AdvantageClub.ai تجمع 4 ملايين دولار من Axilor Ventures للتوسع في الولايات المتحدة وآسيا وإضافة خطوط إنتاج جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

3 ديسمبر / كانون أول 2024

/PRNewswire/ -- جمعت AdvantageClub.ai، الشركة الرائدة في مجال حلول إشراك الموظفين، 4 ملايين دولار في أحدث جولة تمويل لها، ليصل إجمالي تمويلها إلى 11 مليون دولار. قادت هذه الجولة شركة Axilor Ventures، بمشاركة كل من AFG Ventures، وبراسانا ساركار (مدير التكنولوجيا التنفيذي السابق في Rippling)، وBetez Ventures، ومستثمرين حاليين.

وتخطط الشركة لاستخدام الأموال في تعزيز وجودها في الولايات المتحدة وآسيا، حيث شهدت الشركة نجاحاً بالفعل. ستركز الشركة أيضًا على توسيع مجموعة منتجاتها في مجال تقدير الموظفين ومكافآتهم وإشراكهم، مع خطط بتقديم أدوات وميزات جديدة لتعزيز تجربة الموظفين.

Sourabh Deorah, CEO & Co Founder and Smiti Bhatt Deorah, COO & CO founder of AdvantageClub.ai

أعرب سوراب ديورا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة AdvantageClub.ai، عن حماسه بشأن الاستثمار من المستثمرين، قائلاً: "سيساعدنا هذا التمويل على مضاعفة جهودنا في الولايات المتحدة وآسيا، وتوسيع مجموعة منتجاتنا، ومواصلة بناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Adva لإشراك الموظفين بطرق جديدة". أضاف سميتي بهات ديورا، مدير العمليات والشريك المؤسس، قائلا: "لقد جعلنا نهجنا الذي يركز على الموظف أولاً الخيار الأول للمؤسسات، وقد فزنا بنسبة 65-70% من صفقات الاعتراف الجديدة في آسيا وتوسعنا بنجاح في الولايات المتحدة".

قال غاناباثي فينوغوبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Axilor Ventures، المستثمر الرئيسي في هذه الجولة، وهو من الداعمين القدامى لشركة AdvantageClub.ai:"تبحث الشركات عن خيارات جيدة لتحسين إشراك الموظفين وتعزيز علامة صاحب العمل التجارية. تُقدِّم منصة AdvantageClub.ai المخصَّصة والقابلة للتطوير والعالمية حلاً هو الأفضل في فئته لأصحاب العمل الذين يضعون موظفيهم في المقام الأول. نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع سوراب وسميتي في المرحلة التالية من النمو المثير."

نبذة عن AdvantageClub.ai

AdvantageClub.ai عبارة عن منصة عالمية لإشراك الموظفين ومكافآتهم مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عروض مثل المكافآت والتقدير، والمزايا المرنة، والاستطلاعات، واللحظات المهمة، والمجتمعات على منصة واحدة. تضم منصة AdvantageClub.ai أكثر من 5 ملايين مستخدم، وتتواجد في أكثر من 100 بلد، ولها أكثر من 1000 عميل، وأكثر من 10000 خيار استرداد. تأسست شركة AdvantageClub.ai في عام 2016 على يد سوراب وسميتي ديورا، وهما خريجا جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، وهي شركة تستفيد من الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات والتحليلات لإحداث ثورة في إشراك الموظفين. يقع المقر الرئيسي لشركة AdvantageClub.ai في سان فرانسيسكو، ولديها محفظة عملاء رائعة تضم مجموعة BCG وRakbank وHavelock One وTabreed وSGM وغيرها الكثير.