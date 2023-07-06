:Xinhua Silk Road مؤشر أسعار شفة شينخوا- Dingxiang الذي صدر رسميًا في مقاطعة شانشي في شمال الصين

بكين، 6 يوليو 2023 -- /PRNewswire/ فريق مؤشر شينخوا التابع لوكالة أنباء شينخوا أطلق مؤخرًا "مؤشر أسعار شفاه شينخوا·Dingxiang" في مقاطعة Dingxiang بمقاطعة شانشي شمال الصين.

يتألف المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية، ويمثل أحجام المطروقات الكبيرة من مقاطعة Dingxiang لشفاه طاقة الرياح ومطروقات الآلات الهندسية والشفاه البتروكيماوية. مع زيادة أهمية توليد طاقة الرياح في صناعة الطاقة الجديدة في السنوات الأخيرة، نما الاهتمام بشفاه طاقة الرياح بالمثل، مع تأثر الأسعار بشكل كبير بالعوامل الموسمية والسياسية.

Photo shows the Flange remote control room of Shanxi Tianbao Group in Dingxiang Country, north China’s Shanxi Province.

في عام 2021، وبسبب انتهاء الإعانات السياسية، هرع مصنعو التوربينات لتركيب مجموعات طاقة الرياح، مما تسبب في وصول أسعار شفاه طاقة الرياح إلى أعلى نقطة لها منذ نوفمبر 2021. يتوقع المحللون أن القطاع يستعد لذروة شحن أخرى في الصيف المقبل، مع توقع أن يكون حجم شحن الشفاه لهذا العام هو الأعلى في السنوات الثلاث الماضية.

من منظور السوق الكلي، تظل آفاق التطوير الخمسة للشفاه مستقرة وواعدة، مدعومة بالتقدم المستمر للبنية التحتية النهائية. من عام 2013 إلى عام 2022، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للقدرة المركبة لمولدات توربينات الرياح 19 في المائة، بينما من عام 2012 إلى عام 2021، ظل متوسط معدل النمو السنوي لأميال خطوط أنابيب نقل البتروكيماويات أعلى من 4 في المائة.

ومن الجدير بالذكر أن Dingxiang، وهي واحدة من أول عشر مدن مهنية رئيسية في مقاطعة شانشي، تفتخر بتاريخ طويل من تشكيل المعادن. أصبح تشكيل الشفة مجالها التقليدي والفريد والمتميز والرائد والمعيشي.

في عام 2022، بلغ إجمالي إنتاج شفاه Dingxiang حوالي 1.2 مليون طن، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، محققة إجمالي قيمة إنتاج تبلغ 14.2 مليار يوان. بالإضافة إلى شفاه طاقة الرياح، شكلت شفاه الآلات الهندسية 65 في المائة من الإنتاج الوطني.

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Xinhua Silk Road SOURCE