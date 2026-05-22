AI AZIO تنفذ اتفاقية دمج نهائية مع Envirotech Vehicles، Inc. (NASDAQ: EVTV) بتقييم بقيمة 750 مليون دولار مدعوم من قبل رأي إنصاف مستقل من طرف ثالث

المعاملة مهيكلة على 100 مليون سهم من أسهم EVTV تعكس نموًا كبيرًا منذ خطاب النوايا الأصلي بقيمة 480 مليون دولار ، بعد ستة أشهر من التعاون التشغيلي ، وودائع العملاء ، وتسليمات الأجهزة الأولية

نيوبورت بيتش ، كاليفورنيا ، 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إيزيو إيه آي كورب" (AZIO AI Corp.) ("إيزيو إيه آي" أو "الشركة") ، وهي مطور للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي وحلول مراكز البيانات متكاملة الطاقة ، عن تنفيذ اتفاق دمج نهائي مع شركة "إي في تي في" (EVTV) كجزء من التحول الاستراتيجي لـ شركة "إي في تي في" إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومنصة حوسبة تركز على نشر الذكاء الاصطناعي المحلي، وعمليات مراكز البيانات، وتوسيع قدرة الحوسبة على المدى الطويل.

يأتي تنفيذ اتفاق الاندماج النهائي بعد حوالي ستة أشهر من التعاون التشغيلي وأنشطة نشر البنية التحتية وجهود التكامل الفني وعمل تطوير المعاملات بين الطرفين ، حيث استمرت المنظمتان في تطوير عمليات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المصممة لدعم الطلب المحلي المتزايد على قدرة الحوسبة وتوافر الطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تمثل الصفقة تحولاً استراتيجيًا كبيرًا لشركة "إي في تي في" حيث تضع "الشركة" نفسها ضمن واحدة من أسرع القطاعات نموًا في سوق التكنولوجيا العالمية ، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، ونشر الحوسبة ، وتوسيع نطاق مراكز البيانات المحلية، وعمليات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالطاقة.

يتبع اتفاق الاندماج النهائي "خطاب النوايا" الذي أعلنه الطرفان سابقًا، والذي تمت هيكلته في الأصل بتقييم قدره 480 مليون دولار. منذ تنفيذ إطار "خطاب النوايا" الأصلي ، استمرت شركتا "إي في تي في" و"إيزيو إيه آي" في العمل بالتعاون مع التقدم في عمليات النشر، وتخطيط البنية التحتية، وأنشطة إشراك العملاء، وجهود توسيع الحوسبة الذكية على المدى الطويل.

منذ التقييم الأصلي البالغ 480 مليون دولار الذي تم وضعه بموجب "خطاب النوايا" الذي أعلنه الطرفان سابقًا، استمرت "إيزيو إيه آي" وقسم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في "إيزيو كورب" في إظهار التقدم التشغيلي عبر أنشطة النشر والتطوير التجاري المتعددة ، بما في ذلك استلام الودائع المرتبطة بطلب البنية التحتية الأولي بقيمة حوالي 118 مليون دولار والتسليم الناجح لأول ثمانية منصات خوادم في إطار هذا البرنامج.

بالتوازي ، واصلت "إيزيو إيه آي" التقدم في المشروعات المخطط لها للبنية التحتية الخاصة بها من خلال تنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق بفرص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القائمة على بنية B200 من الجيل التالي ، مما يعكس المشاركة المستمرة مع عملاء الحوسبة عالية الأداء المحتملين والتوسع المستمر في استراتيجية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا "للشركة".

تؤمن الإدارة أن هذه التطورات ، إلى جانب استمرار أنشطة نشر البنية التحتية وتوسيع نطاق المناقشات التجارية ، توفر ظهورًا متزايدًا لفرص الإيرادات المستقبلية المحتملة وتعزز الثقة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل واستراتيجية توسيع نطاق الحوسبة في المنصة المدمجة.

تحديث التشغيل والموقع

تم التأكد من حوالي 11 ميغاوات من طاقة الطاقة في الموقع الحالي لشركة "إي في تي في" ، مع طلبات الأجهزة التي تم وضعها بالفعل لنشر أوّليّ بقدرة 6 ميغاوات. ومن المتوقع أن تتبع أنشطة التثبيت والتنشيط مع استمرار عمليات النشر.

