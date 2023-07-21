Anviz تكشف عن IntelliSight، وهو حل المراقبة بالفيديو القائم على السحابة الموزعة يعد بمزيد من البساطة والسلامة وإمكانية الوصول

يونيون سيتي، كاليفورنيا، 21 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Anviz المزود الرائد للحلول الأمنية الذكية الاحترافية والمتقاربة، أعلنت مؤخرًا عن إطلاق IntelliSight وهي أحدث عروضها للمراقبة بالفيديو والتي تسخر قوة السحابة الموزعة وتقنية 4G لإنشاء حل أمني شامل يوفر تنوعًا وأمنًا وقدرات تحليل بيانات لا مثيل لها. الآن، يمكن للمستخدم الاستمتاع بالتخزين السحابي المجاني لمدة عام واحد (الاحتفاظ بالفيديو على أساس الحدث لمدة 7 أيام).

Cloud-based Smart Surveillance Management Platform

يجمع حل إدارة المراقبة بالفيديو السحابي Anviz IntelliSight بين منصة إدارة المراقبة بالفيديو الموزعة القائمة على السحابة الخاصة بـ Anviz مع كاميرات الذكاء الاصطناعي من سلسلة iCam لتزويد العملاء بأداء مراقبة شامل ومرن. يعد هذا الحل، المزود بأفضل تحليلات وتصنيف للفيديو، خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

قال Mike، مدير المنتجات في IntelliSight: "تمثل ولادة حل IntelliSight علامة فارقة في سنوات جهدنا لتوفير أنظمة أمان موثوقة ومتعددة الاستخدامات للمستخدمين العالميين". "نعتقد أن الحل، الذي يعتمد تطويره على حلولنا الأمنية الرائدة في الصناعة والتي أثبتت نجاحها في السوق العالمية، سيملأ فجوة السوق حيث يسعى العملاء إلى نظام مراقبة بالفيديو سحابي شامل يمكنه حماية ممتلكاتهم دون إضافة تكاليف غير ضرورية إلى ميزانياتهم".

تم تصميمه لنشر بسيط وقابلية في التوسع

يفيد حل IntelliSight بشكل كبير كل من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال القضاء على الحاجة إلى الأجهزة الزائدة والمعقدة في الموقع والتي تُستخدم بشكل تقليدي لإعداد نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة كما أنه يبسط خطوات النشر، ويحافظ على التكاليف عند الحد الأدنى للمستخدمين. في حين يُمكن للعملاء ببساطة توصيل الكاميرات مباشرة بالإنترنت من أجل مراقبة سهلة وبدون فشل، فإن الحل يسمح لهم أيضًا بتوسيع نطاق نظام المراقبة الخاص بهم بسهولة دون الحاجة إلى عملية إضافية للتخزين وتركيب أجهزة الشبكة وتصحيح الأخطاء.

الوصول الفوري من الأجهزة المحمولة

تعني البنية السحابية لـ IntelliSight أن المستخدمين يتمتعون بحرية الوصول بسهولة إلى نظام المراقبة من أي مكان وفي أي وقت. عبر الإنترنت وبروتوكول نقل P2P الفعال الذي طورته Anviz، يتمتع المستخدمون بخيار عرض مراقبة الفيديو في الوقت الفعلي وإدارة الأجهزة في المنزل والمكتب دون أي قيود، مقترنًا بهاتف محمول مُصمم خصيصًا لهذا الغرض يسمح بالوصول عن بُعد دون عناء والتحكم أثناء التنقل، وإبقاء المستخدمين على اتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومنحهم راحة البال مع قدر أكبر من الراحة وسهولة التشغيل.

التخزين الموسع مع النسخ الاحتياطي للبيانات السحابية

يُمكن IntelliSight المستخدمين من تخزين لقطات الحدث المهمة بأمان في الخوادم السحابية التي توفر خيارات تخزين قابلة للتوسيع ومرنة، مما يلغي الحاجة إلى تثبيت أجهزة إضافية لبيانات الوسائط. بالإضافة إلى ذلك، يقلل التخزين السحابي من IntelliSight من خطر فقدان البيانات في حالة فشل الأجهزة المحلية، مع ميزات مثل تكرار البيانات والتعافي من الكوارث التي تقدم ضمانًا إضافيًا لأمن البيانات.

تحليلات الفيديو المتقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

من خلال الاستفادة من أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة من Anviz، يمكن لنظام IntelliSight تقديم وظائف متقدمة لتحليل البيانات لتعزيز كفاءة ودقة أنظمة الأمان بشكل كبير. يمكن للميزات الذكية للأنظمة تحديد وتصنيف النشاط المشبوه، وتصنيف الأشياء، وتوفير المعلومات الهامة في الوقت المناسب التي تمكن المستخدمين من تحديد المخاطر المحتملة والاستجابة لها بسرعة، وتبسيط عملياتهم الأمنية مع توفير الحماية الشاملة لأصولهم.

"أحد أكبر العوامل التي تميز Anviz عن منافسيها هو المزايا التكنولوجية والمعمارية لمنتجها، والتي تسمح لنا أيضًا بالريادة في تطوير جيل جديد من أنظمة الأمان التي تعمل بتقنية إنترنت الأشياء الذكية والتكنولوجيا السحابية. بعد أن شجعنا المتبنين الأوائل لحل IntelliSight الذين قالوا إنه تجاوز توقعاتهم من حيث التكاليف والجودة والبساطة، نأمل أن يمهد هذا الحل الطريق لدخولنا إلى سوق أمريكا الشمالية، وهو نقطة انطلاق أخرى نحو سوق نظام المراقبة العالمي الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار".

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المنصب الوظيفي: خبير تسويق

الاسم: Nic Wang

الهاتف: ‎+86 15541141093

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