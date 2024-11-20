AlphaSense تفوز بجائزة Next Big Things in Tech من Fast Company في مجال التكنولوجيا عن البحث التوليدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تواصل AlphaSense تفوقها كشركة رائدة في السوق في مجال ذكاء السوق القائم على الذكاء الاصطناعي

نيويورك، 20 نونبر/تشرين الثاني 2024 PRNewswire// -- أعلنت اليوم شركة AlphaSense، وهي منصة رائدة في مجال ذكاء السوق والبحث، عن فوزها بجائزة Next Big Things in Tech من Fast Company عن أداتها للبحث التوليدي، وهي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصيصًا لمساعدة الشركات في الحصول على إجابات يمكن الوثوق بها عن التقنيات والشركات والصناعات الجديدة وغير ذلك، بشكل أسرع من أي وقت مضى. تُعد هذه الجائزة تقديرًا للتقنيات التي تغيّر كل جانب من جوانب الاقتصاد، وحياة الناس، وهي شهادة على قيمة مجموعة AlphaSense المتنامية من قدرات الذكاء الاصطناعي والبحث، والتي يستخدمها الآن أكثر من 5000 عميل من الشركات، بما في ذلك غالبية الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500.

قال جاك كوكو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة AlphaSense: "تقدم AlphaSense خدمة البحث القائم على الذكاء الاصطناعي لمحترفي الأعمال منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن البحث التوليدي حسّن بشكل جذري كيفية استخلاص مستخدمينا للرؤى من منصتنا بطريقة لم نشهدها من قبل". "هذا التكريم من قبل Fast Company هو شهادة على ذلك وعلى التقدم الذي أحرزناه في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والبحث المتطورة. والآن، أصبح بإمكان عملائنا طرح الأسئلة على منصتنا بنفس الطريقة التي يمكن أن تسأل بها أحد المحللين، وهو ما يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال معلومات السوق."

منذ عام 2011، أحدثت AlphaSense تحولاً في عملية البحث للمتخصصين في مجال الأعمال التجارية والمالية من خلال ابتكارات رائدة حاصلة على براءة اختراع، مبنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. تم تطوير البحث التوليدي وتدريبه على العمل كمحلل فائق الشحن، حيث يقوم بتجميع الرؤى من وجهات نظر السوق الأكثر قيمة وتقديم الإجابات والتحليلات عند الطلب. يشهد العملاء الذين يقومون بالفعل بالبحث التوليدي أداءً استثنائياً:

أفاد المستخدمون بأنهم يوفرون من 20 إلى 50 ساعة إضافية في الشهر باستخدام البحث التوليدي.

يقول أكثر من 75% من المستخدمين أنهم يثقون في البحث التوليدي بسبب جودة المحتوى في منصة AlphaSense .

يتوفر البحث التوليدي لمستخدمي AlphaSense في جميع أنحاء العالم ويمكن الاستفادة منه عبر المحتوى الداخلي للشركة من خلال حل Enterprise Intelligence من AlphaSense، الذي يجلب برنامج AlphaSense على رأس المعلومات الموجودة على خادم العميل. وهذا يعني أنه عندما تطرح سؤالاً، ستستخلص AlphaSense على الفور رؤى من المعرفة المؤسسية الداخلية للشركة إلى جانب آراء Wall Street وغيرها من وجهات النظر الخارجية لتوليد الاستجابة الأكثر دقة وشمولية.

قال جوناس إيش، مدير المحفظة في ODDO BHF: "إن البحث التوليدي من AlphaSense هو الشيء الكبير التالي بالنسبة لنا في كيفية استخدامنا للمنصة". "إنه يسمح لنا بطرح أسئلة على المنصة والحصول على إجابات موثوقة بسرعة. فهو يوفر علينا الكثير من العمل والوقت في عملية البحث، خاصةً في المراحل الأولى من التحقيق في الشركة."

تأتي هذه الأخبار في أعقاب سلسلة من الإنجازات التي حققتها الشركة مؤخرًا، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Tegus مع جمع 650 مليون دولار بتقييم قدره 4 مليارات دولار، وتجاوزت إيراداتها 200 مليون دولار في ARR ومضاعفة الإيرادات في أقل من عامين، وافتتاح مركز جديد في سنغافورة لتعزيز التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نبذة عن AlphaSense

تعتمد الشركات الأكثر تطوراً في العالم على AlphaSense لإزالة عدم اليقين من عملية اتخاذ القرار. بفضل ذكاء السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي الذي أثبت جدواه، تقدم AlphaSense رؤى مهمة من محتوى يمكنك الوثوق به. يتضمن عالمنا من المحتوى العام والخاص أبحاث الأسهم وإيداعات الشركات ونصوص الأحداث ومكالمات الخبراء والأخبار والمجلات التجارية ومحتوى البحث الخاص بالعملاء. تأسست شركة AlphaSense في عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، ويعمل بها أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء العالم ولها مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا والهند وسنغافورة وكندا وأيرلندا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.alpha-sense.com

للتواصل الإعلامي:

ريمي دوهيه

البريد الإلكتروني: [email protected]

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