56% من الشركات على مستوى العالم تشهد "تحول المهارات أولًا" (SFT) كما تحقق نموًا في الإيرادات بمقدار الضِعف مقارنة بمجموعة أقرانها: تقرير iMocha-EY

وشهدت الشركات التي تتبنى SFT أن 61% من قادة الموارد البشرية يبلغون عن نتائج أفضل للاحتفاظ بالمواهب و 58% يبلغون عن زيادة في أداء الموظفين.

56% Enterprises Globally are Undergoing “Skills-First Transformation” (SFT) and they are Clocking 2x Revenue Growth Compared to their Peer Group: iMocha-EY Report

بيون، الهند وسان فرانسيسكو، 23 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- بقيادة تحول تحويلي، تتبنى 56% من الشركات في جميع أنحاء العالم "تحول المهارات أولًا" وفقًا لأحدث تقرير صادر من iMocha-EY الهند. قامت كل من iMocha، وهي منصة سحابة رائدة في ذكاء المهارات تعمل بالذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع EY، وهي منظمة الخدمات المهنية الرائدة، بإطلاق تقريرهما الثاني عن تحول المهارات اليوم، بعنوان "تحول المهارات أولا: نهج جديد لإطلاق العنان لإمكانات المواهب". يعتمد هذا التقرير على الأبحاث الأولية من خلال المقابلات والاستطلاعات مع 560 من قادة وموظفي الموارد البشرية في الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) وتكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها من الصناعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وجد التقرير أن الشركات العالمية تتبنى "المهارات أولًا" في مجال الاتصالات (66%) ومنصات التكنولوجيا (66%) وتكنولوجيا المعلومات (IT) (58%) مع قيادة الموقع الجغرافي للولايات المتحدة لهذا التحول التحويلي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر مستخدمي SFT نموًا في الإيرادات بمقدار الضِعف في السنوات الثلاث الماضية مقارنة بغير المستخدمين. وتجدر الإشارة إلى أن 4 من كل 5 موظفين يفضلون الشركات التي تعتمد نهج المهارات أولاً، مما يؤثر بشكل مباشر على نجاح المؤسسة.

صرح Amit D Mishra، الرئيس التنفيذي ومؤسس iMocha، قائلاً: "أصبح المشهد التشغيلي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا، ديناميكيًا للغاية، ومن المتوقع أن تحول المهارات أولاً هو الذي فقط سيبقي الشركات تتحرك بثبات على طريق النمو المستدام. يرغب الموظفون في الارتقاء بالمهارات وإعادة اكتسابها ليظلوا على صلة؛ فهم حريصون على عرض مهاراتهم وأن يتم التعرف عليهم بسببها".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت Preeti Anand، الشريكة في استشارات الأعمال في EY الهند، أنه "اليوم في العالم الديناميكي، الطلب على مهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات الموظفين المتطورة، قد أدى إلى ظهور الضرورة التنظيمية المتمثلة في "تحول المهارات أولاً" (SFT). وبالنظر إلى المستقبل، يجب على المتبنين الأوائل لـ SFT التركيز على نهج "ذكاء المهارات أولاً" لدمج بيانات المهارات بشكل أفضل عبر العمليات التشغيلية، وبالتالي تحقيق استبقاء أعلى وأداء أعلى للموظفين".

مع وجود أدلة دامغة على تعزيز رضا الموظفين، وتحسين أداء الأعمال، ونمو الإيرادات الملحوظ، يعمل التقرير كدليل للمؤسسات المهتمة بتبني نهج "المهارات أولاً" والبقاء على صلة في بيئة تنافسية.

يمكن تنزيل التقرير على https://www.imocha.io/skills-first-transformation

نبذة عن iMocha (www.imocha.io)

iMocha هي سحابة ذكاء للمهارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء نظام بيئي يعتمد على المهارات أولًا والبيانات لتوظيف المواهب وتحسين مهاراتها وإدارتها - على نطاق واسع، لأي دور وظيفي، وأي صناعة. أكثر من 500 مؤسسة في أكثر من 70 دولة في مجالات تكنولوجيا المعلومات (IT)/ITeS، والاتصالات والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) وتجارة التجزئة والتصنيع تستخدم مهارات الذكاء لنهج المهارات أولًا في iMocha التي تأسست في عام 2015 وذلك لتسريع التوظيف والتعلم الموضوعي وبرامج التطوير وإدارة المواهب بدءًا من المرشحين حتى الخريجين.

تستفيد المنصة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع لبناء ملف تعريف مهارات الموظفين وجرد المهارات التنظيمية وتصنيف المهارات وأنطولوجيا المهارات وقياس المهارات وتحليلها.

نبذة عن EY (www.ey.com)

تعمل EY من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والناس والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية. توفّر فرق EY المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلدًا، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحوّل.