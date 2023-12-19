Accura Scan لتعزيز التحقق من هوية العميل رقميًا eKYC من خلال القياسات الحيوية للإصبع بدون تلامس والتأكد من سلامة المستندات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة ولورنسفيل، جورجيا، 19 ديسمبر 2023، /PRNewswire/ -- في عالم رقمي سريع الوتيرة حيث يعتبر الأمان والأصالة أمرًا بالغ الأهمية، تواصل شركة Accura Scan قيادة الجهود في إحداث ثورة فيما يخص حلول eKYC والتحقق من الهوية. لقد تم الاعتراف بهذة التقنية منذ فترة طويلة بفضل تطورها في التحقق من الهوية، ومساعدة الشركات في مختلف الصناعات في تبسيط عمليات الإعداد الخاصة بهم مع ضمان وجود تدابير أمنية صارمة.

بعد أن أثبتت نفسها كمزود موثوق به لحلول KYC الرقمية والتحقق من الهوية وتأهيل العملاء للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات وغيرها في جميع أنحاء العالم، تم إعداد Accura Scan الآن للكشف عن القياسات الحيوية للأصابع والتحقق من صحة المستندات بدون تلامس. يعد إضافة القياسات الحيوية للأصابع بدون تلامس تقدمًا محوريًا. غالبًا ما تعتمد الطرق التقليدية على ماسحات بصمات الأصابع، الأمر الذي يتطلب التلامس الجسدي بالإضافة إلى المزيد من الأجهزة. بفضل ابتكار Accura Scan، تصبح هذه العملية بدون تلامس تمامًا، مما يعزز راحة المستخدم بشكل كبير مع الحفاظ على معايير الأمان العالية. فمن خلال استخدام الكاميرا المدمجة في الجهاز، يتم التقاط وتحليل أنماط عروق الأصابع الفريدة أو أنماط النتوءات بدون الحاجة إلى أي أجهزة متخصصة.

علاوة على ذلك، فإن الكشف المتكامل عن صحة المستندات يزيد من قدرات برنامج Accura Scan. تتضمن صلاحية المستند إجراء فحوصات في الوقت الفعلي على صحة مستندات الهوية من خلال فحص عوامل مختلفة مثل نسيج الورق والصور المجسمة وغيرها. تعمل هذه الميزة المتقدمة على إحباط محاولات الاحتيال في الهوية من خلال التحقق من أن الوثيقة المقدمة أصلية وليست نسخة مزيفة أو تم التلاعب بها.

يعمل دمج القياسات الحيوية للإصبع بدون تلامس والكشف عن صحة المستندات على تبسيط تجربة الإعداد للمستخدمين مع تقليل مخاطر الأنشطة الاحتيالية بشكل كبير في الخدمات المصرفية والتأمين والتجارة الإلكترونية والاتصالات. يتمكن العملاء الآن من الخضوع لإجراءات سهلة وسلسة للتحقق من الهوية عن بعد، مما يلغي الحاجة إلى الزيارات الشخصية أو الأعمال الورقية المرهقة.

وتمتد الآثار المترتبة على هذه التطورات إلى ما هو أبعد من الراحة. من خلال تعزيز عمليات eKYC والتحقق من الهوية، يساهم Accura Scan في الامتثال التنظيمي، مما يضمن الالتزام بلوائح KYC/AML الصارمة عبر الولايات القضائية المختلفة. وهذا أمر بالغ الأهمية لا سيما للشركات العاملة في الصناعات شديدة التنظيم، حيث يكون الامتثال غير قابل للتفاوض.

يؤكد استخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تفاني شركة Accura Scan من أجل البقاء في الطليعة. الابتكار المستمر ودمج الميزات المتطورة يضع الشركة في مقدمة الشركات في مجال حلول التحقق من الهوية.

بينما تتنقل الشركات في مشهد رقمي متزايد، تقف شركة Accura Scan كشريك موثوق به، حيث توفر أحدث الحلول لتلبية الاحتياجات المتطورة مع تعزيز أسس الثقة والأمان.