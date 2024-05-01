APPRO تعزز عروض الامتثال العالمية الخاصة بها من خلال توسيع شراكتها مع Silent Eight

سنغافورة, 1 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة APPRO، الشركة الرقمية الرائدة التي تبسط رحلة الانضمام في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، الإعلان عن التوسع الناجح لشراكتها الاستراتيجية مع Silent Eight، مما يمثل استمرارًا لالتزامهما المشترك بالدقة والكفاءة وقدرات صنع القرار في الوقت الفعلي في برامج فحص الأسماء الخاصة بها.

تتيح شركة Silent Eight مكافحة الجرائم المالية من خلال حلول الكشف والإنذار التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI عبر فحص الأسماء وفحص المعاملات ومراقبتها.

Silent Eight, APPRO

واحتضانًا للدمج المبكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي AI في برامج الجرائم المالية الخاصة بهم، تعزز شركة APPRO بشكل استراتيجي المرونة والنمو المستدامين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

"يسعدنا في APPRO توسيع شراكتنا مع Silent Eight. يمثل تبنينا المبكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي AI شهادة على تفانينا في الإدارة القوية والمرنة لبرامج الجرائم المالية الخاصة بنا في مجال التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة. إن منع الجرائم المالية له أهمية قصوى بالنسبة لنا، وهذه الخطوة الاستراتيجية تُمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا". صرح بهذه الكلمات السيد Iftekhar Salim، الرئيس التنفيذي لشركة APPRO.

"تعتز شركة Silent Eight بمواصلة تعاونها المستمر مع شركة APPRO، ويشرفنا أن نساهم في مسيرة نجاحهم. ونتطلع إلى تمكينهم من تحقيق أهدافهم لسنوات عديدة قادمة". Matthew Leaney، الرئيس التنفيذي لقسم الإيرادات بشركة Silent Eight

نبذة عن شركة APPRO

تُعد شركة APPRO بمثابة قوة رقمية تمكن العملاء من تجاوز العديد من العقبات المُعقدة وتوفر طريق سهل وخال من الأوراق والأعباء لتحقيق استقرارك المالي والحصول على الأموال اللازمة.

وتوفر APPRO، بالتعاون مع شركاء من عمالقة القطاع المصرفي مثل Standard Chartered وHSBC وArab Bank، عملية تقديم طلب ائتمان سلسة وسريعة تجعل رحلة الانضمام للخدمات المصرفية أشبه بنسيمٍ عليل.

نبذة عن شركة Silent Eight

تُعد شركة Silent Eight شركة تقنية رائدة تتعاون مع المؤسسات المالية لتطوير حلول تجمع بين أفضل ما يقدمه الإنسان وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا. باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي، يُعيد نظام الإغلاق التلقائي للتنبيهات الذي طوّرته Silent Eight محاكاة المنطق البشري واتخاذ القرارات بناءً على قراءة البيانات السابقة والتعلم المستمر. وبفضل شركة Silent Eight، باتت المؤسسات المالية قادرة على تقليل الإنذارات الخاطئة وزيادة الدقة وتعزيز قابلية التدقيق لعمليات الامتثال الخاصة بها.

تضع شركة Silent Eight بصمتها جنبًا إلى جنب مع كبار البنوك وشركات التأمين العالمية، بما في ذلك Standard Chartered وHSBC وFirst Abu Dhabi Bank وEmirates NBD. تنطلق رحلة الابتكار العالمية لشركة Silent Eight من مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتمتد فروعها لتشمل نيويورك ولندن ووارسو وبنغالور.