Accura Scan، المزود المعتمد الوحيد لحلول القياسات الحيوية في الشرق الأوسط وأفريقيا للبنوك وشركات الاتصالات

دبي

8 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يَسُر شركة Accura Scan المزود العالمي للحلول الرقمية للتحقق من الهوية وحلول اعرف عميلك (KYC)، أن تعلن عن حصولها على معيار ISO/IEC 30107-03 بعد النجاح في اختبار كشف الهجوم (PAD) iBeta من المستوى الثاني بنسبة معدل قبول زائف (FAR) 0%، مما يجعلها واحدة من الشركات القليلة في جميع أنحاء العالم والوحيدة في الهند وسنغافورة وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التي حصلت على مثل هذا المعيار.

وتم اختبار أداء نظام Accura Scan لحيوية الوجه البيومترية - وهو نظام يستخدمه العملاء بالفعل على مستوى العالم-، بنجاح باستخدام الملايين من نقاط البيانات في أوضاع اختبار ألفا وبيتا لتقييم أداؤه كجزء من الاختبار، وقد واجهت خوارزميات النظام أشكالًا مختلفة من محاولات الانتحال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأقنعة المطبوعة بالأبعاد الثلاثية والأقنعة المنحنية، وأقنعة السيليكون والورق، ومقاطع الفيديو لمواقف حقيقية.

وفي هذا السياق، أعرب Yasin Patel (YP)، الرئيس التنفيذي ومؤسس Accura Scan، عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز، مضيفًا: "إن الحصول على معيار ISO 30107-03 بعد اجتياز اختبار iBeta الصارم من المستوى الثاني يؤكد فعالية حلولنا ضد هجمات الانتحال." وأعلن أيضًا أنه تماشيًا مع شعار شركة Accura Scan "القياسات الحيوية للجميع"، فإنها ستقدم مجموعة التحقق من موثوقية الهوية مجانًا لجميع الشركات الناشئة، في حين سيتم تقديم إصدارات مختلفة للمؤسسات القائمة بسعر يبدأ من 5000 دولار أمريكي فقط سنويًا

وتعليقًا على هذا الإنجاز، أضاف Reza Writer، مدير المبيعات الدولية للشركة: "إن الطموح الذي يتخطى الموارد يسري في عروق Accura Scan، وقد حققنا هذا الإنجاز من خلال فريق صغير جدًا ولكنه يتمتع بمهارات عالية ومتفاني، قام بتنفيذ الهدف التنظيمي بشكل جميل."

ويعمل إطار عمل معيار ISO 30107-3 على قياس معدل القبول الزائف (FAR) ومعدل الرفض الزائف (FRR) لنظام القياسات الحيوية عند نقطة العرض. ويعني اجتياز التقييم بنسبة معدل قبول زائف تبلغ 0% أن خوارزميات القياسات الحيوية الخاصة بالنظام توفر مستوى عالٍ من مقاومة الانتحال في جميع البيئات.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Accura Scan في الهند، وقد تم التشغيل التمهيدي لها بالكامل وتحقيق أرباح منذ تأسيسها. وقد عملت الشركة على ترسيخ نفسها بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث عملت مع بعض البنوك وشركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية المرموقة على مستوى العالم. وكجزء من استراتيجيتها العالمية، سجلت نفسها الآن في سنغافورة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبفضل منتجات التحقق من الهوية ومنتجات اعرف عميلك الرقمية عالية الجودة، فإنها واثقة من ترك بصمة في هذه الأسواق.