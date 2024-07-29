Aquanow تحصل على الموافقة التشغيلية الكاملة من VARA في دبي، وتبدأ عملياتها في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- حصلت Aquanow، وهي الشركة المزودة الرائدة للبنية التحتية للعملات المشفرة، على الموافقة التشغيلية الكاملة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"VARA"). يسمح ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من Aquanow للشركة بتقديم خدمات الوساطة والإقراض والاقتراض والإدارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.

يمثل الترخيص من VARA إنجازا رئيسيّا في خطط التوسع الدولية للشركة، حيث من المتوقع أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة مهمة للنمو. يتيح هذا لشركة Aquanow بدء العمليات وتمكين الخدمات المالية المشفرة بالشراكة مع المؤسسات المالية الكبرى في الشرق الأوسط. تأتي الموافقة بعد عملية طلب صارمة، وهي مؤشر على النظام التنظيمي القوي الذي تم إنشاؤه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل شركة Aquanow، التي يقع مقرها الرئيسي في كندا وتعمل على مستوى العالم، بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الرائدة بما في ذلك البنوك الكبرى وشركات الوساطة ومقدمي خدمات الدفع والشركات. في عام 2023، صُنِّفت Aquanow من بين أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في أمريكا الشمالية، مع معدل نمو الإيرادات لمدة أربع سنوات بلغ 1842٪، وفقًا لقائمة Deloitte Technology Fast 500.

قال فيل شام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aquanow: "تقود دبي الطريق في خلق بيئة تقدمية تمكن الابتكار المالي مع الحفاظ على حماية العملاء والاستقرار المالي وسلامة السوق على الصعيد العالمي". "نتطلع إلى الاستمرار في التعاون مع الجهة التنظيمية وزملائنا في الصناعة بينما نساهم في تقدم الأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

لمعرفة المزيد عن Aquanow، يرجى زيارة aquanow.com.

نبذة عن Aquanow

Aquanow هي شركة رائدة في توفير البنية التحتية للأصول الرقمية التي تتيح الخدمات المالية المشفرة للعملاء المؤسسيين. كل شهر، تسهل الشركة عمليات تداول بمليارات الدولارات لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. تخدم Aquanow قاعدة عملاء دولية تتضمن أسرع البنوك، والبنوك الرقمية، وشركات الوساطة، وشركات الدفع نمواً في العالم. تأسست Aquanow في عام 2018 ومقرها في كندا، ولديها حاليًا أكثر من 100 عضو في الفريق. في عام 2023، صُنِّفت Aquanow من بين أسرع الشركات نمواً، مع معدل نمو الإيرادات لمدة أربع سنوات بلغ 1842٪، وذلك وفقًا لقائمة Deloitte Technology Fast 500.

نبذة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

تأسست VARA في مارس/آذار 2022، بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة أنشطة الهيئات الإدارية والمالية في جميع المناطق في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تلعب VARA دورا محوريّا في إنشاء الإطار القانوني المتقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤيا لاقتصاد بلا حدود.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: vara.ae.

للتواصل: Aquanow، كريس ديلوكا، [email protected]