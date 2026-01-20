Acumen Media: "مقابلات دافوس" تعود إلى دافوس للعام الخامس على التوالي

تضم أكثر من 30 من قادة الأعمال العالميين الذين يدرسون القوى الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل مستقبل المجتمع ، وتعود سلسلة المقابلات الطويلة الأمد ، المنشورة عبر شبكة CBS News Media Network ، في عام 2026 ، وتطَلق اليوم في اليوم الافتتاحي "للتجمّع السنوي في وادي دافوس".

دافوس ، سويسرا, 20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- مع اجتماع القادة العالميين في سويسرا ، أعلنت "مقابلات دافوس" عن إطلاق موسم 2026. الآن في السنة الخامسة على التوالي ، أصبحت "مقابلات دافوس" (مقابلات دافوس) منصة موثوقة للتعرّف على وجهات النظر الأكثر أهمية.

وتجمع السلسلة الجديدة ، التي تم تسجيلها على أرض الواقع في دافوس ، بين الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف القطاعات لدراسة كيفية استجابة القادة لعدم اليقين الجيوسياسي والتقلب الاقتصادي والاضطراب التكنولوجي ومخاطر المناخ والدور المتطور للأعمال في تشكيل اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة.

قال "أندرو ويلسون"، صحفي بمقابلات دافوس: "لقد كانت دافوس دائمًا منتدى للأفكار". "مقابلات دافوس" (مقابلات دافوس) فريدة من نوعها. إنها تقدم منصة شخصية لقادة الفكر لاستكشاف مجالهم واختبار دوافعهم بمحاكاة الواقع."

منصة مبنية على الوصول والجوهر

على عكس تجمّعات الحوار التقليدية ، تقدم "مقابلات دافوس" (مقابلات دافوس) محادثات فردية طويلة الأمد توفر نظرة ثاقبة نادرة على التفكير وراء قرارات الصناعة. وقد تضمنت المواسم السابقة قادة من شركات ضمن قائمة "فورتشن 500" (Fortune 500) والمبتكرين ذوي النمو المرتفع والمستثمرين المؤسسيين ، للوصول إلى جمهور عالمي من صناع القرارات التجارية وصناع السياسات.

تركز مقابلات هذا العام على:

قيادة الأعمال التجارية في المشهد العالمي الممزق

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الاقتصادي

الانتقال المناخي وخلق القيمة على المدى الطويل

المواهب والثقة ومستقبل العمل

إعادة تعريف النمو وسط حالة عدم اليقين

التعاون كحافز على المرونة

قال "باولو إيميليو زانيني"، الرئيس التنفيذي لشركة "آكيومن إنترناشيونال ميديا" (Acumen International Media): "إن القضية الأكثر إلحاحًا التي تشكل العالم اليوم هي التحول في الجغرافيا السياسية على المستويين الوطني والدولي". "في جميع أنحاء أوروبا وخارجها ، تحدث تغييرات عميقة تعيد تشكيل كيفية ارتباط البلدان ببعضها البعض وكيف تتوقع المجتمعات أن يتم تمثيلها. لم يعد الوضع الراهن كافيًا، والتكنولوجيا تسرّع وتيرة هذا الانتقال من خلال تمكين مشاركة ديمقراطية أوسع، مما يضعف موقف حراس المعلومات التقليديين. في هذا السياق ، يعتبر التعرّف على أفكار الشركات أمرًا بالغ الأهمية."

حول مقابلات دافوس

"مقابلات دافوس" هي سلسلة مقابلات عالمية يتم تسجيلها سنويًا خلال الاجتماع السنوي في دافوس بسويسرا. وتتميز المقابلات، التي أنتجها شركة "آكيومن إنترناشيونال ميديا"، بمحادثات حصرية مع كبار قادة الأعمال ويتم نشرها في جميع أنحاء العالم عبر شبكة "سي بي إس نيوز ميديا نتورك" (CBS News Media Network).

