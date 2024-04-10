:GACA قادة الطيران العالمي يجتمعون لمعالجة تحديات الطيران والفرص في منتدى الطيران المستقبلي في 2024 في الرياض، 20-22 مايو

• أكثر من 5000 من خبراء الطيران والقادة من أكثر من 100 دولة، مثل؛ ICAO و IATA و ACI وجميع الشركات المصنعة العالمية الرئيسية وشركات الطيران والمطارات.

• FAF24 تقترح خطة لحل أكبر تحدي في مجال الطيران، وتقدم جوائز للاعتراف بالإنجازات والابتكارات في مجال الطيران العالمي.

• التسجيل الآن مباشرة من خلال الرابط www.futureaviationforum.com

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يعود منتدى الطيران المستقبلي (FAF) إلى الرياض من 20 إلى 22 مايو 2024، حيث يجمع بين 5000 خبير وقائد طيران من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الوزراء والجهات التنظيمية والشركات المصنعة وشركات الطيران والمطارات. يعمل المنتدى على إيجاد حلول للتحديات الرئيسية للقطاع، ويدعو الحضور إلى التصويت شخصيًا على ما يعتبرونه أكبر تحد في مجال الطيران، مع الإعلان عن النتائج في اليوم الأخير.

His Excellency Abdulaziz Al-Duailej President of the General Authority for Civil Aviation speaking at the 2022 Future Aviation Forum

سيضم المنتدى، الذي شهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية وعقد صفقات بقيمة 2.7 مليار دولار خلال نسخة 2022، إعلانات تجارية هامة على الصعيد العالمي، بما في ذلك طلبات المعدات وإعلانات الاتصال وشراكات الموردين، وحفلات توزيع الجوائز التي تعترف بالإنجازات والابتكار في مجال الطيران.

يرتكز المنتدى، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) في المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، على موضوع: زيادة التواصل العالمي.

قال سعادة رئيس GACA، عبد العزيز الدويليج:

"سوف يوحد منتدى الطيران المستقبلي لعام 2024 مرة أخرى قادة الطيران العالميين لحل أكبر التحديات في مجال الطيران، بما في ذلك قضايا سلسلة التوريد في التصنيع وقيود القدرة وتطوير رأس المال البشري في جميع أنحاء العالم. تلتزم المملكة العربية السعودية بتوفير القيادة العالمية في هذه القضايا.

سيعرض المنتدى أيضًا فرص الاستثمار والنمو والابتكار غير المسبوقة التي يتم إنشاؤها في جميع أنحاء المملكة لدعم رؤية 2030، للمستثمرين والموردين والمشغلين."

يبدأ FAF24 أسبوعًا ضخمًا لجهات تنظيم الطيران والقادة الآخرين، حيث ستستضيف المملكة أيضًا الجمعية العامة السنوية لمجلس المطار الدولي وغيرها من فعاليات القطاع التي ستشهد حضور قادة منظمة الطيران المدني الدولي ورابطة النقل الجوي الدولية للمنتدى.

يشمل الحضور في الحدث بالفعل جميع الشركات المصنعة العالمية الكبرى والشركات الجوية بما في ذلك الرياض الجوية والسعودية وطيران ناس وطيران أديل ومشاريع الرؤية السعودية 2030 بما في ذلك نيوم والبحر الأحمر الدولية والمطارات بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي وغيره.

سيقوم المنتدى أيضًا بتطوير تحويل استراتيجية الطيران السعودية (SAS) للمملكة إلى مركز الطيران الرائد في الشرق الأوسط. تفتح الاستراتيجية أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار لدفع نمو هائل للقطاع، حيث ينمو عدد الركاب بنسبة 26٪ في عام 2023 إلى 112 مليون ورحلات الطيران بنسبة 16٪ من 700,000 إلى ما يقرب من 815,000.

للتسجيل - https://registration.futureaviationforum.com/en/join/public-delegate

الموقع الإلكتروني https://futureaviationforum.com

نبذة عن منتدى مستقبل الطيران:

من المقرر أن يجمع منتدى الطيران المستقبلي لعام 2024 الذي تستضيفه GACA أكثر من 5000 من خبراء الطيران والقادة من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين من شركات الطيران الدولية وجميع الشركات المصنعة العالمية الكبرى ومديري المطارات وقادة الصناعة والجهات التنظيمية لتشكيل مستقبل السفر الجوي الدولي وإدارة الشحن، وسيكون المنتدى نقطة اجتماع عالمية لإيجاد حلول لأهم القضايا الملحة في مجال الطيران، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد، وتخطيط رأس المال البشري، ونمو القدرات، وتجربة العملاء، والاستدامة، والسلامة.

يقام منتدى الطيران المستقبلي في الرياض، المملكة العربية السعودية، في الفترة 20-22 مايو 2024.

الموقع الإلكتروني https://futureaviationforum.com

Twitter/X: @FAF_Saudi

LinkedIn من خلال الرابط: https://www.linkedin.com/company/futureaviationforum/

YouTube من خلال الرابط: https://www.youtube.com/@futureaviationforum6029

حول استراتيجية الطيران السعودية والسلطة العامة للطيران المدني (GACA):

تقوم استراتيجية الطيران السعودية بتحويل النظام الإيكولوجي للطيران السعودي بأكمله ليصبح قطاع الطيران الأول في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك بموجب رؤية 2030 وتماشياً مع استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية للمملكة.

تفتح الاستراتيجية استثمارات خاصة وحكومية في مطارات المملكة وشركات الطيران وخدمات دعم الطيران، بقيمة 100 مليار دولار أمريكي. وتعمل الاستراتيجية على توسيع اتصال المملكة العربية السعودية، ومضاعفة حركة المسافرين السنوية إلى ثلاث أضعاف، وتأسيس مركزين عالميين لربط المسافات الطويلة، وزيادة قدرة الشحن الجوي.

تقود استراتيجية الطيران السعودية هيئة تنظيم الطيران في المملكة، وهي الهيئة العامة للطيران المدني (GACA). تتمثل المهمة التنظيمية لـ GACA في تطوير صناعة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها لاعبًا مؤثرًا على مستوى العالم في مجال الطيران المدني، وإنفاذ القواعد واللوائح والإجراءات ذات الصلة لضمان سلامة وسلامة النقل الجوي، والاستدامة.

للاستفسار حول منتدى الطيران المستقبلي | [email protected]