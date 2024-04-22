Ampace C5 يرتقي بحلول تخزين الطاقة التجارية والصناعية

إن تقنية التحكم في جميع درجات الحرارة دون تبريد تخفض تكاليف التشغيل بنسبة 46% على مدى عشر سنوات مقارنة بالمصادر المساعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- كشفت Ampace عن أحدث ابتكاراتها مؤخرًا، Ampace C5، وهو منشأة شاملة لتخزين الطاقة للتطبيقات التجارية والصناعية، مما يمثل خطوة مهمة في تطوير حلول الطاقة المستدامة.

ارتفع الطلب على البطاريات، في الشرق الأوسط، باعتبارها الخيار المفضل لتخزين الطاقة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية وتخفيض التكاليف. تعمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة والحاجة إلى إمدادات طاقة مستقرة والبنية التحتية الشبكية المتقادمة على تحفيز هذا النمو. ومع ذلك، تواجه السوق عقبة مع الاستثمار الأولي اللازم لأنظمة البطاريات.

يتميز Ampace C5 "بنطاق تحكم في جميع درجات الحرارة بلا تبريد"، مما يمثل تقدمًا في التصميم الهيكلي وتقنية خلايا البطارية. بالمقارنة مع المصادر المساعدة، فإنه يقلل من التكاليف التشغيلية بنسبة 46 في المائة على مدى عشر سنوات، مما يضع معيارًا جديدًا لتخزين الطاقة في القطاعات التجارية والصناعية. إنه يوفر موثوقية لا مثيل لها وكفاءة اقتصادية.

يختلف حل "نطاق تحكم في جميع درجات الحرارة بلا تبريد" عن طرق التبريد السائلية والهوائية التقليدية، ويتبنى تصميمًا مبسطًا لتشغيل نطاق أوسع لدرجات حرارة.

تشتمل خلية بطارية Kunlun 2.0، التي تعمل بتقنية GT40 المبتكرة، على مواد الكاثود والأنود الجديدة، ومواد الإلكتروليت الجديدة، وتركيبة لسان بطارية مزدوجة الرأس. هذا التقدم يُحسِّن بشكل كبير من الاستقرار الحراري، مما يضمن موثوقية عالية وأداء طويل الأمد عبر بيئات العمل المختلفة مقارنة بخلايا البطارية السابقة.

قال الدكتور يوان تشينغ فينغ، مدير البحث والتطوير في Ampace: "نحن ملتزمون بتصنيع منتجات عالية الجودة، وتبنِّي التقنيات المتطورة، ودمج ملاءمة البيئة والابتكار التكنولوجي في رحلتنا نحو التحول الأخضر".

علاوة على ذلك، يتضمن Ampace C5 تقنية "الخلية الواقية" الخاصة بشركة Ampace لاحتواء الهروب الحراري في خلايا البطارية. ويوفر صمام الإغاثة من الانفجار بالجزء العلوي من الخزانة طريقة أكثر أمانًا للتعامل مع الانفجارات وحماية الأفراد والممتلكات.

تتوقع Ampace بدء إنتاج كميات كبيرة من منتج Ampace C5 في يوليو 2024. ستُظهر البطارية قدراتها الاستثنائية في محطات قاعدة 5G ومراكز بيانات IDC ومحطات شحن PV وESS المتكاملة وتبادل بطاريات السيارات وغيرها من القطاعات المهمة.

بفضل أدائه التقني المتميز، يوفر Ampace C5 حلًا فعالًا ومعتمدًا للطاقة من حيث التكلفة، مما يوفر فرصًا كبيرة للربح للمستخدمين.

تقنية Ampace C5 المتطورة وكفاءة التكلفة تجعلاه حلاً أساسيًا لتلبية الطلب المتزايد على البطاريات في الشرق الأوسط. وهذا يتماشى مع تركيز المنطقة على حلول الطاقة المستدامة والكفاءة الاقتصادية.

خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق Ampace C5، وقعت Ampace اتفاقية تعاون استراتيجية مع TUV Rheinland. تهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة الابتكار في المنتجات والتقنيات الخاصة بتخزين الطاقة، وتعزيز التنمية المتكاملة عبر السلسلة الصناعية، والتعاون في مجالات مثل تطوير المواهب. الهدف هو دعم أمن الطاقة العالمي وتعزيز التنمية الخضراء المستدامة منخفضة الكربون.

وسط السعي العالمي لتحقيق الاستدامة، تقود Ampace تحولًا في قطاع CIES بتقنياتها المبتكرة ومنتجاتها عالية الجودة، مما يساهم بشكل كبير في اعتماد الطاقة الخضراء.

تقف Ampace Technology Limited كشركة مبتكرة معترف بها عالميًا في تقنيات الطاقة الجديدة، ملتزمة بتقديم حلول الطاقة الخضراء مع أفضل تجربة للمستخدم للمساهمة في تقدُّم العالم وإتاحة الفرص لحياة أفضل. تشتهر الشركة عالميًا في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع سلسلة كاملة من منتجات بطاريات أيونات الليثيوم من "دمج أنظمة مجموعات بطاريات الخلايا".

في مجال تخزين الطاقة والتنقل الإلكتروني والأدوات الكهربائية ومكنسات الكهرباء والطائرات بلا طيار وغيرها، أقامت Ampace شَرَاكات استراتيجية واسعة النطاق مع قادة الصناعة. تقدم الشركة منتجات وخدمات الطاقة الجديدة التي تتميز بالسلامة المطلقة والموثوقية وتفوّق الأداء وسلاسة تجربة المستخدم، وتخدم أكثر من 41 مليون عميل في 29 دولة ومنطقة بجميع أنحاء العالم.

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