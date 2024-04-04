Arena تعلن عن تعاونها مع AMD

AMD وArena تتعاونان على توسيع نطاق نشر أول حل لاختبار الذكاء الاصطناعي المخصص لتعزيز تحسينات أداء وحدة معالجة الرسومات من الجيل التالي

نيويورك، 4 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- تطور شركة Arena نماذج أساس الذكاء الاصطناعي المتخصصة، وقد أعلنت اليوم عن تعاون لتوسيع نطاق نشر Arena Atlas من AMD، أول منتج في العالم لاختبار وتحسين الذكاء الاصطناعي لأحدث تقنيات أشباه الموصلات لعقد العمليات.

على مدار عام 2023، قامت AMD وArena بتجربة Atlas لصالح AMD RadeonTM‎ اختبار وحدة معالجة الرسومات (GPU) وعمليات التحسين. ومن خلال تحديد تحسينات الطاقة والأداء بسرعة وبشكل مستقل، يمكن لمهندسي AMD التركيز على مهام أخرى، ما يتيح زيادة الإنتاجية وتسريع تطوير المنتج. يضيف Atlas تسهيلات الذكاء الاصطناعي إلى عملية تكوين واختبار أشباه الموصلات، على نحو يفتح الأبواب لتوفير أجهزة أفضل وأسرع للمستهلكين والمهنيين.

يستطيع Atlas فهم البيانات المتعددة الوسائط بما يتجاوز النص والفيديو القياسي، مثل منحنيات الطاقة، والملفات التعريفية الحرارية، وتدفق الفيديو العالي الدقة، لتكوين فهم أكمل لكيفية تصرف وحدة معالجة الرسومات المعقدة. يتيح ذلك لـ Atlas تشغيل وظائف الاختبار والضبط بشكل مستقل، ما يقلل من أعباء العمل التي يتكبدها المهندسون ويساعد في تسريع بعض جوانب جداول المنتجات الجديدة. قال Pratap Ranade، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Arena: "إن ما أثبتناه في نطاق الاختبار بفضل Atlas هو مجرد بداية فحسب. وفي المستقبل، سيكون بإمكان Atlas أيضًا المساعدة في تصحيح الأخطاء، وتحليل السبب الجذري، وصولاً إلى تصميم شرائح إلكترونية أفضل وغيرها من الإلكترونيات المعقدة."

وقال Andrej Zdravkovic، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للبرمجيات في AMD: "بالإضافة إلى تمكين عملائنا بأحدث الإمكانيات للاستفادة من القوة الكاملة للذكاء الاصطناعي في أعمالهم وصناعاتهم، تلتزم AMD بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخليًا لتحسين العمليات وتقديم حلول أفضل لعملائنا في نهاية المطاف. يساعد Atlas في تبسيط العملية اليدوية والطويلة لتكوين واختبار تقنيات وحدة معالجة الرسومات المعقدة الحالية، مما يمنح مهندسينا دورًا في تحقيق أقصى قدر من التحسينات لمنتجات الجيل التالي."

معلومات عن Arena AI

تأسست Arena في عام 2019 ويقع مقرها في مدينة نيويورك، وتتمسك بإيمان قوي لأن ثمة طريقة أفضل لإنشاء وبيع كل شيء. وباستخدام نماذج أساس الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط الخاصة بالصناعة، يتم نشر منتجات Arena للتصنيع المتقدم، بالإضافة إلى العلامات التجارية الاستهلاكية والموزعين، على نطاق واسع عالميًا عبر بعض أكبر الشركات ضمن قائمة Fortune 500 في العالم.

تحظى Arena بدعم كريم من Initialized Capital وGoldcrest Capital وFounders Fund وFiveth Down Capital وGaruda Ventures والمستثمرين الملائكيين، بما في ذلك Peter Thiel وMichael Seibel والجنرال David Petraeus وQasar Younis وآخرين.

للتواصل:

Alison Wawrzynek

[email protected]

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