Acuative تعلن عن نائب تنفيذي جديد للرئيس للشرق الأوسط

تعيين تنفيذي جديد يشير إلى استمرار استثمار Acuative في القيادة الديناميكية والنمو في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, 31 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- يسر Acuative، وهي مزود رائد لحلول التكنولوجيا المركزة على الخدمات للشركات ومقدمي الخدمات والقطاع العام، الإعلان عن تعيين Alif Jegham في منصب النائب التنفيذي للرئيس. يجلب Jegham ثروة من الخبرة في قطاع التكنولوجيا، حيث أصقل مهاراته خلال مسيرة مهنية في الولايات المتحدة.

Acuative

في دوره الأخير في Vonage Business، تولى Jegham دور قيادي مشرفًا على عملية التنفيذ العالمية بأكملها. تضمن ذلك إدارة المشاريع التزويد والتدريب. خلال فترة خدمة فريدة استمرت 15 عام في Vonage، كانت قيادة Jegham وخبرته محوريين لتحقيق أهداف في الأداء قادت في النهاية إلى الاستحواذ المذهل على الشركة من قبل Ericsson مقابل 6.2 مليار دولار. تحت توجيه Jegham، أسس فريقه وجودًا عالميًا قويًا وحقق رضا العملاء الاستثنائي بشكل مستمر لعملاء مرموقين مثل Domino's Pizza و Nike و Starbucks.

طوال مسيرته المهنية، أظهر Jegham براعة تقنية وقيادية. لعبت مساهماته في كلًا من iCore Networks و Vonage دورًا مهمًا في تأمين عمليات الاستحواذ لكلا الشركتين. في iCore Networks، أخذت مسيرته المهنية مسار من هندسة الشبكات إلى إدارة فريق تزويد حلول الصوت بالكامل، مما أدى إلى استحواذ ناجح مقابل 90 مليون دولار من قبل Vonage.

"نحن متحمسون للترحيب بـ Alif Jegham في Acuative كنائب تنفيذي جديد للرئيس للشرق الأوسط،". قال ذلك Vince Sciarra الرئيس التنفيذي لـ Acuative. "سجله المثبت من تحفيز نمو الإيرادات وتوسيع قاعدة المستخدمين من خلال بناء فرق ديناميكية يتماشى بشكل مثالي مع التزامنا بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية. خلفيته العالمية، التي تشمل كلًا من إفريقيا وأوروبا، ستكون حاسمة لنا بينما نواصل توسيع عروضنا العالمية ودفع نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

في دوره الجديد، الهدف الأساسي لـ Jegham هو تحسين إطار العمل التكنولوجي لـ Acuative والعمليات التشغيلية من خلال التطبيق الاستراتيجي لـ Full Stack Observability أو FSO. سيمكن ذلك Acuative من تحديد المشاكل المحتملة ومواجهتها بشكل استباقي قبل تفاقمها، ما يعزز من اعتمادية النظام.

"أنا متحمس للانضمام إلى Acuative وأن أكون جزءًا من فريق تنفيذي استمر في تقديم التميز في الخدمة لأكثر من 40 عامًا،". قال Jegham ذلك. "دعم العملاء في رحلتهم نحو الـ Full Stack Observability مع الالتزام بالابتكار ونجاح العملاء يتماشى بشكل مثالي مع القيم الخاصة بي.".

للمزيد من المعلومات حول Acuative وحلولها التكنولوجية الشاملة، قم بزيارة www.acuative.com.

حول Acuative

تتخصص Acuative في تقديم حلول التكنولوجيا المركزة على الخدمات للشركات ومقدمي الخدمات والقطاع العام. مع خبرة في الخدمات الاستشارية والهندسية، وخدمات المواقع الفنية على مستوى العالم، وخدمات إدارة البنية التحتية، تبسط Acuative إدارة التكنولوجيا وتساعد العملاء على إنجاز مبادرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. مع مقرها في فيرفيلد، نيوجيرسي، تعمل Acuative عالميًا من خلال مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

للتواصل الإعلامي:

James Brown

Global Marketing Director

Acuative

[email protected]

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