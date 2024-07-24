Antaisolar تحتل المرتبة الثانية عشرة في شحنات أنظمة تتبع الطاقة الشمسية العالمية

Antaisolar Ranks 12th in Global Solar Tracker Shipments and Ranks 8th in Single-axis Distributed PV Tracker Market

شيامن، الصين ، 24 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- نشرت شركة "إس آند بي جلوبال" (S&P Global) تقرير سوق أنظمة تتبع الطاقة الشمسية لعام 2024 ، ما كشف عن حلول شركة "أنتاي سولار" (Antaisolar) في المرتبة رقم 12 في شحنات أنظمة تتبع الطاقة الشمسية العالمية لعام 2023 ، واحتلالها المرتبة رقم 8 في سوق أنظمة التتبع الكهروضوئية الموزعة على محور واحد ، واحتفاظها بالمراكز العشرة الأولى في الأسواق الإقليمية بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الجنوبية، وإسبانيا، والهند. يؤكد هذا الإنجاز على مكانة "أنتاي سولار" الرائدة عالميًا ووجودها القوي في السوق ، مما يعكس علامتها التجارية القوية وتفوق منتجاتها في قطاع أنظمة تتبع الطاقة الشمسية.

وفقًا للتقرير ، تؤدي "أنتاي سولار" أيضًا أداءً جيدًا بشكل استثنائي في الأسواق الرئيسية؛ حيث تحتل المرتبة الرابعة في الهند ، والسادسة في البرازيل ، والثانية في أوزبكستان، والتاسعة في إسبانيا. لا تبرز التصنيفات قيادة "أنتاي سولار" في هذه الأسواق الرئيسية فحسب ، بل تعكس أيضًا نجاح الاستراتيجية الدولية للشركة واختراقها العميق في سوق أنظمة التتبع العالمية.

في سوق تتبع الطاقة الشمسية الذي يشهد منافسة متزايدة باستمرار، حققت "أنتاي سولار" نموًا قويًا من خلال التركيز على الابتكار وتفوق الخدمة. تقدم الشركة حلاً واحدًا كاملاً لدورة الحياة لمشاريع أنظمة التتبع الكهروضوئية. المنتج هو العنصر المركزي في الحل الواحد ، حيث تقوم "أنتاي سولار" باستمرار بتحديث التكنولوجيا لمعالجة سيناريوهات التطبيق المتنوعة. تتضمن محفظتها نظام التتبع أحادي المحور بصف واحد من الألواح الكهروضوئية "تي إيه آي سيبمل" (TAI-Simple) ، و نظام التتبع أحادي المحور بصفين من الألواح الكهروضوئية "تي إيه آي يونيفيرسال" (TAI-Universal)، وخوارزمية التتبع الذكية (AT 3.0). تعمل الحلول على تبسيط النشر ، وتم تصميمها للحفاظ على الحد الأدنى من الصيانة ، وتوفير تكاليف التركيب، والتشغيل، والصيانة، مع القضاء على وقت التوقف عن العمل. تتفوق أنظمة تتبع سلسلة "أنتاي سولار تي إيه آي" (Antaisolar TAI) أيضًا في التضاريس والظروف الجوية الصعبة ، مما يضمن إيرادات موثوقة ومحسنة. إن قدرة السلسلة على التكيف والموثوقية تجعلها خيارًا مفضلًا على الصعيد العالمي ، خاصةً مع انخفاض توافر الأراضي المسطحة والمواتية.

وبالإضافة إلى تكنولوجيا التتبع ، يتم دعم حل نظام التتبع الواحد من "أنتاي سولار" بخدمات شاملة تتنوع من تصميم المشروع، وتمويله إلى التسليم، والتركيب، والتشغيل، والصيانة، والممارسات المنخفضة الكربون. إن مراكز التسليم والخدمات العالمية الثمانية للشركة الموجودة استراتيجيًا في إسبانيا، والهند، والسعودية، وغيرها من المناطق الرئيسية تجعل "أنتاي سولار" تقدم دعمًا محليًا ومهنيًا وفي الوقت المناسب للمشاريع العالمية. علاوةً على ذلك ، تعطي "أنتاي سولار" الأولوية لمتطلبات المحتوى المحلي ، كما يتضح من تأسيسها الأخير لمصنع في جدة ، بالمملكة العربية السعودية.

مع استمرار "أنتاي سولار" في الابتكار وتوسيع وجودها في السوق ، فإنها لا تزال ملتزمة بتوفير حلول تتبع الطاقة الشمسية المتطورة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للصناعة. بالتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين ، تهدف "أنتاي سولار" إلى دفع مبادرات الطاقة النظيفة والمساهمة في مستقبل أكثر خضرة.

لمزيد من المعلومات: www.antaisolar.com تواصل معنا: [email protected]

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