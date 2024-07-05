Animechain.ai أول مشروع ذكاء اصطناعي x بلوكتشين للمبدع يكشف عن ورقته البيضاء ومشاركته في مؤتمر IVS Crypto 2024 بكيوتو كراعٍ بلاتيني

السعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين باعتبارهما "عصا سحرية للمبدعين"

طوكيو, 5 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire / -- إن Animechain.ai هو مشروع ذكاء اصطناعي x بلوكتشين يقدر حقوق المبدعين والإبداع بشكل كامل. لقد نشرنا ورقة بيضاء تصف رؤيتنا الأساسية بالتفصيل. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المتطور وتكنولوجيا البلوكتشين، نسعى جاهدين لتحسين كفاءة وجودة إنتاج الأنمي مع حماية حقوق المبدعين وتأمين التعويض العادل.

Striving for utilization of AI and blockchain as "A Magic Wand For Creators"

سنشارك أيضًا في مؤتمر IVS Crypto 2024 كيوتو، أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة في اليابان التي سيعقد في كيوتو لمدة ثلاثة أيام من 4 إلى 6 يوليوز/تموز، كراعٍ بلاتيني. سيتم تقديم رؤية ومبادرات Animechain.ai، بما في ذلك محتوى ورقتنا البيضاء، في الجلسة الرئيسية للمرحلة الرئيسية من مؤتمر IVS Crypto 2024 بكيوتو يوم السبت 6 يوليز/تموز، ابتداءا من الساعة 11:45 صباحًا.

الخطوط العريضة للورقة البيضاء:

1. نظام إدارة حقوق المبدع أولاً:

إدارة حقوق المبدعين بدقة من خلال تنفيذ رمز AIRA (أصول حقوق الذكاء الاصطناعي).

نظام توزيع مكافآت آلي وشفاف للغاية يتم التحكم فيه عن طريق العقود الذكية.

خلق فرص جديدة للدخل من خلال تعزيز الأعمال المشتقة والفوائد العرضية.

2. ذكاء اصطناعي توليدي عالي الجودة متخصص في الأنمي:

مولدات صور الأنمي عالية الجودة وبدقة بأعلى المعايير في الصناعة.

نماذج سلسلة زمنية مبتكرة تمكن من إنتاج الرسوم المتحركة في الوقت الفعلي.

دعم الإنتاج الشامل من خلال التوليد المتعدد الوسائط الذي يجمع بين النص والصوت والصور.

3. حل الطبقة 2 المملوكة "شبكة الأنمي":

معالجة المعاملات بأكثر من 100 مرة من السرعة التقليدية.

ضمان أمن البيانات والخصوصية باستخدام التشفير.

وظائف فريدة تم تحسينها لسير عمل إنتاج الأنمي.

4. النظام الإيكولوجي الشامل والحوكمة:

مجتمع متنوع من المبدعين واستوديوهات الأنمي ومطوري الذكاء الاصطناعي والمشجعين وحاملي الحقوق.

اتخاذ القرار الديمقراطي من قبل حاملي الرموز.

نظام حوافز يعزز الابتكار التكنولوجي المستمر وتوسيع السوق.

الورقة البيضاء: https://whitepaper.animechain.ai/

مؤتمر IVS Crypto 2024 KYOTO: https://www.ivs.events/crypto

ستجمع Animechain.ai بين أحلام المبدعين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفتح آفاق جديدة في صناعة الأنمي. يرجى زيارة موقعنا الرسمي (https://animechain.ai/) لمزيد من المعلومات.

معلومات الشركة

اسم الشركة: Animechain LLC

المقر الرئيسي للشركة: طوكيو

التأسيس: فبراير/شباط 2024

الرئيس التنفيذي: شوهي ميس

مجال العمل: تطوير "Animechain.ai"، وهو مشروع لدعم الأنشطة الإبداعية للمبدعين باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين

حول Animechain.ai

الموقع الرسمي: https://animechain.ai/

الأسئلة الشائعة: https://medium.com/@anime_chain/anime-chain-faq-english-version-7bb1b4ae83bb

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2454419/Animechain.jpg