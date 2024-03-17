ANICAV تروج البقوليات المعلبة من أوروبا: منتجات سهلة الطبخ وغنية بالمكونات الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- اعتز الأوروبيون منذ فترة طويلة بتراثهم من المأكولات، وأصبحت البقوليات المعلبة الآن هي النجوم الساطعة في سماء مشهد تذوق الطعام – بفضل الحملة التي روجت لها ANICAV – الجمعية الإيطالية لصناعات الخضروات المعلبة. لقد أحدثت هذه المنتجات المميزة والمتعددة الاستخدامات والمغذية ضجة ووجدت صدى إيجابي في البيوت، ما يوفر الراحة من دون المساس بالجودة.

تعتبر البقوليات المعلبة بديلاً أساسيًا للأفراد الذين يبحثون عن وجبات سريعة ومغذية. فهي غنية بالبروتين والألياف والمواد المغذية الأساسية، وتتوافق مع أي نظام غذائي. وسواء تم استخدامها في السلطات أو الحساء أو اليخنات أو حتى بمفردها مع قليل من التتبيل، فإن البقوليات المعلبة توفر إضافة صحية لأي وجبة.

تقول Viviana Marrocoli، الطاهية الشهيرة: "إننا نشهد طلبًا متزايدًا على خيارات الطعام السهلة الإعداد والصحية. وتوفر البقوليات الأوروبية المعلبة الحل الأمثل، فهي سهلة الطهي، وتحتفظ بقيمتها الغذائية، وتحسن من مذاق أي طبق."

ومع مجموعة من الخيارات المتاحة، من الحمص والعدس إلى الفاصوليا والفاصوليا السوداء، تلبي البقوليات المعلبة في الاتحاد الأوروبي مجموعة متنوعة من الأذواق والتفضيلات. إن مدة صلاحيتها الطويلة وسهولة تخزينها تجعلها الخيار الأمثل للأسر التي تتطلع إلى الحفاظ على مؤن طعام جيد ومتنوع. وفي عالم تتضافر فيه الصحة والراحة، تتألق البقوليات المعلبة في الاتحاد الأوروبي كمنارة للابتكار في مجال الطهي. استمتع بسهولة الطهي باستخدام هذه المكونات الصحية وانتقل بقيمة الوجبات إلى آفاق جديدة.

وقد نظمت ANICAV أنشطة خلال السنوات الثلاث الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الزيادة في استهلاك هذه "الجوهرة" الواردة من أوروبا. وتوقفت رحلتها الترويجية مؤقتًا، ولكن يمكن للطهاة المتحمسين الاستمرار في الاستمتاع بطعم وجودة وتنوع هذه البقوليات المفيدة من خلال تجربة الوصفة التالية، بالإضافة إلى كل الوصفات الأخرى التي يمكن العثور عليها عبر الإنترنت https://legumesfromeurope.com/

شوربة البقوليات بالكاري

مدة التحضير: 30 دقيقة

درجة الصعوبة: سهلة

تكفي: 4

المكونات

• 50 مل زيت زيتون بكر ممتاز

• 1 عود كرفس، مفروم

• 50 جرامًا من الجزر المقطع إلى شرائح رفيعة

• بصلة صغيرة، مفرومة

• فص من الثوم، مفروم

• 100 جرام من الفاصوليا المعلبة

• 100 جرام من الحمص المعلب

• 100 جرام عدس معلب

• 1 لتر مرقة خضار

• 100 جرام من طماطم datterino المعلبة المهروسة

• روزماري طازج، حسب الرغبة

• مسحوق الكاري، حسب الرغبة

• ملح حسب الرغبة

الطريقة

يُسكب الزيت في قدر عالية الجوانب، ثم يُضاف الكرفس المفروم، والجزر، والبصل، وفص الثوم؛ وتحمَّر معًا على نار متوسطة.

أضف كل البقوليات، واخلطها بملعقة خشبية، ثم أضف المرق والطماطم المهروسة والكاري والروزماري والملح.

تُطهى كل المكونات على نار متوسطة وتغطى، لمدة 30 دقيقة تقريبًا، مع التقليب من وقت لآخر.

معلومات عن ANICAV:

ANICAV هي الرابطة الوطنية لصناعات الخضروات المعلبة (National Association of Canned Vegetables Industries). وتضم الجمعية 100 شركة عضو، وهي أكبر جمعية تمثيلية لشركات تعليب الخضراوات في العالم.

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استمتع بالطعم الرائع. إنه من أوروبا!

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