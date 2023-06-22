accesso® تستحوذ على VGS وتعيد تقديم منصة VGS باسم accesso Horizon(SM)

الاستحواذ على شركة رائدة في مجال توفير التذاكر وحلول إدارة الزوار لقطاع الترفيه يعمق البصمة العالمية

تويفورد، المملكة المتحدة، 22 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة accesso Technology Group ، المزود الرائد للحلول التقنية للمعالم والمعالم السياحية في جميع أنحاء العالم، اليوم عن استحواذها على VGS، المزود الرائد لنظام إدارة التذاكر والزائرين لقطاع الأعمال الترفيهية والثقافية في جميع أنحاء العالم. سيتم إعادة تسمية منصة SnApp الحائزة على جوائز من VGS لتصبح accesso Horizon وستعمل كجزء من مجموعة منتجات accesso.

The accesso Horizon ticketing and visitor management platform.

وقد دعمت VGS، التي أسسها فريق يتمتع بعقود من الخبرة المشتركة، المعالم السياحية الشهيرة للزوار في جميع جوانب بيع وتوزيع واسترداد التذاكر والاستحقاقات منذ إنشائها في عام 2011. تشمل قائمة عملائها التي تضم أكثر من 100 مكان أكبر وجهة منتجعات في العالم في أورلاندو بفلوريدا، بالإضافة إلى العلامات التجارية الرائدة في المنتزهات الترفيهية في دبي وسنغافورة واليابان والصين. بخلاف المنتزهات الترفيهية، تدعم منصة إدارة التذاكر والزائرين حدائق الحيوان وأبراج المراقبة وغيرها من الاماكن السياحية الفريدة في مجموعه 11 دولة حول العالم، بما في ذلك واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم - أهرام الجيزة في مصر.

من خلال مجموعة ميزات موسعة ووظائف معولمة وإمكانيات قوية للتوسيع، تعمل منصة VGS على تمكين مشغلي الموقع من إدارة جميع المزايا والخدمات والاستحقاقات المتاحة للضيوف من خلال منصة موحدة واحدة. يقدم الحل، الذي يتم استضافته سواء في مكان العمل أو في السحابة، للعملاء واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لتمكين التكامل المباشر مع الأنظمة الأخرى. توفر منصة VGS للضيوف تجربة سلسة ومتسقة عبر جميع الاستحقاقات وعلى أي جهاز. يسمح الذكاء في الوقت الفعلي للمشغلين بتحسين المبيعات من خلال التسعير الديناميكي وإدارة التوافر وإدارة قنوات المبيعات. يسمح الدعم متعدد الأماكن بالترويج المتبادل السلس والتعبئة المتبادلة للعروض، مما يحسن الرؤية ويعزز تجربة الضيف الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحل دعمًا لغويًا سلسًا للأماكن في جميع أنحاء العالم مع دعم واجهة مستخدم مرنة بالكامل ومتعددة اللغات.

قال ستيف براون، الرئيس التنفيذي لشركة accesso: "أنا متحمس للغاية للإعلان عن الاستحواذ التحويلي لـ VGS. يتناسب حلها بشكل مباشر مع خارطة الطريق التكنولوجية الخاصة بنا وتتحدث قاعدة عملائها من الدرجة الأولى عن الكثير من الجودة وقابلية التوسع والوظائف للمنصة". "سيسمح لنا هذا الاستحواذ بتزويد عملائنا وشركائنا في المستقبل بالتكنولوجيا التي لديها القدرة على توسيع نطاق أعمالهم لفترة طويلة في المستقبل ومواكبة الطلبات المتزايدة للمستهلك الحديث."

بموجب شروط الصفقة، سينضم فريق VGS العالمي الموهوب المكون من 33 فريقًا، وله مكاتب في ميلانو ودبي وسنغافورة وأورلاندو، إلى accesso.

"يسعدني أن تتحد VGS مع Accesso. تقنيتنا مكملة لعروض Accesso. نحن نشارك نفس الالتزام المطلق بتقديم أفضل الحلول الموحدة الممكنة لتحسين عمليات عملائنا وتعزيز تجربة ضيوفهم قبل زيارتهم وأثناءها وبعدها"، كما قال باولو مورو، الرئيس التنفيذي لشركة VGS. "نتطلع إلى العمل معًا ونحن نمضي قدمًا إلى هذا الفصل التالي المثير."

وتابع براون: "هذا مهم بشكل خاص بالنسبة لي ولباولو، حيث تعود علاقة العمل لدينا إلى أكثر من عقدين من الزمن إلى الأيام الأولى لحلول VGS الأصلية لإدارة التذاكر والزائرين". "باولو هو قائد محبوب منذ فترة طويلة في هذا المجال، والذي أكن له كل الاحترام. لقد شاهدت خبرته وابتكاره في تشكيل الصناعة، وأنا أتطلع إلى استمرار مجموعتنا المشتركة في تقديم حلول مبتكرة لصناعة الترفيه".

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://www.accesso.com/solutions/ticketing/ticketing-visitor-management .

نبذة عن مجموعة accesso Technology Group plc

Accesso هي المزود العالمي الرائد للحلول التقنية الحاصلة على براءة اختراع والحائزة على جوائز والتي تعيد تعريف تجربة النزيل، وتزيد من الإيرادات، وتبسط العمليات وتدعم قرارات الأعمال القائمة على البيانات لمشغلي الترفيه والتسلية. يخدم Accesso حاليًا أكثر من 1000 مكان في جميع أنحاء العالم، ويستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا للأماكن السياحية التي تمكنهم من تقديم تجارب للضيوف لا تُنسى. يعمل شركاء accesso، في فريق من المعالم السياحية والأماكن الثقافية وخبراء صناعة التزلج، مع أماكن سياحية لزيادة نطاق مشاركة الضيوف داخل وخارج الموقع لزيادة الإيرادات من خلال التذاكر البديهية ونقاط البيع والاصطفاف الافتراضي والتوزيع و تكنولوجيا إدارة الخبرة.

accesso هي شركة عامة مدرجة في AIM: سوق تديره بورصة لندن. تعرف على المزيد على accesso.com أو تابع accesso على تويتر ، و لينكد إن و فايسبوك .

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