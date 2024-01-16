:BRImoتطبيق بنك راكيات الإندونيسي الفائق للهواتف المحمولة هو طريقها لتحقيق النمو المستدام

جاكرتا، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2024 -- /PRNewswire/ أعلن بنك راكيات الإندونيسي (BRI) العمومي ذو المسؤولية المحدودة (البورصة الإندونيسية: بنك راكيات الإندونيسي BBRI) عن BRImo، وهو تطبيق شامل وفائق للهواتف المحمولة أُطلِق لتعزيز الشمول المالي والتآلف مع التقنيات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم من أجل إحداث نقلة نوعية في المجال التقني والمحافظة على النمو المستدام.

Jakarta (01/15)- Through BRImo, the most comprehensive banking application with a variety of superior features, BRI has successfully enhanced the digital financial transformation of its community and achieved sustainable growth.

قال Sunarso مدير ورئيس بنك BRI: "في مشهد التنافس المحتدم الذي تشهده ساحة التطبيقات البنكية في إندونيسيا، ساهم BRImo بجهود جليلة في دفع عجلة التقدم والتطور في هذا القطاع. ازداد عدد مستخدمي BRImo من 2.9 مليون مستخدم في عام 2019 إلى 30.4 مليون، وهذا كله في أقل من أربع سنوات".

مقتديًا بشعاره 'كل شيء عن طريق BRImo'، جسد BRImo مبدأ الشمول، فانعكس ذلك على تقييماته المبهرة (4.7 على App Store، و 4.5 على Google Play Store). سجل BRImo في الربع الثالث لعام 2023 معاملات بقيمة 2،984 تريليون روبية إندونسية IDR، فرفع قيمة إيرادات BRI المبنية على الرسوم إلى 1.8 تريليون روبية إندونيسية IDR ووضع نفسه على طريق النمو المستدام.

يسمح لك BRImo بفتح حساب إلكتروني خلال سبع دقائق فقط من منزلك أو من 11 دولةً خارج إندونيسيا. يحرص أيضًا على تحقيق الشمول المالي عبر تقديم خدمة دفع من غير بطاقة للمحافظة على البيئة (مثل عمليات الدفع عبر رمز QR). وبهذا، قدم تجربةً متكاملةً لعملائه تلبي كل احتياجاتهم مثل المتاجر المالية الكبيرة والقروض الرقمية والاستثمار ودمج الفروع وتوحيد عملها وتسهيل تقديم شكوى مباشرةً عن طريق تطبيق BRImo.

يسهل BRImo أيضًا فتح حساب توفير للعملات الأجنبية عن طريق خياراته المتعددة للعملات. يهدف BRImo لما هو أبعد من تسهيل حياة عملائه وخلق تجربة استثنائية لهم، فقدم خيارات استثمارية مثل ودائع التوفير وحساب صندوق العميل وصندوق المعاش.

يحثّ BRImo عملائه على إنشاء حساب التوفير الجاري (CASA) عبر تشجيعهم على إجراء معاملات مالية منتظمة، وتحفيزهم على الحفاظ على رصيدهم، واللجوء إلى BRI في كل معاملاتهم اليومية ليصبح حسابهم فيه هو الحساب الرئيسي. يركز BRImo بفضل تحليلاته لقاعدة بيانات كبيرة على تحسين سلاسل القيمة لدى عملائه لتحقق نموًا مستدامًا.

بهدف سد الفجوة بين التكنولوجيا وتعزيز الثقة، قرر BRI الاستفادة من الآلاف من موظفيه واتخاذهم مستشارين رقميين - باعتبارهم خبراء ودودين لا تنحصر مهمتهم فحسب على ضمان المعاملات الآمنة والمريحة في BRImo، ولكن تتجاوزها إلى نشر الثقافة المالية والرقمية في جميع أنحاء إندونيسيا. يضع أيضًا BRI سرية البيانات وخصوصيتها على قائمة هرم أولوياته، لذلك اتخذ تدابير أمنية قوية مثل رقم التعريف الشخصي (رمز PIN) وكلمة المرور لمرة واحدة (رمز OTP) ورمز التحقق من البطاقة (رمز CVV)، فأصبحت تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تجربةً آمنة ومحميةً.

علق Sunarso: " يهدف BRImo إلى تحقيق النمو المستدام عبر تقديم خدمات رقمية متميزة لتصل إلى شرائح عملاء جديدة ويبني معهم علاقات شخصية وطيدة. أرى أن BRImo قد وضع نفسه على طريق النجاح في عالم التداولات المالية المتطوّر باستمرار لأنه يولي أهمية للأفكار الإبداعية والابتكارية مما مكنه من التماشي مع هذه التطورات ومواكبتها دائمًا".

للمزيد من المعلومات عن BRI و BRImo، الرجاء زيارة www.bri.co.id

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