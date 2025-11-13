Accor ترسم ملامح مستقبل الضيافة برؤية جريئة وعقلية عالمية وشغف بالاستدامة

في مختلف أنحاء العالم، تواصل Accor إثراء المشهد السياحي بعلامات تجارية ومنشآت جديدة وأساليب مبتكرة للضيافة

باريس، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- قدمت Accor ، المجموعة الرائدة عالميًا في قطاع الضيافة، اليوم تحديثًا استراتيجيًا حول أنشطتها العالمية للنمو والتطوير خلال مشاركتها في منصة TOURISE بالرياض، المملكة العربية السعودية، وهي أول منصة عالمية تجمع القادة أصحاب الرؤى من القطاعين العام والخاص في منظومات السياحة والتكنولوجيا والاستثمار والاستدامة. بنهاية سبتمبر 2025، بلغت المحفظة الفندقية للمجموعة 859,830 غرفة (5,760 فندقًا) والمشاريع قيد التطوير أكثر من 250,000 غرفة (1,453 فندقًا). على مدى السنوات الخمس الماضية، تصاعدت قيمة المشاريع قيد التطوير لدى Accor بوتيرة تفوق بكثير وتيرة زيادة الحجم، مما أثرى جودة محفظتها الفندقية العالمية.

وقال سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Accor : "توسع Accor بصمتها العالمية بمحفظة قوية من المشاريع قيد التطوير تشمل تواجدًا متينًا في أسواق النمو الرئيسية. مع التركيز على الفنادق كمحور أساسي، تتمثل استراتيجية Accor في بناء أماكن متعددة الأوجه يعيش فيها الضيوف مختلف جوانب حياتهم، وبذلك نخلق إمكانات إيرادات أكبر باستمرار للمجموعة وشركائنا. سنواصل توسيع آفاق الضيافة وربط الناس والثقافات مع الحفاظ على مجتمعاتنا واستدامة السفر للأجيال القادمة".

أحدث التطورات

عادت علامة Orient Express الأسطورية رسميًا، وهي علامة تجارية ذات تاريخ يمتد لقرن من الزمان وأهمية ثقافية عميقة. انطلق قطار La Dolce Vita Orient Express في رحلته الأولى الساحرة في أبريل، كما افتُتح فندق Orient Express La Minerva في روما. سيفتح فندق Orient Express Venice (2026) أبوابه في أبريل 2026، بينما فتحت Orient Express Sailing Yachts باب الحجوزات لـ Orient Express Corinthian ، أكبر يخت شراعي في العالم، الذي سينطلق في يونيو 2026.

في وقت سابق من هذا الشهر، دشّنت المجموعة رسميًا Emblems Collection ، أحدث محفظة عالمية لفنادقها الفاخرة، بافتتاح Lucknam Park Hotel & Spa ، ذلك الملاذ المحبوب في منطقة كوتسوولدز بريف ويلتشاير البريطاني. يضم العقار الذي يحتوي على 42 غرفة وجناحًا مطعمين، أحدهما حاصل على نجمة ميشلان يقدمه كبير الطهاة Hywel Jones ومطعم Walled Garden ، إلى جانب منتجع صحي حائز على جوائز ومركز للفروسية وحدائق محفوظة بعناية فائقة. تهدف هذه المجموعة الجديدة الحصرية من Accor لإعادة تعريف معايير الضيافة الفاخرة بهدف الوصول إلى 60 منشأة في مختلف أنحاء العالم بحلول 2032.

