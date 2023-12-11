Akuvox تفوز بجائزة Contemporary Good Design Awards لعام 2023 لتصميم منتجاتها الرائدة في الصناعة

شيامن، الصين، 11 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Akuvox، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير منتجات وحلول الاتصال الداخلي الذكي والمنزل الذكي، على جائزة Contemporary Good Design Awards لعام 2023، وهو اعتراف دولي مرموق لتصميم منتجاتها الرائدة في الصناعة.

باعتبارها جائزة تصميم دولية تنظمها Red Dot، يتم تحكيم جائزة Contemporary Good Design Award من قبل لجنة تحكيم يتكون أعضائها من موظفين لدى Red Dot يتمتعون بخبرة تزيد عن ستين عامًا.

Akuvox Smart Intercom and Smart Home

المنتجات التي تم تكريمها هي هاتف الباب الذكي Akuvox X915 الذي يعمل بنظام Android مقاس 8 بوصة ولوحة التحكم الذكية للمنزل akubela HyPanel Lite وفي الوقت نفسه، فاز هاتف Akuvox X915 أيضًا بجائزة iF Design Awards لعام 2022 في ألمانيا، وكانت لوحة akubela HyPanel Lite هي الفائز النهائي المميز لجائزة IDEA Awards لعام 2023.

Akuvox X915 8، هاتف أندرويد ذكي للباب 8 بوصة

يتميز هاتف Akuvox X915، وهو هاتف باب ذكي يعمل بنظام Android ومزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، بتصميم عصري مستوحى من الأبراج. يتميز الهيكل بالستانلس ستيل 316L وشاشة ال سي دي بسمك 5 مم مع تصميم بدون إطار قابل للتكيف مع مختلف البنى الحديثة. الهاتف مزود بكاميرا عالية الدقة 5 ميجابكسل مع تقنية HDR وتقنية ستارلايت، مما يوفر فيديو واضح في أي ظروف إضاءة. إنه يتيح طرقًا مختلفة لفتح الأبواب، بما في ذلك الوصول بدون تلامس من خلال التعرف على الوجه ورموز الاستجابة السريعة، مع دمج خاصية الكشف عن الحركة البشرية وإجراء تنبيه تلقائي والحفاظ على الطاقة. وتعزز جميع هذه الميزات كلا من الأمن والتحكم في الوصول.

لوحة التحكم الذكية للمنزل Akubela HyPanel Lite

تجمع لوحة التحكم الذكية akubela HyPanel Lite بين أربعة أزرار معدنية سهلة الاستخدام للمستخدمين العاديين وشاشة تعمل باللمس مقاس 3.27 بوصة للأفراد البارعين في التكنولوجيا، مع تصميم مقسم بنسبة ذهبية. وتتميز بمفتاحين كهربائيين مع عدادات الطاقة لتتبع الطاقة وإدارتها بكفاءة. وتعزيزًا لإمكانياتها تعمل اللوحة كمحطة داخلية للاتصال الداخلي الذكي، فهي تتصل وتتكامل مع الأجهزة من خلال زيجبي 3.0 أو البلوتوث أو الواي فاي. وهي مجهزة بأجهزة استشعار للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة والحركة القريبة، حيث تراقب بيئة المنزل وتعزز الحياة الصديقة للبيئة.

الجوائز والتكريمات

يتجلى التزام Akuvox بالتميز في التصميم في الجوائز المتعددة التي حصلت عليها، بما في ذلك الفوز المتتالي في Red Dot Design Awards في ألمانيا لعامي 2022 و2023، وجائزة iF Design Awards في ألمانيا 2022، وجائزة Good Design Award في اليابان لعام 2022، وجوائز IDEA للمرشحين النهائيين المميزين لعام 2023.

العرض القادم

ستقدم Akuvox تصميماتها الحائزة على جوائز وأحدث الابتكارات في المنزل الذكي والاتصال الداخلي الذكي في معرض Light + Intelligent Building Middle East في دبي في عام 2024. وندعو الجميع لاستكشاف هذه المنتجات المتطورة بشكل مباشر.