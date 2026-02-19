AIR RACE X تكشف عن تشكيلة الطيارين لعام 2026: بطل العالم "يوشيهيدي مورويا" والنخبة العالمية تستعد للمشاركة في معركة البطولة من أربع جولات

ستة طيارين مؤكدين يشملون عدة أبطال للعالم ونجومًا صاعدين: الإعلان عن طيارين يظهران لأول مرة في مارس

طوكيو وأوساكا وسابورو ، اليابان ، 19 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إير ريس إكس" (AIR RACE X) عن ستة طيارين مؤكدين لموسم 2026 المنتظر بشدة، ويضم تشكيلة من المتنافسين من الطراز العالمي يتصدرها البطل المسيطر لمرتين "يوشيهيدي مورويا" والفائز بسلسلة 2025 "ديفيد باترسون". تتكون البطولة من أربع جولات تتم من خلال صيغة سباقات "إير ريس إكس" الثورية عن بُعد ، مع تغطية بث عالمية عبر قناة "يوتيوب" الرسمية.

(c) AIR RACE X

يتسابق الطيارون بسرعة تتجاوز 400 كم / ساعة بينما يتحملون قوى جاذبية تصل إلى 12 (ج)، وسوف يتنافسون عبر مسارات ثلاثية الأبعاد في أصعب اختبارات الطيران الدقيق في سباقات الطائرات. تمثل السلسلة فصلاً جديدًا في مسابقات سباقات الطيران الحديثة ، حيث تجمع بين الطيارين الأكثر إنجازًا في الرياضة والمواهب البارزة.

قائمة الطيارين لعام 2026

#31 "يوشيهيدي مورويا" (اليابان) - بطل مسابقة AIR RACE X لعامي 2023 و2024. يعود القوة المهيمنة على الرياضة للدفاع عن ألقابه المتتالية.

#77 "باتريك ديفيدسون" (جنوب إفريقيا) - 2025 بطل مسابقة AIR RACE X لعام 2025. الفائز باللقب في الموسم الماضي يدخل مع زخم البطولة.

"مارتن شونكا" # 8 (جمهورية التشيك) - بطل العالم السابق والمحارب المخضرم. واحد من أكثر المنافسين الفائزين في سباقات الطيران.

#26 "خوان فيلاردي" (إسبانيا) - أخصائي التحكم الدقيق والمنافس الدولي صاحب البارع.

#86 "إيما ماكدونالد" (أستراليا) - النجمة الصاعدة وصاحبة الصدارة في الجيل القادم من المواهب في الرياضة.

#7 "آرون ديليو " (أستراليا) - صاحب الأداء الخارق لعام 2025 ، الذي يجلب الشباب والشراسة إلى معركة البطولة.

من المقرر الإعلان في مارس 2026 عن اثنين من الطيارين يظهران لأول مرة. ومن المتوقع أن تعيد هذه المشاركات النهائية تشكيل الديناميكيات التنافسية وتقديم منافسين جدد للنظام القائم.

حول AIR RACE X: حيث تلتقي التكنولوجيا بالأداء الخارق

تدير "إير ريس إكس" منصة تنافسية هجينة فريدة من نوعها تجمع بين السباقات عن بُعد والأحداث المباشرة بموجب معايير موحدة للمنافسة. يتيح هذا التنسيق الثوري للطيارين التنافس من قواعدهم المحلية مع الحفاظ على التكافؤ التنافسي المطلق من خلال الأنظمة الرقمية المتقدمة.

تكنولوجيا السباق عن بُعد:

المنافسة الحقيقية: أفضل طياري السباقات في العالم يواجهون المتطلبات المادية الكاملة للسباق عبر المسار في موقعهم المحدد في المطار

تحديد المواقع العالمي للمضمار: تكوينات مسارات ثلاثية الأبعاد متطابقة المنتشرة على مستوى العالم ، مما يضمن ظروف تنافسية موحدة بغض النظر عن الموقع. تكنولوجيا متقدمة تتتبّع وتقيس حركات الطيارين أثناء الطيران بقياسات دقيقة

مساواة الأداء: تقوم الخوارزميات الخاصة بالشركة بالتعويض تلقائيًا عن اختلافات الارتفاع ودرجة الحرارة وكثافة الهواء ، مما يلغي المزايا البيئية

مواصفات الطائرة:

تستخدم البطولة طائرة Zivko Edge 540 ، وهي الطائرة الرائدة في العالم للمهارات الأكروباتية غير المحدودة. مع هيكل طائرة وزنه 530 كغم مدعوم بمحرك طائرة عالي الأداء من شركة "ليكومنج" (Lycoming)، تحقق Edge 540 ما يلي:

السرعة القصوى: 45 كم/ساعة (265 ميلاً في الساعة)

معدل الدوران: 420 درجة في الثانية

أقصى عامل تحميل: 12 (ج)

نسبة الطاقة إلى الوزن تتجاوز السيارات الخارقة عالية الأداء

بيان من الرئيس التنفيذي لشركة AIR RACE X ، "ديزموند باري"

يمثل موسم 2026 علامة ثورية في تطور "إير ريس إكس". قامت منصة السباق عن بُعد لدينا بإزالة الحواجز الجغرافية مع الحفاظ على الجوهر النقي لمهارة الطيران التنافسية والدقة والحكم.

يخلق مزيج هذا الموسم من الأبطال المثبتين والمواهب الناشئة الظروف اللازمة لمنافسة استثنائية حقًا. لقد قمنا بتجميع عناصر مجال للمنافسة سيشهد تحديد نتائج البطولة بأجزاء من الثواني ولحظات فردية من البراعة.

لا تزال "إير ريس إكس" رائدة في مستقبل سباقات الطائرات، ونحن ندعو الجمهور في جميع أنحاء العالم إلى مشاهدة التاريخ الذي سيتم كتابته في السماء."