وبخلاف 11 ميغاوات المضمونة ، تشارك "إي في تي في" حاليًا في مناقشات تتعلق بملكية طويلة الأجل وحقوق الاستخدام المرتبطة بما يصل إلى حوالي 500 ميغاوات من الطاقة الإضافية المتاحة في نفس الموقع.

بدأت "الشركة" بتسليم الأجهزة الأولية بموجب برنامج البنية التحتية الذي تم الكشف عنه سابقًا ، بما في ذلك التسليم الناجح لأول ثمانية رفوف خوادم مرتبطة ببرنامج نشر العملاء.

تؤمن الإدارة أن وصول "إي في تي في" إلى قدرة الطاقة المتاحة يضع المنصة المدمجة في وضعية مواتية في وقت يواجه فيه العديد من مشغلي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قيودًا في توفر الطاقة في سوق الحوسبة المحلية.

نموذج الإيرادات

بعد الانتهاء من الصفقة ، تتوقع الشركة المدمجة أن تعمل عبر قنوات إيرادات متعددة ، بما في ذلك:

بيع وتوزيع وحدات المعالجة الرسومية ورفوف الخوادم لعملاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛





التطوير المشترك والملكية الجزئية للبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز الأوّليّ على تكساس وأسواق دولية مختارة؛





عمليات تعدين بيتكوين بملكية وإدارة "الشركة" والتي تجرى محليًا على البنية التحتية المملوكة لها؛ و





ترتيبات استضافة وتأجير الحوسبة مع صناع الحوسبة المحتملين مع بدء تشغيل مواقع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ذكرت الإدارة أن المناقشات مع عملاء الحوسبة المحتملين وشركاء البنية التحتية لا تزال مستمرة مع استمرار تنفيذ الأنشطة.

التقييم وهيكل المعاملة

استأجرت "إي في تي في" شركة تقييم ومشورة مستقلة كطرف ثالث لإجراء تحليل العدالة المتعلق بمعاملة الاندماج. بناءً على هذه المراجعة، تلقت "إي في تي في" رأيًا عادلاً مستقلاً من طرف ثالث يدعم تقييمًا بقيمة 750 مليون دولار لشركة "إيزيو إيه آي" وأصول البنية التحتية الاستراتيجية ذات الصلة المنظورة في إطار هيكل المعاملة ، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا عن التقييم الأصلي بقيمة 480 مليون دولار الذي تم تحديده بموجب "خطاب النوايا" قبل ستة أشهر تقريبًا.

تؤمن الإدارة أن زيادة التقييم تعكس التطورات التشغيلية التي تم تحقيقها خلال فترة ما بعد "خطاب النوايا" ، بما في ذلك:

استلام ما يقرب من 118 مليون دولار من ودائع العملاء المرتبطة بطلب البنية التحتية الأولي؛





بدء تسليم الأجهزة بموجب هذا البرنامج ، بما في ذلك تسليم أول ثمانية منصات خوادم ؛





تنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق بفرص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القائمة على بنية GB200 ؛ و





تأكيد الطاقة الكهربائية المتاحة في الموقع الحالي "للشركة"، بما في ذلك ما يقرب من 11 ميغاوات محددة حاليًا وقدرة توسيع إضافية في نفس الموقع قيد التفاوض الجاري.

ينظر هيكل الصفقة النهائي في مقابل يتكون من 100 مليون سهم من أسهم "إي في تي في" العادية وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجالس إدارة كل من "إي في تي في" و "إيزيو إيه آي".

القيادة

بعد الانتهاء من الصفقة:

من المتوقع أن يشغل "كريس يانج" منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة المدمجة ؛





من المتوقع أن يواصل "إلجين تراسي" الإشراف على استراتيجية نشر البنية التحتية، وأنشطة التوسع التشغيلي، ومبادرات تنفيذ النمو.





من المتوقع أن يستمر "جيسون مادوكس" في دعم العمليات التنفيذية وأنشطة توسيع البنية التحتية.

