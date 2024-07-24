4i Apps Solutions توسع مقرها الرئيسي في تشيناي، وتعزز مساحة العمل للنمو

تشيناي ، الهند, 24 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions)، المزود الرائد لتطبيقات المؤسسات وخدمات التكنولوجيا ، بعيد ميلادها السادس عشر بافتتاح مساحة موسعة في مركز تنمية الكفاءة في تشيناي. يمثل هذا التوسع مرحلة جديدة في مسار "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions)، مما يعزز بيئة العمل لموظفيها ويدعم نمو الشركة.

4i Apps Solutions Expands Chennai Headquarters, Enhancing Workspace for Growth

أضاف التوسع 40،000 قدم مربع ، لاستيعاب فريق الشركة المتنامي وتعزيز القدرات التشغيلية. يعكس هذا الاستثمار التزام "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions) بتوفير مساحة عمل فائقة المستوى، مصممة لإلهام الإبداع والإنتاجية بين موظفيها. يمكن للمساحة الجديدة الآن استيعاب أكثر من 750 موظفًا.

وتشمل الميزات الرئيسية للمرفق الموسع مختبر للذكاء الاصطناعي يهدف إلى دفع التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى المساحات الترفيهية التي تعزز التوازن بين العمل والحياة. وتسلط هذه التحسينات الضوء على التزام "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions) بإنشاء بيئة عمل تنافسية على مستوى العالم ، مما يجعل الشركة صاحب عمل يطمح أصحاب المهارات في الانضمام إليه.

قال سارافانان موروجيسان ، الرئيس التنفيذي لـ "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions): "يعني توسيع مكتبنا التزامنا المستمر برعاية بيئة مواتية يمكن لفريقنا أن يزدهر فيها". "بينما نحتفل بعيد ميلادنا السادس عشر ، نحن متحمسون للفرص التي يجلبها هذا التوسع لتقديم حلول وخدمات استثنائية لعملائنا."

تتخصص "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions) في تقديم حلول الشركات الشاملة ، وتحقيق أقصى استفادة من تقنيات "أوراكل" (Oracle) و"قوة المبيعات" (Salesforce) لتحسين عمليات الأعمال. وتشمل الإنجازات الأخيرة أدوارًا محورية في عمليات تطبيق نظام "أوراكل السحابي" (Oracle Cloud) رفيعة المستوى ، مما عزز سمعتها كرائد صناعي موثوق. بالإضافة إلى ذلك ، تم تكريم "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions) بجائزة مرموقة من صحيفة فاينانشيال تايمز (Financial Times) للشركات عالية النمو في آسيا والمحيط الهادئ 2024 في سنغافورة.

تنتشر عملياتنا في جميع أنحاء الهند، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، وسنغافورة، وماليزيا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة. تقدم "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions) خدماتٍ شاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات، والتصنيع، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة، والمرافق، والتعليم، والنقل.

نبذة حول "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions)

منذ 16 عامًا ، كانت "فور آي لحلول التطبيقات" (4i Apps Solutions) في طليعة مجال تقديم تطبيقات الشركات الشاملة وخدمات التكنولوجيا لمجموعة واسعة من الصناعات على مستوى العالم. نشتهر بتميزنا التشغيلي ، ونحن شريك موثوق به لكلٍ من منظمات القطاعين العام والخاص. تمتد خبرتنا إلى ما وراء نظام "أوراكل السحابي" (Oracle Cloud)، وتشمل عمليات تطبيق "قوة المبيعات" (Salesforce)، وأنظمة "تخطيط موارد المؤسسات" مثل "فيوجن" (Fusion)، و"مجموعة الأعمال الإلكترونية" (E-Business Suite - EBS) ، والخدمات المتخصصة في "بريمافيرا" (Primavera)، و"إدارة إيرادات القطاع العام" (Public Sector Revenue Management - PSRM). مع فريق من أكثر من 750 مستشارًا ، نقدم حلولاً مبتكرة مخصصة تدفع نجاح الأعمال في جميع أنحاء العالم من خلال الموثوقية والابتكار الاستراتيجي.

للتواصل: البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: 4iapps.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2467048/4i_Apps_Solutions_Expansion.jpg