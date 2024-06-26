APIX و RBI تنضمان إلى Forces لدفع الابتكار المالي من خلال مؤتمر هاكاثون HaRBInger 2024

سنغافورة, 26 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت APIX headquarted in Singapore، المنصة الابتكارية التعاونية العالمية الرائدة للمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في أكثر من 90 دولة، اليوم عن شراكتها مع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من أجل استضافة مؤتمر هاكاثون HaRBInger 2024 المرموق. ويهدف هذا التعاون التاريخي إلى جمع ألمع العقول من جميع أنحاء العالم لتطوير حلول متطورة تعزز من أمن وشمول النظام الإيكولوجي المالي.

في إطار المواضيع الشاملة لمكافحة الاحتيال والشمول المالي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، يتحدى مؤتمر الهاكاثون المشاركين في معالجة أربعة بيانات مشكلة حاسمة تركز على الكشف عن الاحتيال في الوقت الحقيقي، وضمان عدم الكشف عن هوية المعاملات، وتحديد حسابات الأشخاص الوهميين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المعاملات المالية.

قال Umang Moondra، الرئيس التنفيذي لـ APIX، "في منصة APIX Platform، نحن متحمسون وفخورون بالشراكة مرة أخرى مع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لمؤتمر HaRBInger". "لقد قاد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) منذ البداية في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ويركز HaBRInger 2024 على التحديات الحرجة المتعلقة بتعزيز الأمن، والنزاهة، والشفافية، والثقة، والشمولية في المعاملات الرقمية، وذلك بمثابة دليل على الدور القيادي الذي يقومون به ".

بصفتها منصة موثوقة تستخدمها البنوك والهيئات التنظيمية الكبرى في جميع أنحاء العالم، تتمتع APIX بمكانة فريدة لتمكين المبتكرين وتسريع رحلتهم نحو إحياء الأفكار المبتكرة. بالاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة (AI/ML)، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتحليلات البيانات، وغيرها، ستتاح للمشاركين في HaRBInger 2024 الفرصة لإنشاء حلول تقود إلى تغيير هادف وتترك تأثيرًا مستدامًا على صناعة الخدمات المالية.

يرحب مؤتمر الهاكاثون بالأفراد والفِرَق والمؤسسات من خلفيات ومناطق جغرافية متنوعة للمشاركة، مما يوفر منصة لعرض مهاراتهم على الصعيد العالمي. مع جوائز مثيرة متاحة للفوز بها، تشمل 4000000 روبية هندية (حوالي 48000 دولار أمريكي) للفائز في كل فئة من فئات بيان المشكلة وجائزة خاصة قدرها 2000000 روبية هندية (حوالي 24000 دولار أمريكي) لأفضل فريق نسائي، فإن الفرص هائلة.

بدأ التسجيل في HaRBInger 2024 في 7 يونيو 2024، وسيتكشَّف في أربع مراحل مثيرة على منصة APIX: فحص الإدخالات، والقائمة المختصرة لتطوير الحلول، وتطوير الحلول مع التوجيه والدعم، واختيار الفائزين.

لا تُفوِّت هذه الفرصة للتعاون مع المبتكرين من ذوي التفكير المماثل، والتعرف على رواد الصناعة، وتشكيل مستقبل التمويل على منصة APIX.

للاستفسارات الإعلامية أو التفاصيل الإضافية حول HaRBInger 2024، يُرجى التواصل على [email protected] .

لمزيد من المعلومات والتسجيل الآن، تَفضَّل بزيارة HaRBInger 2024 على: https://hackolosseum.apixplatform.com/h1/harbinger2024

نبذة عن شركة APIX:

تُعَد APIX بمثابة منصة ابتكار تعاونية للتكنولوجيا المالية والمبتكرين في أكثر من 90 دولة، وهو ما يُمكِّن المؤسسات المالية من تسريع رحلة الابتكار الخاصة بها.

تَستخدم البنوك الكبرى، وشركات التأمين، والهيئات التنظيمية في العالم APIX من أجل اكتشاف الحلول، واختبارها، وتقييمها بسرعة من خلال تنفيذ برامج ابتكار شاملة، والتي تشمل تحديات الابتكار ومؤتمرات الهاكاثون.

الأفكار في كل مكان. اطرح أفضل الأفكار على الطاولة مع APIX.

تَعاوَّن للابتكار اليوم على www.apixplatform.com.