ANICAV: استمتع بالصيف مع حملة الخضروات الجافة من أوروبا

احرص على إشباع أحبائك وإبقائهم منتعشين بالسلطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تقدم حملة الخضروات الجافة من أوروبا بكل فخر جاذبية الصيف اللانهائية والطعم الرفيع للخضروات الجافة المعلبة الأوروبية. تهدف الحملة إلى تشجيع نمط حياة صحي وتحسين تجارب الطهي — خلال أيام الصيف الحارة وما وراءها.

منعشة بطبيعتها - جاذبية لانهائية للسلطات.

السلطات بلا شك هي الاختيار الشعبي خلال أشهر الصيف الحارة.

تخيل هذا: وعاء مليء بمجموعة متنوعة من الألوان الطازجة والحية التي تنقر عند كل لقمة. أي وقت في اليوم مثالي لتناول سلطة منعشة ومقرمشة. إن السلطات المكونة من الفواكه والخضروات الطازجة هي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المغذية والألياف التي تعزز الصحة العامة، بينما تساعد محتواها العالي من الماء في ترطيب الجسم. لكن قلة من يمكنهم العيش على السلطات الخفيفة فحسب، فالبروتينات ضرورية أيضًا، ولكن البروتينات الحيوانية قد تسبب بعض المشاكل. يمكن أن يذوب الجبن أو يفسد، أو يمكن أن يكون ثقيلًا جدًا، واللحوم تحتاج إلى طهي، وهو يتطلب وجود في المطبخ الحار والتقليب والقطع، مع ارتفاع درجة حرارة الغرفة

الخضروات الجافة المعلبة من أوروبا هي الاختيار المثالي.

"تحتفل السلطات بتغير الفصول مثل أي طبق آخر"، قال جيوفاني دي أنجيليس، المدير العام لـ ANICAV. "استمتع بالسعادة الإبداعية لمزج ومطابقة المكونات بناءً على توافرها الموسمي واستمتع في الوقت نفسه بالبروتينات النباتية. أضف إلى السلطة الطازجة سحر الخضروات الجافة المعلبة المتنوعة في الاتحاد الأوروبي. فقط قم بفتح العلبة وستكون الرحلة الطهوية التي تقدمها السلطات متنوعة وحية تمامًا مثل الفصول أنفسها."

اقتراحات بسيطة ومبتكرة للسلطة.

يقترح منظمو الحملة مغامرة مع سلطة من الخضروات الطازجة والمحفوظة مع الحمص والفاصوليا الحمراء

ماذا عن رشة مفاجئة من الحمص والفاصوليا الحمراء مع الخيار وأوراق السلطة والطماطم الكرزية: اخلطها معًا وأضف الفطر والخرشوف.

سلطة من الخضروات الطازجة والمحفوظة مع الحمص والفاصوليا الحمراء

الوقت: 15 دقيقة

الصعوبة: سهلة

الحصص: 4

المكونات

٣٠٠ غرام حمص معلب، مصفى

٣٠٠ غرام فاصوليا حمراء معلبة، مصفاة

٢٠٠ غرام خيار، مقشر ومقطع إلى قطع سميكة أو قطع

١٨٠ غرام أوراق سلطة مرّة، مقطعة أو مقشرة بشكل خشن

١٥٠ غرام طماطم كرزية، مقطعة إلى نصفين

٨٠ غرام فطر في زيت، مقطع إلى نصفين

٨٠ غرام قلوب خرشوف في زيت، مقطعة إلى نصفين

زيت زيتون بكر ممتاز، حسب الحاجة

ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة

ضع الحمص والفاصوليا الحمراء والخيار وأوراق السلطة والطماطم الكرزية في وعاء كبير؛ قم بخلطها معًا ثم أضف الفطر والخرشوف

رشها بالزيت الزيتون البكر الممتاز، وقليلًا من الملح والفلفل إذا لزم الأمر، وقدمها على الفور

ANICAV

ANICAV هي الجمعية الإيطالية لصناعة الخضروات المعلبة؛ حيث تعد أكبر جمعية تمثل شركات تعليب الخضروات في العالم بوجود 90 شركة عضو

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استمتع إنها من أوروبا

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ANICAV SOURCE