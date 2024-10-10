Apacer وHyperdist تدخلان في شراكة استراتيجية للتوسع في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط

تايبيه, 10 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Apacer، الرائدة عالمياً في حلول التخزين الرقمي، أن تعلن عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة Hiperdist، وهي موزعة تكنولوجيا المعلومات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). يهدف هذا التعاون إلى تعزيز حضور Apacer في هذه المناطق من خلال الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لـ Hiperdist وخبرتها في السوق.

Apacer and Hiperdist Partner to Expand Their Reach in Africa and the Middle East.

قال عادل علي، المدير العام لشركة Hiperdist: "نحن سعداء لتوحيد جهودنا مع Apacer لتقديم حلول الذاكرة والتخزين الاستثنائية الخاصة بهم لعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع التزامنا بتقديم تقنيات متطورة تمكّن الشركات وتدفع طور الابتكار. وإن Hiperdist توفر نطاق وصول لا تجاريها فيه شركة أخرى، بفضل وجودها في 44 دولة بدعم من 50 مكتبًا مملوكًا بالكامل و 4 مراكز لوجستية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يضمن إتاحة منتجات Apacer للشركات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة".

شدد Gibson Chen، المدير العام لشركة Apacer، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "نعتقد أن الشرق الأوسط وأفريقيا مناطق ذات إمكانات هائلة. لذلك، نهدف إلى فتح فرص جديدة من خلال التعاون الوثيق مع Hiperdist. ومع أكثر من 27 عامًا من الخبرة، قامت Apacer ببناء مجموعة متنوعة من المنتجات التي استطاعت عبرها اكتساب ثقة العملاء في جميع أنحاء العالم. أصبحت Apacer الآن، من خلال تعاونها مع Hiperdist، مستعدة للوصول إلى أسواق جديدة بشكل أكثر فعالية وتوسيع نطاق وصولها العالمي".

تجمع هذه الشراكة بين خبرة Apacer في حلول 3D NAND Flash المتخصصة والعامة وتستند إلى حضور Hiperdist المحلي القوي ومعرفتها العميقة بالسوق، وتهدف إلى تزويد العملاء بمنتجات وخدمات أكثر تخصيصًا. من خلال العمل معًا، تشعر الشركتان بالثقة في قدرتهما على تعزيز تجارب العملاء من خلال توفير الوصول السريع إلى حلول التخزين المبتكرة. ومن المتوقع أن يوفر هذا التعاون قيمة مضافة ليس فقط للعملاء، ولكن أيضًا للموردين وأصحاب المصلحة، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نمو كبير في الحصة السوقية في جميع أنحاء المنطقة.

ستعمل Apacer وHiperdist معًا على توسيع نطاق الوصول إلى حلول Apacer المبتكرة من خلال قنوات متنوعة في هذه المناطق، مما يمكّن المستخدمين من التنقل في العصر الرقمي الحالي. لا يقتصر التزام الشراكة برعاية نمو الأعمال فقط، ولكن أيضًا بإثراء حياة المستخدمين المنزليين من خلال تقديم حلول تخزين سهلة الاستخدام وفعالة تلبي احتياجاتهم اليومية. ومع استمرار الشراكة في استكشاف المبادرات المشتركة المستقبلية وحملات التسويق المشترك، من المقرر أن تعمل على توسيع نفوذها في السوق وتقديم قيمة جديدة للعملاء والموردين وأصحاب المصلحة.

للتواصل: Mei Lin، [email protected]

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