Alexa Translations تعمّق حضورها في الإمارات من خلال شراكات قانونية موثوقة

وباعتبارها إحدى ثلاث شركات كندية فقط مشاركة في البعثة، إلى جانب Novisto والبنك الوطني الكندي (National (Bank of Canada، تم تكريم Alexa Translations لالتزامها بتقديم تكنولوجيا قانونية موثوقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المهنيين الناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء المنطقة.

وخلال الزيارة التي استغرقت أسبوعًا، عزّزت Alexa Translations تعاونها مع "شركة التميمي ومشاركوه"، وهي من أكثر شركات المحاماة احترامًا في الشرق الأوسط. وتبني هذه الشراكة على علاقة راسخة وتعكس استثمار الشركة طويل الأمد في بناء تكنولوجيا تدعم البنية التحتية القانونية المحلية ومبادرات التحول الرقمي.

وقال غاري كالاسي، الرئيس التنفيذي لشركة Alexa Translations: "يعكس وجودنا في الإمارات النمو الاقتصادي السريع في المنطقة ودورها كمركز عالمي للأعمال والمواهب". وأضاف: "في ظل عمل المؤسسات عبر الحدود واللغات والأنظمة القانونية، فإنها تحتاج إلى تكنولوجيا لغوية مصممة لدعم هذا التعقيد. وتساعد Alexa Translations في سد الفجوات اللغوية حتى تتمكن فرق العمل من أداء مهامها بثقة في البيئات عالية المخاطر".

لقد صُمم حل Alexa Translations القائم على الذكاء الاصطناعي خصيصًا لحالات الاستخدام القانوني، وتم تطويره بالتعاون مع ممارسين قانونيين ناطقين بالعربية، حيث يجمع بين معالجة تراعي تنوّع اللهجات، ومسارات عمل تنسجم مع القيم والسياقات الثقافية، وخيارات نشر آمنة مصممة لتلبية احتياجات البيئات القانونية في المنطقة.

ويعكس النمو المستمر للشركة في الإمارات التزامًا طويل الأمد بدعم التعاون القانوني عبر الحدود، وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال التكنولوجيا، وتعزيز الروابط المبتكرة بين كندا والإمارات.

نبذة عن Alexa Translations

توفر Alexa Translations ترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكبر المؤسسات القانونية والمالية والحكومية المرموقة. ويقدّم مزيجنا الفريد من التكنولوجيا المتقدمة والمترجمين المحترفين المعتمدين حلولًا مخصّصة بجودة لا مثيل لها. وبفضل أكثر من عقدين من النجاح الحائز على جوائز مع العملاء، يمكنك الاعتماد علينا كامتداد حقيقي لفريقك.

للتواصل الإعلامي: Mark Vecchiarelli ، نائب الرئيس للتسويق، ، Alexa Translations

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2864437/Alexa_Translations_Alexa_Translations_Deepens_Its%C2%A0UAE_Presence_T.jpg