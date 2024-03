APPIS 2024: اجتماع الأطراف المعنية في مجال الرعاية الصحية لتحديد أولويات العمل من أجل تحقيق نتائج أفضل للمرضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

منذ عام 2021، جمعت منصة APPIS أكثر من ألفي شخص من أكثر من 65 دولة من أجل التصدي للعقبات أمام خدمات الرعاية الصحية.

وسيتناول أكثر من 40 متحدثًا من خبراء الرعاية الصحية موضوعات مهمة بدءًا من محو الأمية الصحية وتشكيل السياسات الصحية والاستعداد للمستقبل في قمة APPIS 2024 .

يعد برنامج APPIS للمبتكرين وبرنامج APPISx المحلي أيضًا من المكونات الرئيسية ل APPIS ، والتي ستجمع الأطراف المعنية في الرعاية الصحية معًا على مدار العام لإحداث تأثير إيجابي في حياة المرضى.

سنغافورة، 11 مارس 2024 /PRNewswire/ – ستُعقد القمة السنوية لمنصة التحالف والشراكات من أجل حلول المرضى (APPIS)، التي شارك في إنشائها مجلس APPIS 2024 وبتمويل من شركة Novartis، يومي الثلاثاء 19 مارس والأربعاء 20 مارس 2024، من الساعة 15:00 إلى 18:00 (بتوقيت جرينتش+8). وتهدف القمة إلى تسهيل إقامة شراكات هادفة لمعالجة العقبات أمام خدمات الرعاية الصحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

قمة APPIS 2024

هذا العام، ستضم قمة APPIS أكثر من 40 متحدثًا، بما في ذلك خبراء الرعاية الصحية وقادة الحفاظ على حقوق المرضى وصانعي السياسات والصحفيون المتخصصون في المجال الصحي. تشمل الجلسات البارزة حلقة نقاش بعنوان "Unlocking Insights: Innovations in Real World Data Utilization" (إطلاق العنان للرؤى: الابتكارات في استخدام بيانات العالم الحقيقي) بإدارة Julie Cini، قائدة الإرث العالمي في Advocacy Beyond Borders وجلسة "Lessons & Success in Patient Self-Advocacy" (الدروس والنجاحات في المناصرة الذاتية للمرضى) بإدارة Meredith Cummins، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة NeuroEndocrine Cancer في أستراليا. ويتضمن جدول الأعمال جلسات نقاش مباشرة، ودردشات جانبية، وعروضًا تقديمية، تركز على المواضيع الرئيسية الثلاثة المتمثلة في محو الأمية الصحية، وصياغة السياسات الصحية، والاستعداد للمستقبل.

"إن التحديات التي تعترض طريق الرعاية الصحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا متنوعة ومعقدة. وقال Rod Padua رئيس شركة Touched By Max. Inc في الفلبين والمستشار الإستراتيجي لـ APPIS 2024: "كثيرًا ما يواجه المرضى عقبات صعبة، بدءًا من المعلومات الصحية الخطأ إلى السياسات الصحية المعقدة والتي عفا عليها الزمن والتي تؤدي إلى خدمات رعاية صحية دون المستوى اللائق. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، جمعت منصة APPIS بين أطراف نظام الرعاية الصحية - وكل ذوي الصلة - للتعاون في التصدي لأكبر العقبات التي يواجهها المرضى في منطقتنا، وقد شهدنا بالفعل تأثيرًا إيجابيًا في ظروف المرضى على أرض الواقع."

منذ عام 2021، قامت APPIS بالجمع بين أكثر من ألفي شخص، منهم من ينتمون إلى منظمات المرضى وواضعي السياسات وجهات الدفع والأطباء والأكاديميين، وذلك من أجل تيسير تبادل المعرفة وتشكيل شراكات بشأن الابتكارات والحلول التي تصب في مصلحة المرضى. وتهدف APPIS إلى إعلام وإلهام وتحفيز العمل التعاوني لمعالجة العقبات أمام خدمات الرعاية الصحية من خلال البرامج والمبادرات التي تقام على مدار العام. تمهد قمة APPIS الافتراضية على مستوى المنطقة الطريق لبرنامج APPIS للمبتكرين وبرنامج APPISx المحلي ومركز موارد APPIS عبر الإنترنت.

برنامج APPIS للمبتكرين تم إطلاقه في عام 2022 لدعم منظمات المرضى في توسيع نطاق حلولها المبتكرة. وفي كل عام، تقوم لجنة من قادة المرضى وخبراء الرعاية الصحية بتقييم الطلبات المقدمة باستخدام معايير التأثير والابتكار وإمكانية التوسع والملاءمة للفئة والتقدم المُحرز. وسينضم الفائزون في برنامج APPIS للمبتكرين إلى شراكة مدتها عام واحد مع Novartis، والتي ستوفر التدريب على أيدي خبراء المجال، وزيادة الرؤية عبر منصة APPIS، والدعم المالي لتوسيع نطاق حلول المرضى المبتكرة التي يصممونها. سيتم فتح باب التقديم لبرنامج APPIS للمبتكرين لهذا العام في الفترة من 20 مارس إلى 5 أبريل، وسيُعلن عن الفائزين في يونيو 2024.

