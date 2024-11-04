ALUMINIUM CHINA 2025: الاحتفال بعشرين عامًا من الإنجازات الجماعية وافتتاح فصل جديد

شانغهاي، 4 نوفمبر 2024 / PRNewswire / -- سيقام معرض ALUMINIUM CHINA العشرين في الفترة من 9 إلى 11 يوليو من عام 2025، وذلك في مركز شانغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). سيتضمن الحدث الذي تنظمه RX China أكثر من 600 مشارك عارض متنوعين سيعرضون سلسلة صناعة الألومنيوم بأكملها. وتحت شعار "طموح•بلا حدود•فريد: 20 عامًا من التميز"، سيمتد المعرض على مساحة تتجاوز 60,000 متر مربع ويتوقع حضور أكثر من 30,000 مهني عالمي. ستشهد السنة بأكملها مجموعة متنوعة من الأنشطة المثيرة التي منها سينطلق التبادل الدولي والتعاون التجاري، كما ستكون منصة للاحتفاء بالابتكار والتنمية في قطاع الألومنيوم.

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عام مليء بالالتزامات والابتكارات

للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه، سيطلق معرض ALUMINIUM CHINA أنشطة مختلفة تهدف إلى تعزيز الاتصالات والروابط في هذه الصناعة وعرض الإنجازات.

زيارات حصرية لأفضل الشركات

ستضمن مبادرة "الزيارات إلى الشركات الرائدة في مجال الألومنيوم" التي ستسبق معرض العام المقبل زيارات ميدانية إلى الشركات البارزة في قطاع معالجة الألومنيوم. من خلال مناقشات فردية مصممة خصيصًا، ستسلط هذه المبادرة الضوء على الإنجازات البارزة لهذه الشركات الرائدة في تطوير صناعة الألومنيوم. سوف تُشارَك تجاربهم الثمينة وقصص نموهم الملهمة بالتزامن مع المعرض.

مجموعة مذهلة من الأحداث

بناءً على نجاح العديد من فعاليات "استكشاف صناعات التطبيقات" خلال العام الماضي، والتي حظيت بإشادة واسعة النطاق، لا يزال التركيز على الموضوع حاداً في عام 2025، إذ يصادف عام 2025 الذكرى السنوية العشرين للمعرض. سوف تُكثَّف الجهود لاستكشاف أسواق تطبيقات الاستخدام الرئيسية مثل السيارات والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية وإلكترونيات 3C والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة. سيشارك ممثلون وخبراء بارزون، وهو ما سيخلق منصة متنوعة لتبادل المعرفة والتعلم في الصناعة سينتج عنها تقارير موجّهة نحو مواضيع محددة، وفرص لمطابقة العرض والطلب، وعروض للمنتجات، ومناقشات الطاولة المستديرة، واجتماعات مغلقة.

منح إنجازات الصناعة ما تستحقه من التقدير

في المشهد المزدهر لصناعة معالجة الألومنيوم على مدى العقدين الماضيين، ظهرت العديد من التقنيات المبتكرة والمنتجات المتفوقة، والتي دفعت نمو القطاع على مستوى عالي الجودة. لوضع معايير متقدمة للصناعة وتعزيز التنمية الصحية، يفتخر ALUMINIUM CHINA بتقديم "جوائز ALU FUTURE". تهدف هذه الجائزة المرموقة إلى تكريم المساهمات الاستثنائية من الشركات والأفراد في قطاع الألومنيوم، وتمتد إلى فئات مثل جائزة تطبيق الاستخدام المبتكر، وجائزة الحِرَفية، والجائزة الفخرية للشركاء ذوي الجودة.

تعزيز مبادرات الاتصال العالمي

بالاستفادة من الموارد الدولية المتراكمة على مر السنين، ينطلق ALUMINIUM CHINA لتعزيز المبادرات الهادفة إلى التواصل مع الأسواق الخارجية. من خلال تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، سيتم تنسيق سلسلة من الأنشطة التي تشمل أبحاث السوق الخارجية، وتوفيق الأعمال التجارية والاجتماعات رفيعة المستوى في البلدان والأقاليم الأجنبية. علاوة على ذلك، سيتم تعزيز التعاون مع الجمعيات الصناعية الدولية، وتسليط الضوء على أنشطة الدولة ضيفة الشرف والميزات الدولية الأخرى في معرض الذكرى العشرين الكبير.

