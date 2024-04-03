Ailytics تجمع 2.7 مليون دولار أمريكي لتشغيل المراقبة من الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على السيناريوهات للصناعات الثقيلة

سنغافورة, 2 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- نجحت Ailytics، وهي شركة ناشئة في سنغافورة تعمل في مجال برمجيات الصناعات الثقيلة من الأعمال للأعمال (B2B) والتي تستخدم حلول تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المبنية على السيناريوهات لمساعدة الشركات على تحسين السلامة التشغيلية والإنتاجية، في تأمين تمويلها المبدئي المتجاوز الاكتتاب بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي بقيادة شركة رأس المال الاستثماري السنغافورية، Tin Men Capital، التي تركز على شركات البرمجيات الموجهة من أعمال إلى أعمال (B2B) في جنوب شرق آسيا. شارك في الجولة أيضًا كلًا من Aurum Investments و AngelCentral ومستثمرون استراتيجيون آخرون.

Ailyitcs founding team. Co-Founder and CEO, Wei Zhuang Tan, Lenard (left). Co-Founder and CTO, Prateek Manocha (right)

تأسست Ailytics في 2021 من قبل الرئيس التنفيذي، Wei Zhuang (Lenard) Tan، والرئيس التقني، Prateek Manocha. حل الشركة الناشئة المملوك لها يستغل الكاميرات الموجودة لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الحقيقي للأعمال غير الآمنة، مقاييس الإنتاجية، وخروقات الأمن. يمكن أن يوفر الحل أبعاد ثلاثية باستخدام تغذية فيديو ثنائية الأبعاد من أي كاميرا واحدة، ما يتيح تنفيذ حالات استخدام معقدة مثل حساب منطقة الخطر تحت الحمل الثقيل ونصف قطر ثابت حول المعدات الخطيرة. يمكن نشر الحل بدقة عالية باستخدام الكاميرات ذات دقة منخفضة موجودة، حتى في البيئات القاسية، مما يجعله مناسبًا للبيئات الديناميكية الموجودة في الصناعات الثقيلة مثل مواقع البناء ومنشآت التصنيع.

حاليًا، تم تنفيذ حلول Ailytics الرائدة بالفعل في أكثر من 70 مشروع، متكاملة مع أكثر من 1000 كاميرا في 4 دول وقطاعات صناعية متعددة، وقد مكنت العملاء من تقليل الحاجة إلى الفحوصات اليدوية بنسبة تصل إلى 50٪ مع زيادة كشف الخطر حتى 7 مرات. إنتاجية العمليات زادت أيضًا بنسبة تصل إلى 25٪ وحققت الشركات عائد على الاستثمارات خلال أشهر من استخدام الحل بن خلال تقليل أو القضاء على السلوك السيئ، مدة التوقف عن العمل بسبب التدقيقات، أوامر التوقف عن العمل، والغرامات. بعض العملاء البارزين شملوا Jurong Town Council أو (JTC) و Woh Hup و ST Engineering.

"مع الدعم من Tin Men Capital، والمستثمرين الاستراتيجيين الآخرين في الجولة، نحن متحمسون للحصول على الفرصة لتوسيع خدماتنا إلى أسواق مفتاحية أخرى عبر المنطقة مثل هونج كونج و المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط واليابان وأوقيانوسيا. سنتمكن أيضًا من زيادة جهود البحث والتطوير لبناء الجيل التالي من حلول تحليلات الفيديو، مدعومة بنماذج الرؤية الكبيرة (LVM) القادرة على التعامل مع المهام المعقدة الخاصة بالمجال. طموحنا هو أن نصبح المزود الرائد لحل تحليلات الفيديو الشامل للصناعات الثقيلة في آسيا. من خلال إعطاء الأولوية للسلامة، نهدف إلى تخفيف حوادث مواقع العمل وتقليل المخاطر المهنية مع تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار. باديء الأمر، مهمتنا هي حماية حياة العمال، مؤكدين على التزامنا بالسلامة والتميز.". علق بذلك Lenard، الرئيس التنفيذي لـ Ailytics.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://ailytics.ai/ أو تواصل مع [email protected].

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