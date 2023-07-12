Anviz تطلق الجيل التالي من حلول التحكم في الوصول التي تعمل بنظام OSDP، مما يضع معايير جديدة للصناعة

يونيون سيتي، كاليفورني, 12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- شركة Anviz ، وهي شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية الذكية الاحترافية والمتقاربة، أعلنت عن إطلاق الجيل التالي من حلول التحكم في الوصول المدعومة ببروتوكول الأجهزة المراقبة المفتوحة (OSDP). العرضان الجديدان – جهاز التحكم في الوصول أحادي الباب SAC921 وقارئ لوحة المفاتيح C2KA-OSDP RFID – هما نظامان للمستقبل ومزودان بأحدث التقنيات والميزات الذكية. يسعى كلا الحلين إلى ضمان سلامة العملاء وراحة البال، وتوفير حل أمني شامل لعالم اليوم الحديث.

Anviz OSDP Structure

قال Felix، مدير المنتجات في Anviz: "أدت المخاوف المتزايدة المحيطة بأمن البيانات الشخصية إلى زيادة الوعي بأهمية السلامة الرقمية في السنوات الأخيرة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في معايير السلامة لتخزين البيانات ونقلها". "بهدف أخذ زمام المبادرة في تغيير كيفية حماية البيانات الشخصية، أطلقنا أحدث حلولنا القائمة على OSDP والمجهزة بميزات مصممة خصيصًا للشركات التي تبحث عن أنظمة تحكم في الوصول أكثر تقدمًا. ونعتقد أيضًا أن SIA OSDP، وهو المعيار الأكثر شهرة على نطاق واسع لأنظمة التحكم في الوصول، سيلعب دورًا محوريًا في معالجة المخاوف الأمنية من خلال تمكين الشركات المصنعة من تقديم خيارات أمنية معززة بوظائف متنوعة للمستخدمين العالميين".

جهاز التحكم في الوصول أحادي الباب SAC921

SAC921 هو نظام للتحكم في الوصول مدعوم من PoE يوفر مرونة وبساطة كبيرة مع مجموعة واسعة من واجهات التحكم في الوصول التي تدعم إدخال الإنذار وأمن المحيط والتحكم في الجهاز. يوفر SAC921 ترقية ثورية لأنظمة التحكم في الوصول التقليدية القائمة على Wiegand، مما يعمل على تبسيط عمليات الجهاز بشكل كبير مع توفير ميزات أمان محسنة وتوافق أفضل مع الجهات الخارجية.

نظرًا لاعتماد PoE و OSDP وبرامج الإدارة المدمجة، فإن تثبيت SAC921 أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. عبر نظام التحكم عن بعد CrossChex من Anviz، يُمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى مجموعة أكثر شمولًا من خيارات الأمان، مثل التحقق من هوية الموظفين، والتحكم في الوصول، ونظام إدارة الحضور والانصراف، مما يمنح قدرات أمنية قوية وقابلة للتخصيص.

قارئ لوحة المفاتيح C2KA-OSDP RFID

يبشر قارئ لوحة المفاتيح C2KA-OSDP RFID بعصر جديد من الوصول إلى رمز PIN، مما يوفر راحة لا مثيل لها لكل من المستخدمين المعتمدين والزوار على حد سواء. يتجاوز القارئ المتطور التحكم التقليدي في الوصول من خلال دعم المصادقة متعددة العوامل مع التكامل السلس لمختلف بيانات الاعتماد وطرق الوصول.

أصبحت قدرات الأمان المتقدمة لقارئ لوحة المفاتيح ممكنة بفضل OSDP ، مما يؤمن الاتصالات ويحمي من الاختراقات. على عكس الأنظمة التقليدية القائمة على Wiegand، تتيح الأجهزة التي تعمل بنظام OSDP الاتصال ثنائي الاتجاه بين وحدات التحكم وقارئات البطاقات باستخدام RS485، مما يسمح بمراقبة حالة قارئ البطاقات في الوقت الفعلي. يتيح ذلك لبرنامج التحكم في الوصول مراقبة البيانات والتحكم فيها وتشفيرها بين وحدة التحكم في الوصول وقارئ البطاقات، مما يوفر حماية متقدمة من العبث وتتبع الاستخدام.

تأتي القيمة الرئيسية لبرنامج OSDP من مرونته الفائقة. لم تعد البيانات المشتركة بين التحكم في الوصول إلى OSDP والقراء تقتصر على حقول البيانات ذات الطول الثابت، مثل 24 أو 36، مع تشفير AES128 الذي يضمن أمانًا أعلى للبيانات. وبصفتها عضوًا في SIA، تعتزم Anviz تقديم المزيد من منتجات SIA OSDP المعتمدة إلى الأسواق العالمية، مما يسمح للعملاء في جميع أنحاء العالم بالاستمتاع بأمان أعلى ووظائف أكثر وسهولة أكبر في الاستخدام وزيادة قابلية التشغيل البيني التي توفرها OSDP.

من المقرر إطلاق حل التحكم في الوصول المجمع الذي يجمع بين وحدة التحكم في الوصول SAC921 وقارئ لوحة المفاتيح C2KA-OSDP RFID في النصف الثاني من عام 2023. تخطط Anviz أيضًا لترقية منتجاتها لدعم توافق أكبر مع حلول الطرف الثالث. سيتم تصميم هذا لتلبية احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك التعليم والحكومة والعقارات التجارية وتجارة التجزئة والتصنيع والرعاية الصحية ومستخدمي الضيافة، مما يتيح لهم الوصول إلى تجربة شاملة ومتكاملة للتحكم الأمني.

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