Allseated تجمع 20 مليون دولار لتعزيز نموها السريع

سان فرانسسكو, 29 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- Allseated قد أعلنت عن تمويل بقيمة 20 مليون دولار – يتضمن رأس المال من Level Structured Capital (إحدى الشركات التابعة لشركة Level Equity)، والمستثمرين الحاليين Magma Ventures و Vestech Partners و NYFF و WGG، لتوسيع نطاق منصة التصور والتعاون الخاص بالمساحات

التمويل الجديد سيمكن الشركة سريعة التوسع من دفع توسعها العالمي والاستمرار في ريادة صناعات الضيافة والفعاليات الدولية من خلال الموارد المبتكرة وتطوير المنتجات.

وإلى جانب التمويل، تعمل شركة Allseated على إنشاء قسم Meetaverse التابع لها. ويتضمن ذلك كيانًا جديدًا تمامًا له مهمة مخصصة: وهي الريادة في التجارب الغامرة، مثل الأحداث الافتراضية وبيئات الشركات، داخل مشهد الأسواق الناشئة.

المكان والزمان والتدفق

لقد تغيرت صناعات الأحداث العالمية بالكامل بسبب الوباء وظهور الاتصالات والعمل عن بعد مع التوقعات والعملاء والشركاء. يتضمن ذلك الاستراتيجيات التي تستخدمها الأماكن لبيع مساحاتها والترويج لها. في حين أن التوائم الرقمية "الثابتة" تعد المعيار الواقعي في العقارات، فإن استخدامها في الضيافة والفعاليات يتطلب قيمة أكبر بكثير لدعم احتياجات الأماكن ومنظمي الفعاليات. تعتمد تقنية تنظيم الفعاليات والمساحة الافتراضية الخاصة بـ Allseated على تحليل البيانات في الوقت الفعلي والرؤى التنبؤية وعمليات المحاكاة المتقدمة. يمكن للمستخدمين التخلص من التخمين والدخول في عصر جديد من الدقة والابتكار وإمكانية الوصول والتصميم والتحليل والتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة، كل ذلك في منصة واحدة.

كانت Allseated رائدة في تحويل المساحات الرقمية إلى بيئات عمل تعاونية، موفرةً إمكانات في الوقت الفعلي لتقديم حل الأول من نوعه لصناعة الضيافة. توفر Allseated مساحة افتراضية غامرة تمتد إلى ما وراء حدود إحداثياتها ثلاثية الأبعاد، فهي تخلق تجربة تجسد المكان والزمان والتدفقات الديناميكية لتغمر المستخدمين والعملاء في تجربة غنية ثلاثية الأبعاد.

"لطالما كانت شركة Allseated تهدف إلى جلب الابتكارات الحديثة إلى سوق الضيافة، مما يمكّن عملائنا من أن يكونوا أكثر فعالية وأن ينجزوا الكثير من الأعمال بشكل أسرع. سيساعدنا التمويل الجديد على مواصلة توسيع خط منتجاتنا بدءًا من تخطيط الطوابق وحتى منصة تصور المساحة التعاونية الكاملة. وسوف يمكننا من مواصلة النمو السريع والشراكة مع بعض أفضل العلامات التجارية في مجال الضيافة، وتعزيز وتمييز أعمالهم". هذا ما قاله Yaron Lipshitz، الرئيس التنفيذي لشركة Allseated.

عملت شركة Nfluence Partners ومقرها سان فرانسيسكو كمستشار مالي، بينما عملت شركة Fenwick and West كمستشار قانوني.

نبذة عن Allseated

Allseated هي شركة مُبتكِرة حائزة على جوائز وهي رائدة في التصور والتعاون الخاص بالمساحات من خلال تجارب غامرة. من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وأدوات تصميم مخططات الطوابق والجولات الافتراضية من خلال التوائم الرقمية، تقوم Allseated بتغيير صناعة الضيافة، مستفيدةً من الابتكار وخدمة العملاء المتميزة لتساعد العملاء على تنمية أعمالهم. تقدم Allseated أدوات تعاونية متنوعة لعرض وبيع الأماكن وتصميم مخططات تفصيلية للطوابق على نطاق واسع وتوفير تحليلات شاملة. تعمل تجربة Allseated في نفس الوقت على زيادة فرص المبيعات والتسويق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تتألف الشركة من فريق محلي مكون من خمسة أشخاص، وتتمتع بموقع استراتيجي يسمح لها بالشروع في رحلة توسع كبير من خلال رعاية وتسخير مجموعة من المواهب المحلية الغنية. ومن خلال النظرة المستقبلية الطموحة، تتطلع الشركة إلى زيادة قوتها العاملة وذلك بالترحيب بأكثر من 30 عضوًا جديدًا في الفريق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وستمتد التعيينات الجديدة عبر قطاعات أعمال متنوعة، مما يؤدي إلى تنشيط كل جانب من جوانب المنظمة بوجهات نظر وخبرات متنوعة.

وهي تقع داخل مجتمع نابض بالحياة من المحترفين، داخل مساحة العمل المشتركة الديناميكية Coloft. تتميز المساحة بمجموعة من وسائل الراحة المصممة لتعزيز النمو المهني والرفاهية الشخصية مثل اليوغا والطعام والشراب ومساحات التواصل الاجتماعي بما في ذلك شرفة جميلة على السطح.

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