بوصفها ثالث أكبر مجموعة فندقية دولية في الهند من حيث الغرف، تمتلك Accor منصة قوية لتصبح رائدة في سوق الضيافة سريع التطور. أعلنت Accor و InterGlobe عن شراكة جديدة هذا العام لإنشاء أسرع مؤسسة ضيافة نموًا في البلاد بطموح الوصول إلى 300 فندق تحت علامات Accor التجارية في السوق بحلول 2030. تعزيزًا لهذا التوسع، ستجلب Accor و Sukhani Ventures علامتي Raffles و Sofitel Legend إلى منطقة راجستان النابضة بالحياة في شمال الهند. تشمل أبرز معالم نمو Accor في السوق فنادق Raffles جايبور و Fairmont مومباي و Fairmont أودايبور بالاس ، التي افتُتحت جميعها خلال الـ24 شهرًا الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، تُعد فنادق Fairmont أغرا (2026) و Fairmont شيملا فاغو و Fairmont غوا شيرودا من أبرز المشاريع قيد التطوير.

تعزز Accor تواجدها في المكسيك عبر الاستحواذ على 17 اتفاقية إدارة من Royal Holiday Group ، منها ستة منتجعات شاملة كليًا ستديرها Ennismore و11 منتجعًا وفندقًا في المكسيك والأرجنتين وبورتوريكو والولايات المتحدة ستعمل تحت علامات Swissôtel و Mercure و Mercure Living و ibis Styles . في إطار جهود التوسع الاستراتيجي، ستحمل مجموعة من المنتجعات الشاملة كليًا علامة Rixos ، ما يمثل الدخول المثير للعلامة التجارية إلى سوق الأمريكتين. يُعد هذا معلمًا بارزًا لعلامة Rixos ويعزز مكانتها كعلامة عالمية رائدة في قطاع الفخامة الشاملة كليًا، مستفيدة من النمو الديناميكي الذي تشهده في الشرق الأوسط ومصر وتركيا.

محفزات النمو

يشهد العالم اليوم اهتمامًا غير مسبوق بالمشاريع متعددة الاستخدامات التي تجمع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية مع مفاهيم التجزئة والترفيه والمأكولات والمشروبات، لتشكل مجتمعات مزدهرة ومكتفية ذاتيًا. تتصدر Accor الريادة العالمية في هذا المجال عبر منصتها Accor One Living ، ويُعزى ذلك جزئياً إلى شراكتها مع Ennismore التي تحظى فيها بالأغلبية. وقّعت المجموعة أكثر من 25 اتفاقية لوحدات سكنية ذات علامات تجارية العام الماضي، منها Sofitel Hotel and Residences Sapa في فيتنام و SLS Residences The Palm Dubai ، إضافة إلى عدة وحدات سكنية مستقلة ذات علامات تجارية مثل Fairmont Residences Solara Tower Dubai في الإمارات و Sofitel Residences Puerto Madero في الأرجنتين. دخلت علامة Swissôtel مؤخرًا إلى قطر بافتتاح Swissôtel Corniche Park Towers Doha و Swissôtel Residences ، المشروع الرائد الذي يجسد فلسفة العلامة التجارية القائمة على الحيوية والدقة السويسرية الممزوجة بالثقافة القطرية.

بفضل مجموعتها المتنوعة من علامات المجموعات ونهجها السلس في إعادة تحديد العلامات التجارية عبر محفظتها الواسعة، باتت Accor الخيار الأول للمستثمرين في مشاريع التحويل. بلغت نسبة مشاريع التحويل نحو 55% من إجمالي مشاريع Accor خلال 2025، وفي الطليعة علامات تجارية مثل Emblems Collection و MGallery Collection و Handwritten Collection . تضم قائمة العلامات التجارية الأخرى القابلة للتحويل كلاً من Mercure و Mövenpick و greet و TRIBE ، بالإضافة إلى علامات Ennismore مثل Hyde . من المشاريع المرتقبة The Whimsy Hotel & Spa – MGallery Collection (2026)فيسان مارتن، وهو الدخول الأول للعلامة إلى منطقة البحر الكاريبي، و) Elatos Resort, Emblems Collection2026)، الشاليه الفاخر في اليونان. من التوقيعات الحديثة أيضًا فندق Creekside Hotel في دبي، أحد أبرز معالم الضيافة والرياضة في المدينة. سينضم الفندق إلى MGallery Collection بعد استكمال خطة التجديد التفصيلية.

