Addverb تعلن عن شراكتها مع Mondial Relay في فرنسا

زوترمير، هولندا

8 أكتوبر 2024

/PRNewswire/ -- دخلت Addverb، وهي الشركة الرائدة المعترف بها عالمياً في حلول الروبوتات وأتمتة المستودعات، في شراكة استراتيجية مع شركة Mondial Relay مؤخراً في فرنسا. تنطوي هذه الشراكة على دمج روبوتات الفرز 'Zippy' في منشأة التوزيع التابعة لشركة Mondial Relay في لاروش سور يون، فرنسا.

Mondial Relay's distribution facility in La Roche-sur-Yon, France

تتوجه مساعي شركة Mondial Relay، وهي شركة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والمتخصصة في تسليم الطرود وحلول التجارة الإلكترونية، إلى الارتقاء بمركز توزيعها عبر اللجوء إلى تقنيات الأتمتة. وقد قدّمت Addverb حلًا متطورًا للفرز والتصنيف من خلال تركيبها روبوتات 'Zippy' للفرز في منشأة الشركة الواقعة في فرنسا. قال Pieter Feenstra، الرئيس التنفيذي لشركة Addverb أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد عزز حلنا، الذي يضم 62 روبوت Zippy، بشكل ملحوظ معدلات الفرز والدقة والكفاءة الشاملة. نحن فخورون بدورنا في تعزيز التميز التشغيلي لشركة Mondial Relay ونتطلع إلى مزيد من التعاون".

وقد صُممت هذه الروبوتات المتطورة للتعامل مع طرود Mondial Relay كبيرة الحجم لعمليات التسليم الخاصة بها، إذ تمتلك القدرة على تبسيط عملية الفرز والترتيب. يتألف نظام فرز الطرود من أربع محطات تغذية، حيث يُحمِّل المشغلون الطرود على متن روبوتات Zippy10. يخضع كل طرد إلى مسح بواسطة ماسح الباركود قبل أن يستخدم الروبوت Zippy10 خوارزميات متطورة لفرز الطرود بدقة إلى وجهاتها المحددة مسبقًا. تجري عملية الفرز المعقدة هذه داخل نظام يضم 5 مسارات و28 وجهة على كل جانب، مما يضمن الدقة والكفاءة في كل خطوة.

يمثل دمج Mondial Relay لروبوتات Zippy10 في عملياتها علامة فارقة هامة في تطور خدمات توصيل الطرود، مما يؤكد التزام الشركة بتقديم الابتكار والخدمات الاستثنائية لعملائها. وقال Hoëlig Le Clainche، المدير الدولي للهندسة في Mondial Relay: "نحن سعداء بالشراكة بين Mondial Relay وAddverb. لقد مكّننا الحل من تحسين ظروف العمل من خلال الحد من إصابات العضلات الهيكلية وزيادة الإنتاجية من خلال تجاوز مرحلة الفرز النهائي في منشأتنا في فرنسا. ولاستباق موسم الذروة، سنزيد عمليات الفرز إلى 3000 عملية/ساعة فقط من خلال زيادة عدد الروبوتات على نفس المنصة".

شاهد الفيديو الكامل هنا- https://www.youtube.com/watch?v=_jDaU4V0b0k

تقدم Addverb، التي تأسست في عام 2016، حلول أتمتة ثابتة ومرنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يسمح للعملاء بتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة، والموثوقية، والعائدات. لقد صُممت حلولنا وبرامجنا القائمة على الذكاء الاصطناعي خصيصًا لخدمة صناعات التجارة الإلكترونية العالمية وتوزيع المستودعات والمصانع. تحتفظ Addverb بمكاتب متعددة ومواقع للعملاء في أوروبا، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي الكائن في هولندا ومكاتبها الفرعية المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.addverb.com

تتواجد Mondial Relay في فرنسا وبنلوكس، وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 23,000 نقطة استلام وتسليم وتعمل مع أكثر من 46,000 تاجر تجزئة إلكتروني. تعد Mondial Relay الشركة الرائدة في فرنسا في سوق التسليم خارج المنزل مع 11,000 نقطة استلام وتسليم (PUDO) وأكثر من 6,000 نقطة APMs. تركّز الشركة على تحسين تجربة المستهلك باستمرار وتعزيز أشكال أكثر استدامة لخطوة تسليم الميل الأخير. في عام 2023، قامت Mondial Relay بمعالجة أكثر من 239.9 مليون طرد (أعلى بنسبة 13٪ من عام 2022) في منطقة فرنسا-بنلوكس. وفي يوليو 2021، أكملت شركة InPost بنجاح عملية استحواذها على شركة Mondial Relay لإنشاء أول شبكة أوروبية من الحلول الآلية خارج المنزل للتجارة الإلكترونية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2520556/Addverb_Mondial_Relay.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2399931/Addverb_Logo.jpg