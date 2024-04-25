akubela تكشف النقاب عن منتجاتها وحلولها من المستوى التاني للمنازل الذكية - مصممة للوحدات السكنية الفخمة

شيامن، الصين، 25 إبريل، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت العلامة التجارية akubela Smart Home، التابعة لشركة Akuvox، النقاب عن مجموعة جديدة من منتجاتها وحلولها للمنازل الذكية خلال حفل إطلاق منتجات شركة Akuvox لعام 2024، مسلطة الضوء على إصدارات جديدة لسلسلة لوحات التحكم HyPanel المشهورة وحل منزل Akubela KNX الذكي.

akubela KNX Smart Home, built for whole-house intelligence

وقد ركز فريق منتجات المنازل الذكية لدى akubela، استجابة للطلب المتزايد على شاشات اللمس الكبيرة وخصائصها الراقية، خاصةً تلك التي تلبي احتياجات المنازل الفخمة على غرار البنتهاوس والفيلات ذات الأسطح الخاصة والتاون هاوس، على تطوير لوحات تحكم كبيرة تعمل باللمس؛ فمن شأن هذه اللوحات أن توفر تجربة مستخدم محسنة بالإضافة إلى تحكم مبسط في الأجهزة المنزلية الذكية.

تقدم لوحة HyPanel Ultra شاشة لمس بحجم 10 بوصات تتميز بجودة عرض لا مثيل لها، حيث تتمتع بنسبة عالية من الشاشة إلى الجسم، وإضاءة 350 شمعة، ودقة عرض 2.0K، ونسبة عرض إلى ارتفاع مثالية لمشاهدة فائقة. أما لوحة HyPanel Supreme فترتقي بتجربتك إلى مستوى أعلى مع شاشتها التي يبلغ حجمها 12.36 بوصة ودقة عرض 2.5K وإضاءة 400 شمعة. ولا تقتصر روعة هذه اللوحة على ذلك، بل تتميز أيضاً بخاصية Air Touch المبتكرة والتي تسمح بإعطاء الأوامر باستخدام الإيماءات، مما يعزز سهولة الاستخدام والابتكار.

تتجاوز لوحتي Ultra وSupreme مفهوم الشاشات التقليدية تماماً بحجمهما الكبير الذي يضاهي حجم أجهزة التابلت. وعند تركيبها على الحائط، تتحول هذه اللوحات إلى ألبومات صور عائلية رقمية ولوحات لعرض الفنون والصور، بالإضافة إلى كونها كتب طبخ رقمية تعرض وصفات الطعام اللذيذة. ولكن الأهم من ذلك كله، تعمل هذه اللوحات كمركز تحكم رئيسي للمنازل، حيث توفر واجهة متطورة وبديهية لإدارة المنزل بشكل شامل.

ويعمل نظام akubela KNX Smart Home على شبكات KNX السلكية وشبكات الإنترنت IP كعصب رئيسي لضمان موثوقية أعلى للنظام. وينبثق من هذا العصب الرئيسي العديد من الحلول اللاسلكية المرنة. وتعمل لوحة HyPanel كبوابة لاسلكية تدعم بروتوكولات ZigBee أو Bluetooth أو Wi-Fi لتوصيل العديد من الأجهزة اللاسلكية. ويتيح هذا التصميم الاستغناء عن الحاجة إلى الأسلاك الباهظة الثمن، مما يضمن المرونة والكفاءة في عمل النظام بأكمله.

يتميز تصميم نظام akubela KNX Smart Home الذكي بقدرته على الاندماج بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأنظمة والأجهزة المنزلية الذكية، بما في ذلك أجهزة الإضاءة والمناخ والأمن وأنظمة الترفيه والأجهزة المنزلية. كما يتميز بصناديق خلفية متنوعة لضمان التوافق مع بروتوكولات اتصال دولية متعددة على غرار KNX وZigBee وBluetooth وWi-Fi/Ethernet وIR وRS485. كما أن الشركة تعمل حاليًا على معيار المنزل الذكي Matter، وهو معيار جديد للاتصال بالأجهزة المنزلية الذكية.

نبذة عن شركة akubela

akubela هي علامة تجارية متخصصة في حلول المنازل الذكية تابعة لشركة Akuvox، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الاتصال الداخلي الذكي والمنتجات والحلول المنزلية الذكية. وتلتزم akubela، كعلامة تجارية مبتكرة في مجال المنازل الذكية، بخلق منازل أذكى وأكثر دفئًا لكل أفراد العائلة من خلال تقنية ذكية تشمل أرجاء المنزل كافة.