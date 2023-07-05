apoQlar تؤمن جولة تمويل بقيادة YZR Capital، ويحدث ثورة في الرعاية الجراحية من خلال الشراكات

هامبورغ، ألمانيا, 5 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- نجحت apoQlar، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، في تأمين جولة تمويل بقيادة شركة رأس المال الاستثماري YZR Capital، المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا الصحية. يؤكد هذا الاستثمار الكبير على إمكانات منصة الواقع المعزز المتقدمة من apoQlar، وهي VSI HoloMedicine®. سيتم استخدام التمويل لتوسيع نطاق إصدار البرنامج الجديد، VSI HoloMedicine® الإصدار 2.0، مما يزيد من تحسين التخطيط الجراحي والتعليم الطبي ونتائج المرضى.

HoloMedicine® ASAP: The Future of Hospitals

قال Sirko Pelzl، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في apoQlar: "يسعدنا تلقي التمويل من YZR، وهي شركة رأس مال استثماري ألمانية رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية." "لا يؤكد هذا الاستثمار على إمكانات منصة الواقع المعزز الخاصة بنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية مهمتنا لتحسين الرعاية الجراحية. نحن واثقون من قدرتنا على دفع الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا وإحداث تأثير كبير على قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم."

ستمكن الشراكة مع YZR Capital شركة apoQlar من زيادة تعزيز تقنية الواقع المعزز الخاصة بها، وتعزيز وجودها في السوق، وتوسيع بصمتها العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم الاستثمار جهود apoQlar التعاونية مع مقدمي الرعاية الصحية والفرق الجراحية لتحسين نتائج المرضى وتعزيز الممارسات الجراحية.

كما شكلت apoQlar شراكة رائدة مع النظام الصحي للجامعة الوطنية (NUHS)، و Singtel، و Infocomm Media Development Authority (IMDA) و Microsoft في سنغافورة لتنفيذ بنية HoloMedicine® ASAP ، والتي تعد جزءًا من برنامج NUHSHoloMedicine®. تستخدم هذه المبادرة التعاونية حوسبة Azure الخاصة متعددة الوصول (MEC) وتقنية Azure الخاصة السحابية وتقنية 5G، مما يتيح للجراحين الاستفادة من القدرات الغامرة لمنصة VSI HoloMedicine® من خلال سماعات الواقع المختلط مثل HoloLens 2 وغيرها من أجهزة الواقع الممتد (XR).

وأضاف Sirko Pelzl: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من برنامج NUHS HoloMedicine® ASAP". "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في استخدام التكنولوجيا لرفع مستوى رعاية المرضى وإحداث ثورة في مجال الطب. ونعتقد أن هذه المبادرة الرائدة ستلهم مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لتبني حلول الواقع المعزز ودفع الابتكار."

تجسد شراكة apoQlar مع NUHS التزامًا مشتركًا بدفع حدود التكنولوجيا الطبية وتحويل مشهد الرعاية الصحية. يمهد هذا التعاون الطريق لمؤسسات الرعاية الصحية العالمية لاحتضان فوائد منصة VSI HoloMedicine®، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الممارسات الطبية وتقديم رعاية استثنائية للمرضى.

لمزيد من المعلومات حول apoQlar ومنصة الواقع المعزز، VSI HoloMedicine®، يرجى زيارة: apoQlar.com

الفيديو: https://youtu.be/QmDl_ttxpJk

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1959037/4148265/apoQlar_Logo.jpg

اسم الاتصال: Sirko Pelzl، المدير التنفيذي

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: ‎040 24192779

apoQlar GmbH SOURCE