يُعد التوسع الطموح في محفظة الامتياز التجاري مساراً أساسياً ضمن خطة Accor لتحقيق النمو وتعزيز حضورها في الأسواق. منذ 2018، نمت شبكة الامتياز التجاري العالمية للمجموعة بنسبة 12%. من أبرز اتفاقيات الامتياز التجاري الحديثة فندق وكازينو Treasure Island –TI Las Vegas, Handwritten Collection ، الذي سيصبح أكبر منشأة في شبكة Accor العالمية، واتفاقية امتياز رئيسية في تايلاند لعلامات Mövenpick و Mercure و Handwritten Collection ، وشراكة استراتيجية لإطلاق علامة الشقق الفندقية The Sebel في السوق الصينية مع 600 وجهة في مختلف أنحاء البلاد. في يوليو، دخلت المجموعة أيضًا في شراكة استراتيجية مع AG Group لمنح امتياز ثلاثة فنادق جديدة من Emblems Collection في إيطاليا، لإضافة فنادق استثنائية إلى المحفظة العالمية المنتقاة بعناية للعلامة التجارية الفاخرة.

حققت Accor أيضًا مكانة رائدة عالميًا عبر All Inclusive Collection التي تديرها Ennismore ، وتضم مجموعة منتقاة من أكثر من 40 منتجعًا ومحفظة نشطة من المشاريع الشاملة كليًا قيد التطوير. في العام الماضي، أُطلقت مشاريع رائدة منها SLS Playa Mujeres و Rixos Tersane Istanbul وسط إشادة واسعة. في 2025، افتُتح Rixos Obhur Jeddah Resort and Villas كأول منتجع شاطئي شامل كليًا يجمع بين ملاءمته للعائلات ومفهوم أسلوب الحياة العصري في قلب أبحر، فيما تصدّر Rixos Radamis Sharm El Sheikh في مصر العناوين الرئيسية أيضًا. سيُفتتح في وقت لاحق من هذا العام فندق SO/ Ras Al Khaimah الذي يعيد تعريف الفخامة العصرية من منظور الموضة والتصميم، ليمثل معلمًا بارزًا للعلامة التجارية كأول منتجع شامل كليًا في المنطقة.

التركيز على المملكة العربية السعودية

بفضل تراثها الغني ورؤيتها الجريئة للمستقبل، توفر المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة لمنصة TOURISE 2025 ، الظروف المثالية لـ Accor لمواصلة تصميم تجارب ضيافة جذابة وهادفة. تدير Accor ، التي تنشط في المملكة منذ أكثر من 30 عامًا، حاليًا 44 فندقًا في السوق، ولديها محفظة مشاريع قوية قيد التطوير ستضيف أكثر من 45 فندقًا إضافيًا بحلول عام 2030.

تلتزم Accor التزامًا عميقًا بدعم السياحة الوطنية والأهداف الاقتصادية، وتدخل في شراكات مع الحكومات والمطورين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. يضمن هذا النهج التعاوني أن تساهم الأنشطة التطويرية للمجموعة بشكل إيجابي في تحقيق أهداف المملكة، ويعزز في الوقت ذاته القيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية.

تقود Accor القطاع بجرأة في ابتكار مفهوم الضيافة ذات الأثر الإيجابي والسياحة المسؤولة. يُبرهن توسع علامات Accor التجارية ضمن المشاريع الضخمة في المملكة على التزام Accor بتقديم تجارب ضيافة رائدة ومستدامة وتحويلية. يشمل ذلك مشاريع مثل Raffles Trojena و Fairmont The Red Sea و Faena The Red Sea و Mantis Al Baha ، بالإضافة إلى مشاريع من Ennismore تشمل SLS The Red Sea و Morgans Originals Trojena . من خلال إرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة والمتجددة، تدعم Accor جهود المملكة للتألق على خريطة السياحة العالمية مع تعزيز مقوماتها في مجال السياحة البيئية.

