الرؤيةهي أن تصبح أكبر تاجر لمولدات خلايا الوقود الهيدروجيني في أسواق الطاقة الصناعية وخارج الشبكة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لندن، 5 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- AFC Energy، المزودة الرائدة لحلول الطاقة الهيدروجينية، أعلنت اليوم أنها وقعت اتفاقية توزيع حصرية مع شركة The Machinery Group LLC في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل تحت اسم TAMGO، لتسويق وبيع مولدات الطاقة الهيدروجينية الخالية من الانبعاثات H-Power الخاصة بـ AFC Energy في أسواق الطاقة الصناعية وخارج الشبكة في المملكة العربية السعودية، و 16 دولة أخرى مجاورة.

شركة TAMGO هي بائع معتمد للعديد من مشاريع البنية التحتية والتعدين الضخمة والواسعة النطاق في المملكة العربية السعودية بما في ذلك NEOM و Red Sea Global و Qiddiya مع عملاء يتضمنوا Aramco و Altaaqa Alternative Solutions، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تأجير الطاقة في المملكة العربية السعودية.

بموجب الاتفاقية، ستقوم TAMGO بتسويق وبيع أو تأجير للعملاء النهائيين مولدات AFC Energy للطاقة الهيدروجينية الخالية من الانبعاثات في أسواق الطاقة الصناعية وخارج الشبكة في المملكة العربية السعودية و 16 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة المحيطة والتي تتضمن من بين دول أخرى، الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت وكازاخستان.

تبلغ قيمة سوق الطاقة الإيجارية في هذه المنطقة بالفعل أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2030. توفر تقنية AFC Energy الكهرباء النظيفة لتطبيقات الطاقة داخل وخارج الشبكة وستساعد على إزالة الكربون من احتياجات الكهرباء المتزايدة للمجتمع.

سيكون لدى TAMGO حقوق حصرية في المنطقة لمولدات AFC Energy لخلايا الوقود من سلسلة S (التي تبرد بالهواء) و S+ (التي تبرد بالسائل) والتي تتراوح حاليًا من 10 كيلو واط إلى 200 كيلو واط. ستوفر TAMGO دعم العملاء المحليين من خلال الصيانة والخدمة الميدانية لمولدات الطاقة الهيدروجينية H-Power جنبًا إلى جنب مع الدعم الهندسي والتصميم والتشغيل والدعم اللوجستي المباشر للعملاء.

http://www.tamgoksa.com) TAMGO) هي شركة تابعة لـ Zahid Group تأسست في عام 1991 كجزء من التزام الـ Group الطويل الأمد بدعم تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

وقال Adam Bond، الرئيس التنفيذي لـ AFC Energy:

"يسعدنا أن تمثل TAMGO منصاتنا الرائدة لمولدات الطاقة H-Power في المملكة العربية السعودية والأسواق المجاورة في وقت من المتوقع أن تزداد فيه الطاقة المستدامة والمؤقتة بشكل كبير بما يتفق مع البرامج الوطنية مثل التزامات المملكة العربية السعودية بالاستدامة بموجب رؤية المملكة 2030. نحن نتعاون مع TAMGO و Zahid Group على مدى العامين الماضيين ونعتقد أن اتفاقية الوكالة هذه تعكس رؤيتنا المشتركة لنصبح أكبر وكيل لمولدات خلايا وقود الهيدروجين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال رامي عليان، الرئيس التنفيذي لشركة TAMGO:

"يسر TAMGO أن يتم تعيينها كموزع حصري لـ AFC Energy. يشير هذا الإنجاز إلى التطور المستمر للتعاون الذي بدأ مع AFC Energy في عام 2021 وسيعزز قدرة TAMGO على توفير حلول كهربائية صديقة للبيئة لعملائها. وبهذه الاتفاقية، نحن على ثقة من أن جهودنا المشتركة ستؤسس وجودًا بارزًا في المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية الأوسع لمولدات خلايا وقود الهيدروجين.

تتوافق Zahid Group تمامًا مع رؤية المملكة التطلعية، وعبر جميع شركاتنا في الـ Group نعمل على هذا التوافق مع الإجراءات الملموسة".

نبذة عن AFC Energy

AFC Energy plc هي شركة رائدة في توفير حلول طاقة الهيدروجين، لتوفير الكهرباء النظيفة لتطبيقات الطاقة داخل وخارج الشبكة. أصبحت تقنية خلايا الوقود الخاصة بالشركة قابلة للنشر الآن كشواحن سيارات كهربائية وأنظمة طاقة لامركزية خارج الشبكة للبناء والطاقة المؤقتة مع فرص ناشئة عبر النقل البحري ومراكز البيانات والسكك الحديدية كجزء من نهج محفظة لإزالة الكربون من احتياجات المجتمع الكهرباء المتزايدة.

نبذة عن TAMGO

TAMGO; The Machinery Group LLC، تقدم للعملاء المحليين والإقليميين مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات الآلات الصناعية الأفضل في فئتها والتي تندرج ضمن خمس فئات: حلول الطاقة وآلات البناء وضواغط الهواء وحلول الهواء المضغوط والحلول المحمولة والمضخات. وهي تمثل العلامات التجارية الدولية لمولدات الطاقة مثل FG Wilson و Doosan و Kubota مع عملاء يتضموا Altaaqa Alternative Solutions، وهي شركة أخرى مملوكة بالكامل لـ Zahid Group وواحدة من أكبر شركات تأجير المصانع في المنطقة، والتي وقعت معها AFC مذكرة تفاهم أولية في أبريل 2021.

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