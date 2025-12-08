AFP تعقد شراكة مع أكاديمية PwC دبي لتقديم دورات تحضيرية لامتحان شهادة CTP

توفر الشراكة إمكانية حضور دورات حضورية في دبي للحصول على الشهادة الرائدة في مجال الخزينة

روكفيل، ميريلاند، 8 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت جمعية المهنيين الماليين (AFP) عن شراكة جديدة مع أكاديمية PwC دبي لتقديم دورات تحضيرية لامتحان شهادة أخصائي الخزينة المعتمد (CTP) في دبي. تبرهن هذه الشراكة على التزام AFP بتوسيع نطاق انتشار شهادة CTP.

The Association for Financial Professionals has partnered with PwC Academy Dubai to offer exam preparation courses for the Certified Treasury Professional (CTP) certification in Dubai.

تُعد شهادة CTP، التي ترعاها AFP، معياراً للكفاءة في مهنة التمويل، وهي معترف بها باعتبارها الاعتماد الرائد في مجال خزينة الشركات على مستوى العالم. وتدل على أن ممارسي الخزينة قد أثبتوا امتلاكهم للمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ الوظائف الحيوية المرتبطة بسيولة الشركات وإدارة رأس المال والمخاطر بفعالية.

تُعد أكاديمية PwC دبي مركزاً تدريبياً رائداً للمهنيين والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم برامج تدريبية عالية الجودة مدعومة بشبكة PwC ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإقليمية.

قال بات كالكين، الرئيس والمدير التنفيذي لـ AFP: "باعتبار الشرق الأوسط واحداً من أسرع الأقاليم نمواً في اعتماد شهادة CTP، فقد أظهر طلباً واضحاً على الخبرة ذات المستوى العالمي في مجال الخزينة والتطوير المهني". وأضاف: "إن الشراكة مع أكاديمية PwC دبي تضمن حصول الممارسين في دبي على أعلى مستوى من التحضير لتلبية المعايير الصارمة لشهادة CTP. لطالما قامت AFP بدور حلقة الوصل بين الممارسين والأدوات التي يحتاجونها للتميز، ويعزز هذا التعاون هذه المهمة في لحظة محورية تمر بها مهنة الخزينة في دبي".

ومن جانبه، قال تيمور مير، الشريك في PwC ورئيس قسم المؤهلات المهنية في أكاديمية PwC: "إن تطوير مهنيين مهرة في مجالي التمويل والخزينة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام". وأضاف: "إن تعاوننا مع AFP يوسّع نطاق الوصول إلى تحضير عالي الجودة لشهادة CTP ويدعم مجموعة المواهب المتنامية في المنطقة".

يُرجى توجيه جميع الاستفسارات الصحفية إلى جو هودانيتش، المدير الأول للاستراتيجية الرقمية والمحتوى، عبر البريد الإلكتروني: .[email protected]

