accesso® لعرضه في معرض IAAPA لعام 2023 وسط سنة بارزة

في أعقاب الاستحواذ على VGS، يكشف مزود التكنولوجيا الرائد في الصناعة النقاب عن منصة جديدة للمطاعم والتجزئة

TWYFORD, إنجلترا، 19 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- ستعود accesso Technology Group (AIM: ACSO)، المزود الرائد للحلول التكنولوجية لمناطق الجذب والأماكن في جميع أنحاء العالم، ستعود الأسبوع المقبل إلى IAAPA Expo Europe 2023 كراعي على المستوى الفضي . سيتم استضافة معرض IAAPA أوروبا 2023 – الحدث الأوروبي الأول في صناعة الترفيه والتسلية – في فيينا، النمسا، في مركز ميسي فيينا للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر.

في جناح A2825، ستعرض accesso أحدث إضافة إلى مجموعة الشركة من التقنيات الرائدة في الصناعة والموثوقة عالميًا – منصة للمطاعم والتجزئة accesso FreedomSM . يتيح حل Freedom Accesso متعدد المستأجرين والقابل للتكوين للغاية المصمم خصيصًا للسحابة، للمشغلين توحيد معاملات المطاعم والتجزئة على منصة واحدة، مما يوفر مرونة لا مثيل لها وقوة للتوسع بسلاسة، بغض النظر عن حجم المكان.

قال جورج هامبلتون، نائب رئيس المبيعات في accesso: "لقد حضرنا بفخر IAAPA Europe على مدى السنوات الـ 17 الماضية ونحن معجبون باستمرار بالابتكار والتميز في الصناعة المعروض في المعرض". "هذا العام، نتطلع إلى التواصل مع الحاضرين ورسم طرق جديدة يمكن لمطعمنا ومنصة البيع بالتجزئة الأصلية السحابية تبسيط العمليات وتعظيم إمكانات البيع لأماكنهم."

كان عام 2023 عامًا مميزًا آخر لـ accesso، حيث أعلنت الشركة عن الاستحواذ على VGS – المزود الرائد لنظام إدارة التذاكر والزوار – في يونيو. تعمل منصة SnApp الحائزة على جوائز من VGS الآن كجزء من منتج accesso الذي تم تعيينه كـ accesso HorizonSM.

لمقابلة accesso واستكشاف حل accesso Freedom المتطور أو منصة accesso Horizon القوية، قم بزيارة كشك A2825 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected] لتحديد موعد 1:1.

نبذة عن accesso® Technology Group plc

Accesso هي المزود العالمي الرائد للحلول التقنية الحاصلة على براءة اختراع والحائزة على جوائز والتي تعيد تعريف تجربة النزيل، وتزيد من الإيرادات، وتبسط العمليات وتدعم قرارات الأعمال القائمة على البيانات لمشغلي الترفيه والتسلية. يخدم Accesso حاليًا أكثر من 1000 مكان في جميع أنحاء العالم، ويستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا للأماكن السياحية التي تمكنهم من تقديم تجارب للضيوف لا تُنسى. يعمل شركاء accesso، في فريق من المعالم السياحية والأماكن الثقافية وخبراء صناعة التزلج، مع أماكن سياحية لزيادة نطاق مشاركة الضيوف داخل وخارج الموقع لزيادة الإيرادات من خلال التذاكر البديهية ونقاط البيع والاصطفاف الافتراضي والتوزيع و تكنولوجيا إدارة الخبرة. تعرف على المزيد على accesso.com أو تابع accesso على X ( Twitter ), LinkedIn و Facebook .

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