الأحداث الرئيسية القريبة المدى

بعد تنفيذ الاتفاق النهائي ، تشمل الأولويات التشغيلية القريبة الأجل للشركة المدمجة ما يلي:

إعداد وإيداع بيان تسجيل النموذج ( Form S-4 ) لدى "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية"؛





أنشطة النشر التي تستهدف استخدام ما يقرب من 11 ميغاوات من قدرة الطاقة المضمونة في الموقع الحالي ؛ و





السعي لفرص توسيع القدرة الإضافية تصل إلى ما يقرب من 100 ميغاواط من البنية التحتية المشتركة لحوسبة الذكاء الاصطناعي وتعدين بيتكوين في الموقع الحالي ، رهنا بتوافر رأس المال وإتمام اتفاقات استخدام الموقع على المدى الطويل.

تعليق الإدارة

قال "إلجين تريسي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إي في تي في": "خلال الأشهر الستة الماضية ، واصلت المنظمتان تطوير أنشطة نشر البنية التحتية ، وجهود تأهيل العملاء ، ومبادرات تنفيذ المعاملات". "يمثل تنفيذ اتفاق الاندماج النهائي ، مدعومًا بآراء الإنصاف المستقلة من طرف ثالث ، حدثًا استراتيجيًا رئيسيًا للشركة المدمجة حيث نواصل التقدم في نشر بنية تحتية الذكاء الاصطناعي المحلية ومبادرات توسيع الحوسبة على المدى الطويل".

شروط الإغلاق

تتوقع الشركة تقديم بيان تسجيل على النموذج (Form S-4) لدى "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" في ما يتعلق بالمعاملة. لا يزال إنجاز الصفقة خاضعًا في المقام الأول لمراجعة "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" وفعالية بيان تسجيل النموذج (Form S-4) وموافقة المساهمين.

حول Envirotech Vehicles، Inc.

"إنفايروتك فيكلز إنك" (Envirotech Vehicles، Inc.) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NASDAQ: EVTV) هي شركة تركز على التكنولوجيا تسعى إلى المبادرات الاستراتيجية المصممة لتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال تحويل المنصة، وإعادة تنظيم العمليات، والاستحواذ الانتقائي.

حول AZIO AI

"إيزيو إيه آي" هي شركة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تركز على بيع وتوزيع وحدات المعالجة الرسومية ورفوف الخوادم ، والتطوير المشترك لسعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المحلية والدولية ، وتشغيل أنظمة الحوسبة والتعدين في بيتكوين.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات لا تتعلق بحقائق تاريخية ولكنها "بيانات تنظر إلى المستقبل" بمعنى أحكام الميناء الآمن في "قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية الأمريكي لعام 1995". يمكن تحديد هذه البيانات بشكل عام (على الرغم من أنها ليست دائمًا) من خلال استخدامها لمصطلحات وعبارات مثل التوقع ، الظهور ، الاعتقاد ، الاستمرار ، يمكن ، تقدير ، توقع ، إشارة ، نية ، قد ، تخطيط ، ممكن ، تنبؤ ، يتوقع، يسعى ، سوف ، وغيرها من المصطلحات والعبارات المماثلة ، وكذلك استخدام الزمن المستقبلي. البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. بدلاً من ذلك ، فإنها تستند فقط إلى المعتقدات والتوقعات والفرضيات الحالية فيما يتعلق بمستقبل أعمال "الشركة"، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية ، والتوقعات ، والأحداث والاتجاهات المتوقعة ، والاقتصاد وغيرها من الظروف المستقبلية. نظرًا لأن التصريحات التطلعية تتعلق بالمستقبل، فإنها تخضع للشكوك والمخاطر والتغيرات المتأصلة في الظروف التي يصعب التنبؤ بها والعديد منها خارج سيطرتنا. قد تختلف النتائج الفعلية والظروف المالية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. لذلك ، يجب عدم الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تعبّر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي فقط عن الأوضاع المتوقعة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. ما لم يقتضى القانون خلاف ذلك ، فإننا لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية علنًا، سواء بسبب معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