صلة الوصل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحث

لقد خطط ALUMINIUM CHINA بدقة لسلسلة من الأنشطة الصناعية والأكاديمية والبحثية. ستدور فعالية "عرض إنجازات الابتكار" المصممة خصيصًا لهذا المعرض حول النتائج التي توصلت إليها الجامعات والمؤسسات البحثية فيما يتعلق بمواد الألومنيوم، وستعرض سبائك الألومنيوم عالية الأداء والمركبات القائمة على الألومنيوم الصديقة للبيئة. سيتسنى للحضور فرصة فريدة للتفاعل عن كثب مع التكنولوجيا المتطورة وشهد سحر الابتكار. وعلاوة على ذلك، من المقرر عقد مؤتمر "تمكين صناعات المستقبل: الابتكار والتطوير في مجال الألومنيوم"، حيث سيُدعى علماء بارزين وخبراء الصناعة من الجامعات المرموقة للمشاركة في حوارات عميقة حول الإنجازات في أبحاث مواد الألومنيوم والاتجاهات الناشئة.

عقدان من النمو المستمر

منذ بداية تنظيمه في عام 2005، سرعان ما أصبح معرض ALUMINIUM CHINA حجر الزاوية لمحترفي الصناعة في جميع أنحاء العالم. وخلال سنواته الأولى (2005-2009)، توسع المعرض عبر مختلف قطاعات سلسلة معالجة الألومنيوم، فاستقطب بشكل مطرد المزيد من العارضين والحضور على حد سواء، متجاوزًا 10,000 زائر. وقد عززت التعاونات الاستراتيجية مع الجمعيات المحلية والدولية سمعته باعتباره منصة رئيسية للتواصل.

من 2010-2014، عزز معرض ALUMINIUM CHINA دوره في ربط قطاع الألومنيوم الصيني بالأسواق العالمية. واستمر الحضور أكثر في التهافت عندما رحب المعرض بالمهنيين من أكثر من 60 دولة، الأمر الذي سهل المناقشات التي كان لها الدور الحاسم في تحديد اتجاهات السوق ودفع الابتكارات التكنولوجية.

شهدت السنوات الخمس التالية نموًا مستمرًا، إذ جذب حوالي 400 عارض أكثر من 24,000 زائر بحلول عام 2019. أكد معرض ALUMINIUM CHINA على "الابتكار التكنولوجي للمستقبل"، حيث عرض تطبيقات الألومنيوم المتطورة في قطاعات مثل تخفيف وزن السيارات، والتعبئة والتغليف، والإلكترونيات الاستهلاكية من خلال معارض متخصصة. وقد فتحت التعاونات البارزة، بما في ذلك عرض "الهند بلد ضيف الشرف" و"تايلاند بلد ضيف الشرف"، طرقًا جديدة للتبادل الدولي، مما مكّن الشركات المحلية من المشاركة على نطاق عالمي.

وعلى الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة في الفترة بين عامي 2020 و2024، قدّم ALUMINIUM CHINA حلولًا مبتكرة مثل البث المباشر عبر الإنترنت وتوفيق الأعمال على مدار السنة. ضمنت هذه التكيفات والتعديلات تمكين أكثر من 600 عارض من التواصل مع أكثر من 29,000 محترف من أكثر من 100 دولة بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ما سبق، كان الالتزام بتعزيز الاستدامة واضحًا من خلال المبادرات التي تدعم الممارسات الخضراء داخل الصناعة.

يمثل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمعرض علامة بارزة لكل من الحدث والنمو الدائم للصناعة. للاطلاع على المزيد حول ALUMINIUM CHINA، ترجى زيارة موقعهم الرسمي على https://www.aluminiumchina.com/en-gb.html أو زيارة صفحة الفيسبوك @Aluminium China.

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