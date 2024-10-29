Antaisolar تعلن عن إنشاء مشروع مشترك ومصنع في المملكة العربية السعودية مع Bahra Electric

الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر، أقيم معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر 2024 للملكة العربية السعودية (Solar & Storage Live KSA 2024) في الرياض، المملكة العربية السعودية. خلال المعرض، أعلنت Antaisolar عن توقيع اتفاق مع Bahra Electric لإنشاء شركة ومصنع مشترك (JV) في جدة، المملكة العربية السعودية، مما يمثل خطوة مهمة في مسيرة إنتاج Antaisolar للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

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Bahra Electric هي مجموعة صناعية رائدة مقرها في جدة، المملكة العربية السعودية، وهي ذات مكاتب دولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. تأسست الشركة في عام 2008 في مدينة بحرة الصناعية، وتحتل مساحة 500,000 متر مربع، وتوفر مقرًا مناسبًا لمصنع ومستودع المشروع المشترك بين أنطاي والبحرة. وبالاستفادة من وجود شركة Bahra القوي وامتلاكها مصنعًا خاصًا بها في جدة، يهدف المشروع المشترك إلى تحقيق أهداف إنتاجية تصل إلى 8 جيجا واط سنويًا بحلول عام 2025، و15 جيجا واط سنويًا بحلول عام 2026، و24 جيجا واط سنويًا بحلول عام 2027 على التوالي.

لا تقتصر فلسفة هذا التعاون المشترك على توفير أعلى تقييم للمحتوى المحلي في السوق، بل تمتد أيضًا إلى الشراكة مع منتجي الطاقة المستقلّين (IPPs) ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPCs) لحل جميع تحديات مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بدءًا من استكمال تصميم التفاصيل، ومدة التسليم، والخدمات اللوجستية، والتنفيذ، وصولًا إلى الحفاظ على أعلى معدل تشغيل متاح للمشاريع.

قال Gabriel Wong، نائب رئيس شركة Antaisolar: "يمثل مشروعنا المشترك مع شركة Bahra في سوق المملكة العربية السعودية للطاقة الشمسية قوة التعاون بين الإنتاج المحلي الاحترافي والابتكار العالمي. ومن خلال الشراكة مع شركة محلية قوية ومؤثرة للغاية وراسخة الجذور في المملكة العربية السعودية، سنتمكن من الاستفادة من ثروة من الأفكار والموارد والعلاقات التي لا تقدر بثمن والتي ستؤدي دورًا مهمًا في التنفيذ الناجح لمشاريعنا ".

إن شركة Antaisolar، الخبيرة في حلول أنظمة التركيب الذكية الرقمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، هي شركة رائدة في حلول الطاقة المتجددة المتخصصة في التحكم في الهيكل والأتمتة، وهي واحدة من أفضل عشرة علامات تجارية لنظام التتبع في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، ستواصل Antaisolar العمل مع شركائها لبناء نظام بيئي للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، مما يساهم في تحول الطاقة العالمي والتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.antaisolar.com/

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