخصصة في صناعات خدمات العناية الصحية بالفم والأسنان الذي سيقام في الفترة من 8 إلى 11 مايو 2024 في إسطنبول.

Dental World : المعرض الدولي لطب الأسنان الذي سيقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024 في بودابست.

AAO 2024 : ستعقد الجمعية الأمريكية لأطباء تقويم الأسنان (AAO) دورتها السنوية لعام 2024 في الفترة من 3 إلى 6 مايو 2024 في نيو أورليانز.

Vietnam International Dental Exhibition & Congress (VIDEC 2024) : أهم فعالية لطب الأسنان في فيتنام، والذي سيقام في هانوي في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس 2024.

لمحة عن 3DMakerpro Medical

تقدم 3DMakerpro Medical، وهي علامة تجارية فرعية لشركة 3DMakerpro، حلولًا عالية الجودة في مجالات العناية بالأسنان، والجراحة التجميلية والعمل المختبري وتقويم الأسنان وغيرها، ويتألف فريق العمل من أكثر من 100 عضو في مجال البحث والتطوير استطاعوا بشكل مستقل تطوير خوارزميات برمجية رائدة في الصناعات الطبية، وتركز هذه العلامة التجارية بشكل أساسي على الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعات الطبية.

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