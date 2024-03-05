AliExpress تعلن عن تعيين نجمي كرة القدم سالم الدوسري وفراس البريكان كسفيرين لعلامتها التجارية قبل شهر رمضان

حملة جديدة لتقديم خصومات كبيرة على مختلف فئات المنتجات، بما في ذلك ديكور المنزل والأزياء ومعدات اللياقة البدنية والأدوات التقنية، ما يعزز الأجواء الاحتفالية لشهر رمضان.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة التجارة الإلكترونية العالمية AliExpress عن اختيار بطل كرة القدم السعودي سالم الدوسري والنجم الصاعد فراس البريكان كسفيرين لعلامتها التجارية. وتسلط هذه الشراكة الضوء على تفاني المنصة في إثراء تجربة التسوق لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال شنغليانغ ليانغ، المدير العام لمنصةAliExpress في دول مجلس التعاون الخليجي:"يسعدنا الترحيب بسالم الدوسري وفراس البريكان كأفراد في عائلة AliExpress . وترتكز هذه الشراكة على قيمهم التي تتوافق مع مهمتنا الأساسية والمتمثلة في توفير أفضل الخدمات لعملائنا. ونؤمن أن يساهم تعاوننا مع سالم وفراس في تعزيز تجارب المستهلكين والعائلات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر رمضان المبارك".

وقال سالم الدوسري: "يسعدني تمثيل منصة AliExpress كسفير لعلامتها التجارية، حيث يكتسب هذا التعاون أهمية استثنائية باعتباره فرصة مثالية لتعزيز حضور الرياضة السعودية على الساحة العالمية. وأتطلع لتقديم عروض حصرية ومنح المتسوقين تجارب تسوق مصممة على نحو مميز وفريد".

وقال جيم تشين، مدير العمليات لدول مجلس التعاون الخليجي في AliExpress : "تعزيزاً لهذه الشراكة، من المقرر أن نطلق سلسلة من العروض الرمضانية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تسعى AliExpress إلى تقديم تجربة تسوق ممتعة في كل خطوة للمستهلكين".

احتفل بشهر رمضان بأناقة مع AliExpress: خصومات تنافسية وتوصيل سريع وعروض مذهلة!

تتبنى AliExpress روح العمل الجماعي في شهر رمضان وتهدف إلى أن تكون وجهة التسوق المفضلة عبر الإنترنت للمتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع مجموعة متنوعة من المنتجات وتجربة تسوق سلسة، تقدم AliExpress في رمضان عروضاً ترويجية متنوعة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بالعروض على ملايين المنتجات بالإضافة إلى الدعم على مستوى النظام الأساسي للمنتجات الشائعة، والاستفادة من أسعار أكثر تنافسية على مستوى الإنترنت.

ولتزويد المتسوقين براحة البال، تسعىAliExpress إلى توصيل الطلبات بشكل أسرع من أي وقت مضى في المنطقة، مع ضمانات التسليم والشحن المجاني والإرجاع المجاني وخدمة العملاء المحلية باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز العروض بخدمات شحن مجانية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للطلبيات التي تتخطى حاجز 10 دولارات أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والبحرين. كما يمكن للعملاء شحن أي طلبية بالسعر الذي يريدونه لقاء 1.99 دولار فقط كخدمة توصيل.

وتنقسم أوقات التسليم في دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي: مدة 10 أيام عمل في الإمارات العربية المتحدة والكويت، ومدة 12 يوم عمل في البحرين، ومدة 13 يوم عمل في عمان وقطر والكويت. وتضمنAliExpress تعويض المتسوقين عن التأخر في عمليات التسليم، مع إعادة الأموال عند فقدان الطلبيات أو تعرضها للتلف، وإعادة أموال الطلبيات التي تصل بعد 30 يوماً من إجرائها. كما تم تمديد خدمة عملاء لمرحلة ما بعد البيع إلى 90 يوماً بعد دفع ثمن الطلبيات، بالإضافة إلى توفر خدمة عمليات الإرجاع المجانية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشتمل تخفيضات رمضان علىAliExpress مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الملابس والسلع المنزلية ومنتجات التجميل والعافية والمعدات الرياضية والترفيهية وأدوات المطبخ وأجهزة التنظيف.

حول AliExpress

أُطلِقت منصة AliExpress في عام 2010، كجزء من مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تمكّن المستهلكين من الشراء مباشرةً من المصنعين والموزعين في الصين وحول العالم. وبالإضافة إلى النسخة العالمية باللغة الإنجليزية، تتوفر منصة AliExpress أيضاً بـ 17 لغة أخرى.

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