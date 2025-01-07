AI Impact من شركة DXC Technology يساعد العملاء في مختلف الصناعات على الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي

يستفيد AI Impact من الخدمات الاستشارية والهندسية وخدمات المؤسسات الآمنة المدمجة التي تقدمها DXC

آشبورن، فيرجينيا, 7 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DXC)، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا العالمية المدرجة في قائمة Fortune 500 العالمية، عن نهج AI Impact المصمم للمساعدة في حل التحديات الأكثر إلحاحًا للعملاء. من خلال الجمع بين خدمات DXC الاستشارية والهندسية وخدمات المؤسسات الآمنة، ستساعد DXC العملاء في مختلف الصناعات على الابتكار بأمان وتحقيق نتائج أعمال حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

DXC Technology’s AI Impact Helps Customers Across Industries Innovate with AI

تتبع شركة DXC نهجاً عملياً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على تطوير حلول تحل تحديات العالم الحقيقي وتدعم نمو الأعمال. مع AI Impact من شركة DXC، يستفيد العملاء من خبرة DXC الواسعة في هذا المجال وخبرتها التكنولوجية لبناء حلول وخدمات وتجارب معاً من شأنها تحقيق نتائج أعمال حقيقية باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. اقرأ المزيد حول نهج DXC هنا .

قال هوارد بوفيل، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الاستشارية والهندسية - مدعومة من الذكاء الاصطناعي: "لقد استحوذ الذكاء الاصطناعي بالفعل على اهتمام وخيال الصناعات في كل مكان. بدءاً من وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى القيادة الذاتية والطب المخصص، تتخذ الشركات خطوات لإطلاق القيمة من الذكاء الاصطناعي الذي يعد بإعادة تشكيل عالمنا". "من خلال نهج AI Impact من DXC، نساعد في دفع حدود ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي، مسترشدين بفريقنا من الخبراء الاستشاريين والهندسيين والتقنيين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا لعملائنا".

يستفيد العملاء في مختلف الصناعات من AI Impact، بما في ذلك:

• صناعة السيارات: تساعد شركة DXC العملاء على الاستفادة من أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الأمر على مصنعي السيارات ومقدمي الخدمات في تحديد المشاكل المحتملة قبل أن تصبح حرجة، مما يقلل من وقت التعطل وتكاليف الصيانة. كما تساعد DXC العملاء على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتخصيص كل جانب من جوانب السيارة، بما في ذلك المساعدين الشخصيين الذين يتعلمون تفضيلات السائق وعاداته مع مرور الوقت لتقديم توصيات أكثر سهولة.

• القطاع العام: لتوفير المزيد من الشفافية، تستخدم الحكومات DXC AI Impact للتفاعل بكفاءة مع المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات العامة. ويشمل ذلك استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والعمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تبسيط عمليات الضرائب والإقراض الوطني وحتى عمليات الرعاية الصحية العامة.

• الخدمات المالية والتأمين: تساعد شركة DXC العملاء على تحسين العمليات، بدءًا من الاكتتاب وتقييم المخاطر إلى معالجة المطالبات وخدمة العملاء. من خلال العمل مع شركة DXC، تستفيد المؤسسات المالية من روبوتات الدردشة الآلية لتسهيل استجابة الوكلاء البشريين بشكل أسرع وأكثر دقة لاستفسارات العملاء من خلال تحليل آلاف المستندات في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

• الرعاية الصحية: طبقت DXC تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في قياس أعراض المرضى في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات لتزويد الأطباء السريريين برؤى تتيح تشخيصات وخطط علاجية أكثر دقة، وتحسين جودة الرعاية ومعالجة مقاومة الوصفات الطبية بشكل استباقي.

لمزيد من المعلومات حول DXC AI Impact وكيف نعمل مع رواد الصناعة الأكثر ابتكاراً للابتكار بشكل آمن، تفضل بزيارة هنا .

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات، والمخاطر، والشكوك، والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين بنية البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة، والخاصة، والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا من خلال DXC.com .

للتواصل: ميهير بيلامكوندا، للعلاقات الإعلامية، [email protected]؛ روجر ساكس، لعلاقات المستثمرين: [email protected]