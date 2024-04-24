Abstract Security توسع بصمتها العالمية، وترحب بالزعيم الإقليمي

يُظهر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الالتزام بالنظام البيئي للقنوات المحلية، وهو أول موطئ قدم إقليمي مع خطط توسع مستقبلية ستتبعه

أبوطبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أبريل/نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Abstract Security ، التي ابتكرها مبدعو الفئات الذين أعادوا تعريف مشهد الأمن السيبراني باستمرار، اليوم عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، بقيادة عبد العزيز كوجان، قائد المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعتبر كوجان، القاطن في الرياض، قائدًا متمرسًا وموثوقًا، حيث عمل في المنطقة لأكثر من 18 عامًا وقاد رسميًا الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية لشركتي Anomali وIntel471. من خلال منصبه، سيعمل كوجان بشكل وثيق مع شركاء التوزيع وسيقود المبيعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كولبي ديروديف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Abstract Security: "يعد انتقالنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوة استراتيجية نحو التزامنا العالمي بتعزيز مرونة الأمن السيبراني". "إنها فرصة لتقديم حلولنا القوية والمبنية على التحليلات للأمن السيبراني لسوق يشهد تحولًا رقميًا سريعًا. ونحن على استعداد لإحداث تأثير كبير على كيفية حماية الشركات في المنطقة لأصولها الرقمية."

يعد الكشف عن SIEM الحالي غير فعال إلى حد كبير، وبالنسبة لمعظم المؤسسات، تم تقليل تحليلات الأمان إلى عمليات البحث ولوحات المعلومات المحفوظة، دون قوة الارتباط. تساعد خلفية كوجان القوية في SIEM على فهم هذه التحديات بعمق، والتغيير الأساسي الذي يمكن أن يجلبه Abstract مع عمليات التشغيل الآلي لمركز العمليات الأمنية (SOC) المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الانضمام إلى شركاء القنوات المحليين، سيساعد كوجان على ضمان إتاحة تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة الخاصة بـ Abstract للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، مما يساعدها في النهاية على أن تصبح أكثر فعالية في اكتشاف التهديدات والتخفيف من آثارها.

قال ريتشارد بيتس، نائب الرئيس للشؤون الدولية في شركة Abstract Security: "إن إضافة عبد العزيز كوجان إلى منصب قائد المبيعات الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد أمرًا محوريًا". "ستكون رؤيته الإقليمية العميقة لا تقدر بثمن ونحن نعمل على مواءمة حلولنا الرائدة في السوق مع الاحتياجات والتحديات الفريدة التي تواجهها الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

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نبذة عن Abstract Security

قامت شركة Abstract Security، التي تأسست عام 2023، ببناء منصة ثورية مجهزة بمساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين مركزية إدارة التحليلات الأمنية. صاغها منشئو الفئة والمحاربون القدامى في الصناعة المعروفون بإعادة تعريف مشهد الأمن السيبراني، تتخطى Abstract حلول SIEM من الجيل التالي من خلال ربط البيانات في الوقت الفعلي بين تدفقات البيانات. نتيجة لذلك، يمكن الاستفادة من بيانات الامتثال والأمن بشكل منفصل لزيادة فعالية الكشف وخفض التكاليف، وهو نهج غير موجود حاليا في السوق.

يقدم المؤسسون المشاركون كولبي ديروديف، ورايان كلوف، وآرون شيلمير مجموعة فريدة من الخبرات والخلفيات في مجال تطوير المنتجات وبناء الشركات، حيث عملوا سابقًا في شركات مثل ArcSight (تم شراؤها من قبل HP)، وMandiant (تم شراؤها من قبل Google)، وPalo Alto Networks وغيرها. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة https://www.abstract.security/ وقم بمتابعة @Get_Abstracted .