كما يُعد توسيع علاماتها التجارية الفاخرة في السوق محور تركيز رئيسي للمجموعة. سيُفتتح قريبًا فندق ومركز مؤتمرات Sofitel Riyadh Hotel & Convention Centre المكون من 388 غرفة، ليقدم للضيوف تجربة غامرة تمزج بين الفخامة الفرنسية والتراث السعودي. من المقرر افتتاح Raffles Jeddah في الربع الأول من عام 2026، ليقدم 142 غرفة ضيوف و40 جناحًا بإطلالات على البحر الأحمر. سيحتفي الفندق بالثقافة المحلية من خلال الفن والحرفية، وسيضم ثلاثة مطاعم ومنتجعًا صحيًا فاخرًا وقاعة احتفالات كبرى. من المشاريع البارزة الأخرى قيد التطوير: Sofitel Jabal Omar Makkah ، المقرر افتتاحه في عام 2026 كأكبر فندق Sofitel في العالم ويضم 1,141 غرفة وجناحًا، و Abraj Omar Hotel & Residences Makkah – MGallery Collection ، المقرر افتتاحه في عام 2028 ليكون بمثابة واحة روحانية تضم 276 غرفة فندقية و214 وحدة سكنية ذات علامة تجارية.

بعيدًا عن سوقها الفاخر الشهير، تشهد المملكة أيضًا طفرة في تطوير الفنادق الراقية والمتوسطة والاقتصادية، وتأتي علامات Accor التجارية مثل Mövenpick و Novotel و TRIBE و ibis في طليعة هذا النمو. يقدم فندق Mövenpick Waad Al Shamal الذي افتُتح حديثًا ضيافة راقية في منطقة شمال المملكة، إحدى المدن المدرجة ضمن قائمة الأولويات للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تضم 10 وجهات. تعزيزًا لهذا الزخم، ستوفر اتفاقية التطوير الرئيسية الجديدة مع شركة BinDawood Investment ، عبر ذراعها المتخصصة في قطاع الضيافة Al Qimmah ، 3,000 غرفة جديدة في مختلف أنحاء البلاد . تشارك Accor أيضًا في رسم ملامح المشهد المستقبلي للضيافة في الرياض مع شركة Naif Alrajhi Investment ، حيث ستجلب أول فندق TRIBE في الشرق الأوسط إلى معلم الرياض البارز "حديقة الملك سلمان"، مما يعزز التزام العلامة التجارية بتقديم تجارب ضيافة مبتكرة ترتكز على التصميم في المنطقة.

تعمل المجموعة أيضًا على إحداث تحول في السوق السكنية من خلال تطوير مجتمعات مميزة لملاك الوحدات. تشمل المشاريع قيد التطوير Raffles Riyadh و Sofitel Serviced Residences Riyadh ، و Fairmont Rua Madinah ووحدات سكنية تحمل علامة Fairmont (بالإضافة إلى Swissôtel و Novotel )، و Faena Diriyah Gate و Raffles Diriyah Gate . يتم تطوير فندق Faena Wadi Safar جنبًا إلى جنب مع Faena Residences Wadi Safar ، بينما تُعد Our Habitas مفهومًا سكنيًا جديدًا ذا علامة تجارية يرتكز على فلسفة «المجتمع أولاً» ويوفر ملاذات راقية وهادئة متجذرة في المكان.

النظرة المستقبلية

مدعومة ببرنامج الولاء سريع النمو ALL Accor الذي يضم أكثر من 100 مليون عضو حول العالم، تتمتع Accor بمكانة فريدة لقيادة مشهد السفر المتطور. بفضل شبكة العلامات التجارية الأكثر تنوعًا في قطاع الضيافة وعقليتها العالمية وشغفها بالاستدامة، تمتلك المجموعة وضعًا مثاليًا لتحقيق المزيد من النمو في محفظتها التطويرية خلال العام المقبل وما بعده.

