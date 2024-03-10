APPIS 2024: Sağlık Hizmeti Paydaşları Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da Daha İyi Hasta Sonuçlarına Yönelik Eylemlere Öncelik Vermek İçin Bir Araya Geliyor

2021 yılından bu yana APPIS platformu, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engelleri ele almak üzere 65'ten fazla ülkeden 2.000'den fazla kişiyi bir araya getirdi.

APPIS Summit 2024'te 40'ın üzerinde sağlık alanında uzman konuşmacı sağlık okuryazarlığı, sağlık politikalarının şekillendirilmesi ve geleceğe hazır olma gibi kritik konuları ele alacak.

APPIS çatısı altında yürütülen APPIS İnovatör Programı ve APPISx de hastalar için olumlu etki yaratmak üzere yıl boyunca sağlık paydaşlarını bir araya getirecek.

SINGAPUR, 11 Mart 2024 /PRNewswire/ -- APPIS 2024 Konseyi tarafından ortaklaşa oluşturulan ve Novartis tarafından finanse edilen 4. geleneksel Hasta İnovasyon ve Çözümler için İşbirliği ve Ortaklıklar (APPIS) Zirvesi 19 Mart Salı ve 20 Mart 2024 Çarşamba, Türkiye saatiyle 10:00 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Zirve, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'daki hastaların erişiminin önündeki engelleri ele almak için anlamlı ortaklıkları kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

APPIS 2024 is co-created by the APPIS 2024 Council and Novartis. APPISx India established the country’s first cardiovascular patient organization.

APPIS Zirvesi 2024

Bu yıl APPIS Zirvesi'nde sağlık uzmanları, hasta liderleri, kamu temsilcileri ve sağlık gazetecileri de dahil olmak üzere 40'ın üzerinde konuşmacı yer alacak. Önemli oturumlar arasında "İçgörülerin Kilidini Açmak: Gerçek Dünya Veri Kullanımında Yenilikler"Julie Cini'nin moderatörlüğünde, Küresel Miras Lideri, Sınırların Ötesinde Savunuculuk ve NöroEndokrin Kanser Avustralya CEO'su Meredith Cummins tarafından yönetilen "Hasta Öz Savunuculuğunda Dersler ve Başarı" yer alıyor. Gündem, sağlık okuryazarlığı, sağlık politikalarının şekillendirilmesi ve geleceğe hazır olma gibi üç ana temaya odaklanan canlı panel oturumları, sohbetler ve sunumlardan oluşmaktadır.

Touched By Max Başkanı. Filipinler A.Ş. ve APPIS 2024'ün Stratejik Danışmanı Rod Padua, "Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'daki sağlık hizmetleri sorunları çok çeşitli ve karmaşıktır. Hastalar genellikle sağlıkla ilgili yanlış bilgilerden, olumsuz sağlık hizmeti deneyimine yol açan karmaşık ve günümüz koşullarına ayak uyduramamış sağlık politikalarına kadar bir çok zorlu engelle karşılaşıyor" yorumunda bulundu ve şunları ekledi: . "APPIS platformu son dört yılda sağlık ekosistemimizi - ve ilgili herkesi - bölgemizdeki hastaların karşılaştığı en büyük zorlukları ele alma konusunda işbirliği yapmak üzere bir araya getirdi ve hastalar için olumlu etkilerini şimdiden gördük."

APPIS, 2021'den bu yana hasta organizasyonları, kamu temsilcileri, ödeme kurumları temsilcileri, doktorlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere 2.000'den fazla kişiyi bir araya getirerek bilgi paylaşımını kolaylaştırdı ve hasta inovasyonu ve çözümleri konusunda ortaklıklar kurdu. APPIS, yıl boyunca düzenlenen programlar ve girişimler aracılığıyla hasta erişiminin önündeki engelleri ele almak için topluluklara bilgi ve ilham vermeyi ve aynı zamanda hep birlikte harekete geçmeyi amaçlamaktadır. Bölge çapında düzenlenen sanal APPIS Zirvesi, APPIS İnovatör Programı, APPISx ve çevrimiçi APPIS Kaynak Merkezi için zemin hazırlamaktadır.

APPIS İnovatör Programı

Hasta kuruluşlarının yenilikçi çözümlerini ölçeklendirmelerine destek olmak amacıyla APPIS İnovatör Programı 2022 yılında başlatılmıştır. Her yıl, hasta liderleri ve sağlık uzmanlarından oluşan bir panel, başvuruları etki, yenilik, ölçeklendirme potansiyeli, kategoriye uygunluk ve ilerleme kriterlerini kullanarak değerlendirmektedir. APPIS İnovatör Programı'nın kazananları, Novartis ile konu uzmanlarından koçluk, APPIS platformu aracılığıyla daha fazla görünürlük ve yenilikçi hasta çözümlerini ölçeklendirmek için finansal destek sağlayacak bir yıllık bir ortaklığa girmektedirler. Bu seneki APPIS İnovatör Programı için başvurular 20 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında açık olacak ve kazananlar Haziran 2024'te açıklanacak.