برنامج APPISx المحلي يعمل على تعزيز المشاركات على المستوى القطري من خلال الجمع بين منظمات المرضى والأطراف المعنية بالرعاية الصحية لتحفيز الحلول الموجهة نحو العمل والتي تعالج العقبات أمام خدمات الرعاية الصحية. تشمل الإنجازات البارزة إنشاء برنامج APPISx المحلي في الهند لأول منظمة لمرضى القلب والأوعية الدموية في البلاد، ومؤسسة Heart Health India، وورشة عمل برنامج APPISx المحلي في الفلبين لتعزيز تقديم مشروع "National Psoriasis Care Bill " (قانون رعاية مرضى الصدفية الوطني) إلى الكونجرس، ودمج برنامج APPISx المحلي في تايوان لآراء المرضى في عملية Health Technology Re-assessment (HTR) (إعادة تقييم التكنولوجيا الصحية) في تايوان.

وفي عام 2024، ستُعقد 16 جلسة تابعة لبرنامج APPISx المحلي في مختلف المناطق، في كوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا وتايوان ومصر والهند والفلبين وفيتنام وماليزيا واليابان وتايلاند وجنوب أفريقيا ودول في الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بناءً على جلسات برنامج APPISx المحلي الـ 11 التي عقدت العام الماضي.

قالت Ruth Kuguru، المديرة التنفيذية للاتصالات والمشاركة، بشركة Novartis لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعدُّ نظم الرعاية الصحية شبكة معقدة من الأطراف المعنية التي تجتمع معًا لخدمة المرضى. ومع ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من حالات تتنوع بين أمراض القلب والسرطان وحالات نادرة مثل ضمور العضلات الشوكي، لا يزالون يواجهون عقبات بشأن الوصول إلى المعلومات والرعاية التي يحتاجون إليها، وهذا يؤدي في النهاية إلى نتائج أسوأ. ومن أجل تغيير هذه المجريات من أجل المرضى في كل مكان، يجب علينا الحرص على العمل على تحقيق هدف جماعي يتمثل في التغلب على هذه العقبات. لذا يغمرني الفخر بشأن تضافر أطراف مجتمع APPIS معًا للمساعدة في تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وتحسين المساواة في تلقي خدمات الرعاية الصحية ويظل أمامنا الكثير من العمل، ولذا فأنا متحمسة لـ APPIS 2024 وكيف يمكننا الاستمرار في المساعدة في خلق تأثير إيجابي بصب في مصلحة المرضى."

ستُعقد قمة APPIS 2024 يومي 19 و20 مارس من الساعة 15:00 إلى الساعة 18:00 (بتوقيت جرينتش +8) في كل من اليومين.

وسوف تُبث الجلسات باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمات فورية إلى العربية والصينية واليابانية والكورية والتايلاندية والتركية والفيتنامية.

يمكن التسجيل من هنا: https://www.appisinitiative.com/appis-summit-2024

معلومات عن APPIS

تهدف منصة التحالف والشراكات من أجل حلول المرضى (APPIS) إلى تحقيق نتائج أفضل لمستهلكي الرعاية الصحية في أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الجمع بين مجتمعات المرضى والأطراف المعنية الرئيسية الأخرى في النظام البيئي للرعاية الصحية، مثل صناع السياسات وجهات الدفع والمجتمع الطبي والصحفيين في المجال الصحي والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا الصحية، لتحديد التحديات الرئيسية وأولويات الحلول القابلة للتنفيذ معًا لمعالجة العقبات أمام خدمات الرعاية الصحية. تتضمن منصة APPIS قمة APPIS السنوية على مستوى المنطقة، وبرنامج APPIS للمبتكرين، ومركز موارد عبر الإنترنت وبرامج APPISx المحلية، وهي برامج على مستوى الدولة تغطي موضوعات الرعاية الصحية ذات الأهمية المحلية. يتم تنظيم وتمويل APPIS من جانب شركة Novartis.



للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة appisinitiative.com .

معلومات عن Novartis

تُعدُّ Novartis شركة مبتكِرة في صناعة الأدوية؛ إذ نعمل كل يوم على وضع معايير أفضل لصناعة الأدوية لتحسين حياة الناس ومنحهم أعمارًا أطول، بحيث يتم تمكين المرضى واختصاصيي الرعاية الصحية والمجتمعات في معاركهم ضد الأمراض الخطيرة. وتصل أدويتنا إلى أكثر من 250 مليون شخص حول العالم.

شاركنا في النهوض بصناعة الأدوية: تفضل بزيارة https://www.novartis.com



