Ambipar تبدأ التوسع الاستراتيجي في الإمارات العربية المتحدة

ساو باولو، 20 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر Ambipar، الشركة الرائدة عالميا في مجال الحلول البيئية، أن تعلن عن توسعها في الإمارات العربية المتحدة مع إطلاق مكتب Ambipar الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أول مكتب لها في الخليج العربي. تم الإعلان عن افتتاح المكتب في 18 نونبر/تشرين الثاني، خلال حفل عشاء في لاين في دبي، مع عرض بصري في مبنى برج خليفة.

Ambipar هي شركة مقرها الرئيسي في البرازيل وتعمل في ست قارات وأكثر من 40 دولة، وتقدم خدمات بيئية مبتكرة للصناعات في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن يبدأ مكتب Ambipar في أبو ظبي ومنظور الرئيس التنفيذي لشركة Ambipar، ترسيو بورلنغي جونيور، العمل في يناير/كانون الثاني 2025.

يقول تيرسيو بورلنغي جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ambipar: "نرى إمكانات كبيرة لعمليات Ambipar في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف القطاعات التي يمكننا تقديم خدمات ومنتجات متكاملة لها تهدف إلى الإدارة البيئية، خاصةً في مجال الاقتصاد الدائري".

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقريب محفظة حلول Ambipar الشاملة من العملاء المحتملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الدائرية، بما في ذلك توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير، بهدف إزالة 75٪ من النفايات من مكبات النفايات بحلول عام 2030. وتهدف البلاد أيضًا إلى الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050. ستعمل وحدة Ambipar في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي.

تلتزم Ambipar بمساعدة الشركات على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات البيئية، بما في ذلك إدارة النفايات والاستجابة لحالات الطوارئ والاستشارات البيئية وحلول الاقتصاد الدائري. بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، تقدم Ambipar منتجات وخدمات مبتكرة، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به للصناعات التي تسعى إلى الحد من تأثيرها على البيئة.

مع وجود أكثر من 500 قاعدة تشغيلية على مستوى العالم، أصبحت Ambipar شركة رائدة معترف بها في مجال الإدارة البيئية. تشتهر الشركة بأبحاثها المتطورة في مجال البحث والتطوير والابتكار (R&D&I)، حيث حصلت على أكثر من 25 براءة اختراع وأكثر من 50 جائزة وطنية ودولية. وتضع خبرة Ambipar الشركة في مكانة رائدة لمساعدة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق أهداف الاستدامة.

يمتد التزام Ambipar بالاستدامة البيئية ليشمل عملياتها المالية. أسهم الشركة (AMBP3) مدرجة في كل من بورصة نيويورك (NYSE) والبورصة البرازيلية (B3) ومعترف بها "كأسهم خضراء" من قبل B3 و Standard & Poor's. تُصنَّف 0.02% فقط من الأسهم العالمية على أنها خضراء، وشركة Ambipar هي أول شركة خاصة في أمريكا اللاتينية تنضم إلى هذه المجموعة الحصرية.

للوصول إلى فيديو الحملة: https://vimeo.com/1030825774

نبذة عن Ambipar

Ambipar هي شركة برازيلية متعددة الجنسيات رائدة عالمياً في مجال الحلول البيئية وتستثمر في مشاريع إزالة الكربون والاقتصاد الدائري والتحول في الطاقة وتجديد البيئة وتديرها، ولها وجود في أكثر من 40 دولة ويعمل بها أكثر من 20000 موظف. أسهم الشركة مدرجة في بورصة B3 (AMBP3) وبورصة نيويورك (AMBI). لمعرفة المزيد، اضغط هنا.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2561161/Tercio_Borlenghi_Jr_Ambipar_Group_CEO.jpg