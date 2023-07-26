AMN تُعلن عن توقيع اتفاقية تنفيذ شبكة ربط مع STARLINK لربط الملايين في جميع أنحاء إفريقيا

لندن, 26 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- شركة أفريكا موبايل نتووركس (AMN) تُعلن عن توقيع اتفاقية تجارية لاستخدام مجموعة سواتل ستارلينك وسبيس إكس في مدار أرضي منخفض، لربط محطات شبكة الجوال الثابتة لشركة AMN مع خدمات النطاق العريض عالية السرعة ومنخفضة الكمون، لتوفير خدمات الاتصالات حتى في المجتمعات النائية والريفية حول العالم.

تلتزم AMN نحو تحقيق رؤيتها لعالم متصل بالكامل، حيث لا يوجد مجتمع من أي حجم كبير بدون خدمات اتصالات من أجل المنفعة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للسكان. ولقد قطعت شركة AMN أشواطًا كبيرة نحو تحقيق هذه الرؤية، ومع خدمات الاتصالات التي يمكن الوصول إليها الآن من قبل أكثر من 10 ملايين شخص في مجتمعات محلية تصل إلى 4000 عبر 14 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء كنتيجة مباشرة لخدمات الاتصالات عبر أبراج شركة AMN. تتيح تقنية شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) الخاصة بشركة AMN توفير خدمات النظام العالمي لاتصالات الهواتف الجوالة (GSM) من الجيل الثاني (2G) بالإضافة إلى خدمات الوصول المتطور عالي السرعة للحزم (HSPA+) من الجيل الثالث (3G) أو شبكات التطور طويل الأمد (LTE) من الجيل الرابع (4G) ليتم تسليمها من نقطة اتصال لاسلكية واحدة مثبتة على محطاتها الثابتة منخفضة التكلفة.

يقرّب إعلان اليوم من تحقيق هذه الرؤية أكثر من أي وقت مضى ويمكّن شركة AMN من تقديم خدمات الاتصال من الجيل الثالث والجيل الرابع للمجتمعات الريفية بجودة عالية من الخدمة وتقديم كميات متزايدة باستمرار من النطاق الترددي وأحجام البيانات التي يطلبها المشتركون مع الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية.

صرح مايك دارسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة AMN قائلاً: "تتيح لنا عمليات النقل ذات الكمون المنخفض والسرعة العالية من ستارلينك جنبًا إلى جنب مع شبكة الوصول اللاسلكي المرن لشركة AMN تقديم خدمات الجيل الثالث والجيل الرابع - ولاحقًا الجيل الخامس - للمجتمعات البعيدة في أي مكان في العالم. نحن نتحرك بالفعل بسرعة في نيجيريا - حيث لدينا أكثر من 1000 محطة ثابتة في الخدمة اليوم - لربط المزيد من المجتمعات غير المتصلة، ونرى إقبالًا كبيرًا على خدمات نقل البيانات في العديد من هذه المواقع. من خلال العمل مع ستارلينك، يمكننا دعم نمو كبير من حيث عدد المواقع والخدمات التي نقدمها."

شبكة الوصول اللاسلكي المرن لشركة AMNهي نقطة وصول لاسلكية مرنة متعددة الناقلات ومتعددة التقنيات من الجيل الثاني والثالث والرابع (2G/3G/4G) يمكنها العمل مع ما يصل إلى 5 شركات نقل متزامنة إما في تكوين 2G + 3G أو 2G + 4G. ويمكن أن تدعم ما يصل إلى 5000 مشترك لكل نقطة اتصال، أو ما يصل إلى 15000 مشترك في أبراج شركة AMN التي يبلغ ارتفاعها 20 مترًا مع 3 قطاعات. تقوم شركة AMN بتصنيع وحدات شبكات الوصول اللاسلكي المرنة في المملكة المتحدة وقامت مؤخرًا بتوسيع خط إنتاجها لتصنيع ما يقرب من أربعة آلاف وحدة كل عام.

ومن جانبه قال تشاد جيبس، نائب رئيس العمليات التجارية في ستارلينك وسبيس إكس: "نحن متحمسون للعمل مع شركة AMN لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم متصل بالكامل". "إن إعلان اليوم عن أول شبكة خلوية في إفريقيا تستخدم ستارلينك في الربط هو معلم هام لتوفير اتصال عالي السرعة لأول مرة للملايين في جميع أنحاء القارة، وخاصة في المجتمعات الريفية والنائية."

تخطط شركة AMN لنشر محطات ستارلينك في مواقع في نيجيريا خلال عام 2023 كجزء من مشروع أوسع لربط 700 مجتمع ريفي إضافي قبل نهاية العام، كما تدير شركة AMN حاليًا أكثر من ألف موقع في نيجيريا، وتتوقع أن تصل إلى ألفي موقع بنهاية الربع الثاني من عام 2024.

بالإضافة إلى 10000 محطة ثابتة في إفريقيا، بدأت شركة AMN مؤخرًا في تقديم خدماتها في أمريكا اللاتينية وستبدأ في عام 2024 في تقديم خدماتها في آسيا.

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