5 جامعات تدمج معلمي الذكاء الاصطناعي AI من معهد OIAI في مناهجهم الأكاديمية

لندن, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ --أعلن معهد Otermans Institute (OI) عن إطلاقة لنموذج معلمي الذكاء الاصطناعي الخاص به في 5 جامعات عبر 3 قارات حول العالم. فبالإضافة إلى المملكة المتحدة، قامت جامعات في كل من فلسطين وباكستان وتركيا وكينيا بدمج تقنية OIAI في مناهجها الأكاديمية.

Otermans Institute (OI) launch its AI teachers in 5 universities across 3 continents.

قام معهد OI بتزويد نموذج المعلمين هذا بدورة دراسية مدفوعة بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، والتي ستمكن الطلاب من بدء دروسهم من أي جهاز رقمي والتفاعل مع أحد معلمي الذكاء الاصطناعي AI باستخدام الصوت والنص، وذلك أثناء حضور الدرس. ويمكن للمعلم الرقمي الإجابة عليهم في الوقت الحقيقي، مع تخصيص محتوى التدريس وفقًا لاحتياجات الطلاب.

يعمل معلمو الذكاء الاصطناعي في معهدOtermans بواسطة OIAI ، النموذج اللغوي المُعد والمُحسّن بدقة من قبل المعهد ذاته. ويتميز معلمو الذكاء الاصطناعي بأصوات وأشكال شبيهة للإنسان. ويمكنهم إنشاء وتقديم أي محتوى تعليمي، مع إمكانية تخصيصه ليلبي احتياجات الطالب الفردية والرد على أسئلتهم في الوقت الفعلي.

كما يمكن لمعلمي OIAI تقييم أداء الطلاب ومنحهم درجات بناءً على تلك التقييمات. وقد أثنى الطلاب على قدرة معلمي الذكاء الاصطناعي على تقديم إجابات فورية وملاحظات شخصية باعتبارها أكثر ميزة قيمة تميز المعلم البشري.

هذه المبادرة لا تدور فقط حول دمج أحدث التقنيات في الممارسات التعليمية ولكن أيضًا حول إعادة تشكيل مفهوم طرق تقديم التعليم وتجربته.

ومن جانبهم، قال مؤسسو المعهد، الدكتورة Pauldy Otermans والدكتور Dev Aditya: "نحن لا نقوم فقط بإنشاء معلمين يعتمدون على تقنية الذكاء الاصطناعي AI ويمكنهم التدريس لأي شخص على الصعيد العالمي، ولكن في الوقت نفسه نسعى لإضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي. لا يقوم OIAI بإنشاء روبوت دردشة آخر أو منصة أخرى للتعلم الإلكتروني. فنحن في معهد Otermans، نعمل على حل مشكلة التدريس والتعلم 2.0 عن طريق إزالة الصعوبات التي يواجهها المتعلمون عندما يضطرون إلى الاختيار بين التفاعل وإمكانية الوصول. ويتميز المعلم الرقمي بإدراكه لقواعد المعرفة والقدرة على إجراء محادثات عابرة وتوضيح أي استفسارات أو الرد على أي أسئلة في أي وقت، بالإضافة إلى قدرته على التحدث في الوقت الفعلي على الرغم من كونه صورة افتراضية اصطناعية. كما يوفر OIAI رؤى للمعلمين الذين يمكنهم الآن قضاء وقتهم في تقديم الدعم الشخصي للطلاب، في ذات الوقت الذي يقوم فيه الذكاء الاصطناعي AI بمعظم عملية التدريس".

يمكن للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، من خلال البيانات التي يجمعها OIAI، مراقبة مستوى تقدم الطلاب بكل سهولة وفي أوقات مناسبة لهم، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تحديد المجالات التي يحتاج فيها الطلاب إلى التحسين في فترة زمنية قليلة وضمن الميزانية المحددة.

كونها أحدث الجامعات التي تستخدم تقنية OIAI، فقد تقدمت الجامعة العربية الأمريكية وجامعة Bahria University وجامعة ابن خلدون والجامعة الكاثوليكية في شرق أفريقيا CUEA إلى طليعة هذه الثورة التعليمية وأصبحت أولى الجامعات التي تستخدم هذه التقنية في بلدانها.



سيقوم معلمو الذكاء الاصطناعي لمعهد Otermans Institute، إلى جانب شراكتهم مع مؤسسات التعليم العالي، بتدريس وتمكين الفتيات الصغيرات في كينيا وزامبيا، وذلك في إطار دعم مبادرة النساء في عدة مجالات منها التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة STEAM.

إن اعتماد تقنية معلمي الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية التقليدية يدل على الالتزام بالابتكار والرغبة في استكشاف آفاق جديدة في مجال التعلم. ويضمن تصميم الدورات الدراسية أن يحصل الطلاب على فهم شامل للموضوع، وتساعد تقنية الذكاء الاصطناعي AI التي تتمثل في المعلم على توفير رؤى فورية قائمة على البيانات.

يمكن للمؤسسات الجديدة التي ترغب في اعتماد هذا النهج التقني الجديد والمقترح من قبل معهد Otermans Institute الانضمام إلى المجموعة التي ستحظى بنموذج OIAI في شهري يناير وفبراير القادمين. وستقوم المؤسسات من أمريكا اللاتينية المشاركة في هذه المجموعة بتقديم هذه التكنولوجيا للمنطقة لأول مرة على الإطلاق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2293123/Otermans_Institute_Launch_AI_Teachers.jpg