APPISx

APPISx, sağlık hizmetlerinin önündeki engelleri ele alan eylem odaklı çözümlerin hayata geçmesini hızlandırmak için hasta derneklerini ve sağlık hizmeti paydaşlarını bir araya getirerek ülke düzeyinde katılımları teşvik etmektedir. Kayda değer başarılar arasında APPISx Hindistan programına katılan paydaşların Hindistan'ın ülkenin ilk kardiyovasküler hasta örgütü olan Kalp Sağlığı Hindistan Vakfı'nı kurması, APPISx Filipinler'de Ulusal Sedef Hastalığı Bakım Yasa Tasarısı'nın Kongre'ye sunulmasını geliştirmek için düzenlenen çalıştay ve APPISx Tayvan ile, Tayvan'daki Sağlık Teknolojisi Yeniden Değerlendirmesine (HTR) hastaların sesinin dahil edilmesi yer almaktadır.

Geçen yıl düzenlenen 11 APPISx oturumunun üzerine 2024 yılında Güney Kore, Avustralya, Türkiye, Tayvan, Mısır, Hindistan, Filipinler, Vietnam, Malezya, Japonya, Tayland, Güney Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile Sahra Altı Afrika bölgesinde 16 APPISx oturumu daha gerçekleştirilecektir.

Novartis Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika İletişim ve Katılım İcra Direktörü Ruth Kuguru "Sağlık hizmetleri ekosistemleri, hastalara hizmet vermek için bir araya gelen paydaşlardan oluşan kapsamlı bir ağdır. Ancak her gün, kalp hastalığı ve kanserden spinal musküler atrofi gibi nadir hastalıklara kadar çeşitli rahatsızlıkları olan hastalar, ihtiyaç duydukları bilgi ve bakıma erişirken hala engellerle karşılaşıyor ve bu da nihayetinde daha kötü sonuçlara yol açıyor.. Her yerdeki hastaların hikayesini değiştirmek için, bu engelleri ele almaya yönelik ortak bir hedef doğrultusunda çalıştığımızdan emin olmalıyız. Bu nedenle APPIS topluluğunun, hastaların kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini ve sağlıkta eşitliği geliştirmeye yardımcı olmak için bir araya gelmesinden gurur duyuyorum. Daha yapılması gereken çok şey var ve bu nedenle APPIS 2024 ve hastalar için olumlu bir etki yaratmaya nasıl yardımcı olmaya devam edebileceğimiz konusunda heyecanlıyım." yorumunu yaptı.

APPIS Zirvesi 2024, 19 ve 20 Mart tarihlerinde her gün 15:00-18:00 (GMT +8) saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Oturumlar İngilizce olarak yayınlanacak ve Arapça, Çince, Japonca, Korece, Tayca, Türkçe ve Vietnamca dillerine simultane çeviri yapılacaktır.

Buradan kayıt yaptırın: https://www.appisinitiative.com/appis-summit-2024

APPIS Hakkında

Hasta İnovasyonu ve Çözümleri için İş Birliği ve Ortaklıklar (APPIS) platformu, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da sağlık tüketicileri için daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bir girişimdir. Bu hedefe ulaşmak için, APPIS, hasta topluluklarını, kamu paydaşlarını, ödeme kurumlarını, tıbbi topluluklar ve sağlık teknolojisi kuruluşları gibi sağlık ekosistemindeki diğer önemli paydaşları da bir araya getirerek, önemli sorunları belirlemeyi ve uygulanabilir çözümleri birlikte önceliklendirmeyi amaçlar. Bu şekilde, hastaların erişim engellerini ele almak için birlikte hareket edilebilir çözümler bulunabilir. APPIS platformu, yıllık bölgesel APPIS Zirvesi, APPIS İnovatör Programı, çevrimiçi Bir Kaynak Merkezi ve yerel öneme sahip sağlık konularını ele alan APPISx gibi bileşenleri içerir. APPIS, Novartis tarafından düzenlenir ve finanse edilir.Daha fazla bilgi için, lütfen appisinitiative.com web sitesini ziyaret edin .

Novartis Hakkında

Novartis yenilikçi bir ilaç şirketidir. Her gün, insanların yaşamlarını iyileştirmek ve uzatmak için tıbbı yeniden tasarlamak için çalışıyoruz, böylece hastalar, sağlık çalışanları ve toplumlar ciddi hastalıklar karşısında güçleniyor. İlaçlarımız dünya çapında 250 milyondan fazla insana ulaşmaktadır.

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